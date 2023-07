El momento de 'Saturday Night Live' en el que Greta Gerwig supo que Ryan Gosling sería el Ken perfecto

Greta Gerwig ha revelado que escribió el papel de Ken en Barbie pensando en Ryan Gosling, hasta tal punto, que su nombre aparecía en el primer guion de la película, a pesar de que nunca había conocido personalmente al actor. La cineasta afirma que supo que tenía el talento cómico que hacía falta para transmitir la "kenergy" del personaje tras verlo en Saturday Night Live.

Puede que algunos espectadores lo tengan más relacionado con papeles dramáticos como los que interpretó en Drive, Blade Runner: 2049 o El diario de Noa, y aunque esta no es la primera vez que se mueve en el terreno de la comedia (Dos buenos tipos), no fue ninguna de estas apariciones en la gran pantalla ni La gran apuesta o Crazy Stupid Love lo que convenció a la cineasta de que sería su Ken perfecto.

"Conoces a esos actores que puedes... sentir que saben lo que es divertido, y siempre sentí eso por él", dijo Gerwig en una entrevista en el podcast Smartless. "Soy una gran fan de todos sus Saturday Night Live, siempre pensé que estaba genial... Hizo el sketch 'Guy That Just Got a Boat' en 'Weekend Update', y es muy bueno".

En ese segmento del programa de 2017, Gosling interpreta al "Guy Who Just Joined Soho House" (El tipo que acaba de entrar en Soho House) junto al sórdido "Guy Who Just Bought a Boat" de Alex Moffat, y lo hace luciendo una camisa rosa y unas gafas de sol muy apropiadas para el futuro Ken.

"En realidad, al escribir la película, queríamos a Ryan, escribimos su nombre en el guion y todo... estaba por todas partes", dijo Gerwig, que coescribe con Noah Baumbach. "Cuando les entregamos el guion, el estudio dijo: 'Oh, es maravilloso que conozcas a Ryan'. Y yo dije: 'Oh, no conozco a Ryan. Nunca he conocido a Ryan, no tengo ni idea de si va a aceptar'".

Kate McKinnon en 'Barbie'

En la misma entrevista, Gerwig también habló de su amistad de décadas con Kate McKinnon, que interpreta a la Barbie rara en la película. Fueron compañeras de habitación mientras ambas estudiaban en la universidad en Nueva York. McKinnon se graduó en la Universidad de Columbia y Gerwig en Barnard, pero ambas coincidieron en clases de dramaturgia.

"Kate es la persona más divertida y con más talento que he conocido, es buena en todo", afirma Gerwig. "Y también la vi hacer drama, creo que podría hacer cualquier cosa. Era como Meryl Streep, era irreal".

Los mejores momentos de Ryan Gosling en 'SNL'

Gosling ha sido presentador de Saturday Night Live en dos ocasiones, en 2015 y 2017, y algunos de sus mejores momentos son, además del sketch que conquistó a Gerwig, uno en el que interpretaba a un hombre frustrado y desconcertado porque el diseñador gráfico del cartel de Avatar había usado la tipografía gratuita Papyrus. El vídeo se hizo tan viral durante el estreno de El sentido del agua, que James Cameron tuvo que hablar sobre el tema en algunas entrevistas.

En otro de sus momentos más memorables interpretó a un hombre que decía haber sido abducido por un alien junto a la que sería años después su compañera de reparto en Barbie: Kate McKinnon. Puedes ver ambos vídeos a continuación.

