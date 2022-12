Ruben Östlund y 'El triángulo de la tristeza' arrasan en los Premios de Cine Europeo

En un año de grandes cosechas para el cine europeo y también para el cine español, la Academia de Cine Europeo ha reconocido a El triángulo de la tristeza como la Mejor Película en la gala de premios celebrada el 10 de diciembre.

La producción de Ruben Östlund ha recibido un total de cuatro galardones y aunque Carla Simón se haya ido de vacío, el cine español ha recibido el Premio a la Mejor Comeda con El buen patrón de Fernando León de Aranoa. En la parte interpretativa han destacado Ruben Östlund y Vicky Krieps, que han recibido los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz. El cine español

También se ha otorgado el galardón a la Mejor Fotografía (The Quiet Girl), Montaje (Burning Days), Diseño de Producción (Belfast), Vestuario (Belfast), Peluquería y maquillaje (All Quiet on the Western Front), Banda sonora (EO), Sonido (The Hole), y Mejores Efectos visuales (All Quiet on the Western Front). Todos ellos habían sido anunciados previamente.

Y además, han sido nominados a los premios de la audiencia (LUX Audience Awards) Alcarràs, Burning Days, Close, El triángulo de la tristeza y Will-o'-the-Wisp. El ganador se anunciará el 13 de junio de 2023.

A continuación, los ganadores de los premios de la Academia del Cine Europeo, marcados en negrita:

Mejor película

Alcarràs, de Carla Simón

Close, de Lukas Dhont

La emperatriz rebelde, de Marie Kreutzer

Holy Spider, de Ali Abbasi

El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund

Mejor dirección

Lukas Dhont por Close

Marie Kreutzer por La emperatriz rebelde

Jerzy Skolimowski por EO

Ali Abbasi por Holy Spider

Alice Diop por Saint Omer

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza

Mejor actriz

Vicky Krieps por La emperatriz rebelde

Zar Amir Ebrahimi por Holy Spider

Léa Seydoux por Una bonita mañana

Penélope Cruz por Madres paralelas

Meltem Kaptan por Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Mejor actor

Paul Mescal por Aftersun

Eden Dambrine por Close

Elliott Crosset Hove por Godland

Pierfrancesco Favino por Nostalgia

Zlatko Burić por El triángulo de la tristeza

Mejor guion

Carla Simón y Arnau Vilaró por Alcarràs

Kenneth Branagh por Belfast

Lukas Dhont y Angelo Tijssens por Close

Ali Abbasi y Afshin Kamran Bahrami por Holy Spider

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza

Mejor documental

A House Made of Splinters, de Simon Lereng Wilmont

Girl Gang, de Susanne Regina Meures

Mariupolis 2, de Mantas Kvedaravicius y Hanna Bilbrova

La película del balcón (Film Balkonowy), de Pawel Lozinski

Marcia su Roma, de Mark Cousins

Premio FIPRECI (European Discovery)

107 Mothers, de Peter Kerekes

Dalva, de Emmanuelle Nicot

Other People, de Aleksandra Terpińska (Poland/France)

Pamfir, de Dmytro Sukwholytkyy-Sobchuk

Pequeño cuerpo, de Laura Samani

Sonne, de Kurdwin Ayub

Mejor Comedia Europea

El buen patrón

Cop secret

The Divide

Mejor Cortometraje

Granny’s sexual life

Ice merchants

Love, dad

Techno, mama

Willy my parents come to see me

Mejor Película de Animación

Little Nicholas

My love affair with marriage

My neighbor’s neigbhors

No dogs or italians allowed

Oink

