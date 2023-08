'Barbie' supera a 'Super Mario Bros' y se convierte en la película más taquillera del 2023 en EEUU

No existen fronteras para Barbie. Después de alcanzar los mil millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial, la película de Greta Gerwig ha batido un nuevo récord a nivel nacional y ya se ha convertido en la película más taquillera del año en Estados Unidos.

Ha pasado más de un mes desde que se estrenó en cines, pero el largometraje continúa siendo todo un fenómeno cinematográfico y escalando puestos. Recientemente, la producción ha superado los 574,2 millones de dólares en el país de Norteamérica, rebasando así las cifras de Super Mario Bros: La película, que encabezaba la lista como la película más taquillera de 2023.

La última vez que Warner Bros. logró algo similar fue con Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, que fue la película más taquillera en 2011, recaudando 381 millones de dólares. Sin embargo, incluso a pesar de ser el final de una de las sagas de fantasía más exitosas de todos los tiempos, no llegó al nivel que ha alcanzado Barbie.

Un éxito en tiempo récord

El caso de Super Mario Bros: La película tardó 138 días en llegar a los 574,2 millones de dólares recaudados, y aunque Top Gun: Maverick fue más rápido y sólo tardó 40 días en llegar a ese punto, Barbie llegó a esa cifra en apenas 34 días.

Hasta el pasado lunes, la película dirigida por Greta Gerwig había sido la película más taquillera de la historia para una mujer directora, con sus 569,3 millones de dólares de recaudación. A día de hoy, Barbie está en camino de llegar a los 3 millones de dólares diarios en cualquier día en el que se vendan entradas con algún tipo de descuento.

Tras las cámaras de 'Barbie'.

Por compararlo con otro ejemplo similar, Top Gun: Maverick tardó 47 días en alcanzar los 600 millones de dólares, mientras que Barbie superó los 500 millones de dólares en Estados Unidos en 22 días, frente al récord de los 30 días que ostentaba la secuela de Tom Cruise con la misma cifra. Por su parte, Super Mario Bros tardó 31 días en cruzar la marca de los 500 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

En su quinto fin de semana en cartelera, Barbie ha recaudado 21 millones de dólares, superando los 18,55 millones de dólares del quinto fin de semana de Super Mario Bros, pero no la cifra de Top Gun: Maverick, que recaudó 29,6 millones de dólares en su quinto fin de semana. El próximo fin de semana, se espera que Barbie recaude entre 12 y 13 millones de dólares.

Otras candidatas al trono

En lo que queda de año, queda por ver si Barbie se mantiene en lo más alto o si será superada por otra película. Las candidatas a arrebatarle la corona podrían ser Wonka y Aquaman and the Lost Kingdom de Warner, que se estrenan el 15 y el 22 de diciembre respectivamente; o The Marvels de Marvel Studios y Disney, que se estrena el 11 de noviembre.

