James Cameron reacciona al 'sketch' de Ryan Gosling sobre la tipografía de 'Avatar': "Me ha perseguido"

Con el estreno de Avatar: El sentido del agua, James Cameron no solo ha regresado a Pandora, sino que también ha retrocedido en el tiempo para recordar el impacto que tuvo Avatar en la sociedad del momento.

Después de pronunciarse con respecto a las declaraciones de Matt Damon, el director también ha reaccionado al divertido sketch de 2017 del Saturday Night Live, en el que Ryan Gosling se burlaba de la tipografía usada para promocionar la película.

En Papyrus, que es el título del sketch y el nombre de la tipografía, el actor le cuenta a su psicóloga que la fuente utilizada en la película le persigue y que no le deja dormir por las noches, bromeando sobre el tema y criticando que sea un tipo de letra poco original y accesible para cualquiera. Tiempo después, se pensó que Gosling podría haber conseguido que se dejase de usar esta fuente para el logotipo de la película.

Vuelve a salir a la superficie

El propio creador de la fuente Chris Costello defendió su tipografía de las bromas de Gosling y aunque no se llegó a confirmar, después del sketch, el hecho de que se usara Papyrus para el logo de la película más taquillera de la historia pasó a ser un chiste muy recurrente. Después del revuelo, el logotipo se modificó teniendo en cuenta las futuras secuelas, aunque sigue pareciéndose al original.

Años después, el cineasta y productor James Cameron ha reaccionado al clip protagonizado por Ryan Gosling, que ya se ha convertido en un clásico moderno de Saturday Night Live y que acumula más de 18 millones de visitas en YouTube.

Fue durante una entrevista reciente con BBC Radio, donde Cameron comentó el sketch y admitió que no ha superado que se hiciera, a pesar de que fue hace cinco años. "Me ha perseguido, bueno, no exactamente", bromeó, citando el clip. "Me importa una mierda y creo que es bastante gracioso. Me asombra el hecho de que hayan gastado tanto dinero en una viñeta cinematográfica que gira en torno a un concepto tan tenue y simple".

Cameron siguió bromeando sobre el tema, confesando que fue algo que comentó con el equipo de Avatar y que "¡ahora están usando Papyrus para todo!". "Lo más divertido de toda la historia es que ni siquiera sabía que era Papyrus, ¡nadie me preguntó! Solo pensé que el departamento de arte había creado una fuente genial".

Mientras tanto, la secuela El sentido del agua ya está disponible en cines. Tiene lugar 14 años después de lo ocurrido en la primera película y cuenta lo que les ocurre a Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos mientras luchan en una nueva guerra difícil contra los humanos, que han invadido su hogar.

