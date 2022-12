Critics Choice Awards 2023: Todos los nominados en las categorías de cine

Continúa la temporada de nominaciones a los premios de series de televisión y cine de las principales asociaciones profesionales de Estados Unidos. Después de los Globos de Oro, le llega el turno a los Critics Choice Awards, los otorgados por la asociación de críticos, conformada por más de 400 miembros, que ha hecho pública la lista de los nominados en las categorías cinematográficas. Con 14 candidaturas, Todo a la vez en todas partes es la película con más nominaciones en la edición 28. Los ganadores serán anunciados el 15 de enero.

Mejor película

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Almas perdidas en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

The Fabelmans

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Mejor actor protagonista

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – Almas perdidas en Inisherin

Brendan Fraser – La ballena (The Whale)

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – La mujer rey

Danielle Deadwyler – Till, el crimen que lo cambió todo

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Todo a la vez en todas partes

Mejor actor secundario

Paul Dano – The Fabelmans

Brendan Gleeson – Almas perdidas en Inisherin

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Almas perdidas en Inisherin

Ke Huy Quan – Todo a la vez en todas partes

Brian Tyree Henry – Causeway

Mejor actriz secundaria

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Jessie Buckley – Women Talking

Kerry Condon – Almas perdidas en Inisherin

Jamie Lee Curtis – Todo a la vez en todas partes

Stephanie Hsu – Todo a la vez en todas partes

Janelle Monáe – Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Mejor actor o actriz revelación

Frankie Corio – Aftersun

Jalyn Hall – Till, el crimen que lo cambió todo

Gabriel LaBelle – The Fabelmans

Bella Ramsey – El libro de Catherine

Banks Repeta – Armageddon Time

Sadie Sink – La ballena (The Whale)

Mejor reparto

Almas perdidas en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

The Fabelmans

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

La mujer rey

Women Talking

Mejor director

James Cameron – Avatar: El sentido del agua

Damien Chazelle – Babylon

Todd Field – Tár

Baz Luhrmann – Elvis

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo a la vez en todas partes

Martin McDonagh – Almas perdidas en Inisherin

Sarah Polley – Women Talking

Gina Prince-Bythewood – La mujer rey

S.S. Rajamouli – RRR

Steven Spielberg – The Fabelmans

Mejor guion original

Charlotte Wells – Aftersun

Martin McDonagh – Almas perdidas en Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo a la vez en todas partes

Steven Spielberg, Tony Kushner – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Mejor guion adaptado

Rian Johnson – Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Kazuo Ishiguro – Living

Rebecca Lenkiewicz – Al descubierto

Samuel D. Hunter – La ballena (The Whale)

Sarah Polley – Women Talking

Mejor dirección de fotografía

Russell Carpenter – Avatar: El sentido del agua

Linus Sandgren – Babylon

Roger Deakins – El imperio de la luz

Janusz Kaminski – The Fabelmans

Florian Hoffmeister – Tár

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole – Avatar: El sentido del agua

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Hannah Beachler, Lisa K. Sessions – Black Panther: Wakanda Forever

Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn – Elvis

Jason Kisvarday, Kelsi Ephraim – Todo a la vez en todas partes

Rick Carter, Karen O’Hara – The Fabelmans

Mejor montaje

Stephen Rivkin, David Brenner, John Refoua, James Cameron – Avatar: El sentido del agua

Tom Cross – Babylon

Matt Villa, Jonathan Redmond – Elvis

Paul Rogers – Todo a la vez en todas partes

Monika Willi – Tár

Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick

Mejor diseño de vestuario

Mary Zophres – Babylon

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Catherine Martin – Elvis

Shirley Kurata – Todo a la vez en todas partes

Jenny Eagan – Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Gersha Phillips – La mujer rey

Mejor maquillaje y peluquería

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

La ballena (The Whale)

Mejores efectos visuales

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Todo a la vez en todas partes

RRR

Top Gun: Maverick

Mejor canción

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

Ciao Papa – Pinocho de Guillermo del Toro

Naatu Naatu – RRR

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Carolina – La chica salvaje

New Body Rhumba – Ruido de fondo

Mejor música original

Michael Giacchino – The Batman

Justin Hurwitz – Babylon

John Williams – The Fabelmans

Alexandre Desplat – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hildur Guðnadóttir – Tár

Hildur Guðnadóttir – Women Talking

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: El último deseo

Red

Wendell & Wild

Mejor película extranjera

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Bardo

Close

Decision to Leave

RRR

Mejor comedia

Almas perdidas en Inisherin

Bros

Todo a la vez en todas partes

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

El triángulo de la tristeza

El insoportable peso de un talento descomunal



Sigue los temas que te interesan