La historia detrás de 'I'm Just Ken', el número musical más icónico de 'Barbie' que ha reventado Spotify

Ryan Gosling en el número musical de 'I'm Just Ken'.

Muchos espectadores coinciden en que ir al cine a ver Barbie es toda una experiencia. Algunos destacan el diseño de producción, otros su satírico guion, y muchos coinciden también en que las canciones que componen la banda sonora son algo esencial en la película. Entre otras cosas, por escenas musicales como la de I'm Just Ken, una de las más icónicas del largometraje.

Sin embargo, tal y como ocurrió con la emotiva escena de la parada de autobús, a esta secuencia no se le dio la atención que finalmente recibió por parte del público y, de hecho, iba a ser menos relevante en la trama.

Así lo ha desvelado el productor musical Mark Ronson en una entrevista con Vudu, donde cuenta que la canción viral tenía un papel mucho menor al principio. Ronson explicó que se suponía que la canción sería más bien algo menor, pero que la directora Greta Gerwig solicitó que se alargase después de escuchar la versión inicial.

"Pasó de ser una canción que tal vez sonaría en algún momento de la película a ser un tema en torno al cual llegaron a construir una épica batalla. Así que, básicamente, dedicamos once minutos a la canción de Ken", explicó.

La música, algo esencial en 'Barbie'

Desde que se estrenó en cines, los críticos y los espectadores la han recibido con los brazos abiertos, elogiando tanto su crítica al consumismo y los estándares de belleza, como su estética exquisita y las interpretaciones del reparto. Y también han coincidido en que su banda sonora sirve como el sustento perfecto para la historia, con canciones que ya forman parte de la cultura popular.

Un ejemplo es la canción What Was I Made For? de Billie Eilish, que expresa muy bien las sensaciones contradictorias que vive la protagonista de Barbie cuando viaja a mundo real y sufre una crisis existencial.

Y el otro gran ejemplo es la balada interpretada por Ryan Gosling, que muestra la angustia y la crisis existencial que también sufre Ken a su manera, mientras reflexiona sobre cuál sería su lugar en un mundo sin Barbie, y si ella alguna vez lo verá como algo más que un compañero.

Sin esta última secuencia musical, el viaje que lleva a cabo el personaje de Ken no sería el mismo ni tampoco tendría un desenlace tan satisfactorio. De hecho, su canción es una prueba más de que se tomaron las decisiones creativas acertadas en el proceso de rodaje de Barbie.

Un récord mundial en taquilla

Desde su estreno, Barbie ha hecho una carrera imparable sumando récords de espectadores y con solo seis semanas en las salas de todo el mundo ya es oficialmente el estreno más taquillero del año a nivel global, con una recaudación de más de 1.360 millones de dólares. Con estos datos, la película de Greta Gerwig protagonizada y producida por Margot Robbie ha superado a Super Mario Bros. Movie, que con 1.350 millones de dólares en taquilla era hasta ahora el gran éxito del año.

