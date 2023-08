Muere David Jacobs, creador de 'Dallas', a los 84 años

David Jacobs, creador de la exitosa Dallas y su spin-off Knots Landing, falleció el 20 de agosto en el Providence St. Joseph Medical Center de Burbank, según informó su hijo a los medios de comunicación. El productor había luchado contra el Alzheimer a lo largo de los años y murió de complicaciones derivadas de una serie de infecciones. Tenía 84 años.

Nacido el 12 de agosto de 1939 en Baltimore, Jacobs comenzó escribiendo libros de no ficción y artículos para revistas antes de dar el salto a la televisión, medio en el que empezó escribiendo episodios de series como Family, Chicago Story y The Blue Knight.

En 1978 se estrenó Dallas en CBS, su gran éxito, por el que será recordado como uno de los guionistas que transformó la televisión. Protagonizada por Larry Hagman, Linda Gray, Patrick Duffy, entre otros, la serie diaria sobre una familia petrolífera de Texas se convirtió en un fenómeno cultural y fue la número 1 de la televisión durante tres de las cinco temporadas siguientes, y la número 2 durante dos de ellas.

El popular episodio final de la segunda temporada, titulado ¿Quién disparó a J.R.?, en el que una persona misteriosa le disparaba al personaje de Hagman, J.R. Ewing, fue el episodio de mayor audiencia de la historia de la televisión de la época, con un 53,3 de rating Nielsen y un asombroso 76 de share. Hasta que la serie regresó, el episodio fue centro de numerosos rumores y especulaciones entre la audiencia y los medios de televisión.

"Al igual que su homólogo de los años 70, Archie Bunker, que daba voz a prejuicios y actitudes que ya no eran socialmente aceptables pero que seguían estando muy extendidos, J.R. resultó inesperadamente atractivo", escribió Jacobs en 1990 en un artículo para The New York Times. "Su compromiso sin disculpas con el interés propio, su descarada creencia en la corruptibilidad de los demás, le unieron a una generación a la que pronto se le diría que la avaricia estaba bien".

Dallas emitió más de 350 episodios a lo largo de 14 temporadas, que finalizaron en 1991, y fue nominada al Emmy a la mejor serie dramática en 1980 y 1981.

TNT revivió la serie en 2012, y varios actores, entre ellos Hagman, Gray y Duffy, retomaron sus papeles más de una década después. El J.R. de Hagman murió en la segunda temporada tras el fallecimiento del actor a finales de 2012. La nueva edición empezó con fuerza antes de que la audiencia decayera, y acabaría emitiendo 40 episodios en tres temporadas.

El spin-off Knots Landing se estrenó en otoño de 1979 y trasladó el drama a Los Ángeles. Protagonizada por Michele Lee, Ted Shackleford, Joan Van Ark, Donna Mills y otros, no obtuvo los índices de audiencia masivos de su predecesora, pero tuvo un sólido rendimiento los jueves para la CBS. Estuvo en antena durante 14 temporadas, con 344 episodios hasta 1993.

Jacobs pasó a crear, producir y escribir para series, miniseries y películas para televisión en las décadas de 1980 y 1990, como Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman, Four Corners, Paradise, Lace y Bodies of Evidence. En 1992 y 1993 fue nominado al Emmy como productor por Homefront, un drama en el que Kyle Chandler interpretó a un soldado que regresa a casa tras luchar en la Segunda Guerra Mundial.

Según recordó Jacobs en una entrevista realizada en 2008 para An Oral History of Television de la Academia, se acercó a Filerman con la idea de hacer una versión americana de Escenas de un matrimonio, de Ingmar Bergman, ampliándola a cuatro parejas. Filerman le sugirió a Jacobs que viera Más fuerte que la vida, una película de 1957 dirigida por Martin Ritt, sobre cuatro parejas en una urbanización del sur de California. El ejecutivo pensó que la película tenía el tono que necesitaban.

"Yo quería hacer arte. Él quería hacer basura. Y entre los dos hicimos televisión. Fue una bonita colaboración", dijo Jacobs.

