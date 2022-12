Ana Torroja, El Consorcio y Abraham Mateo actuarán en la 28 edición de los Forqué

Abraham Mateo, Ana Torroja y El Consorcio pondrán la música en la gala de la 28 Edición de los Premios José María Forqué. La gala se celebrará el próximo sábado 17 de diciembre en Palacio Municipal - IFEMA Madrid, con la que arrancará oficialmente la temporada de premios del audiovisual español.

Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel presentarán la ceremonia. El propio actor de Primos y Velvet, que comenzó su carrera en el teatro musical, también interpretará junto a Clara Alvarado un homenaje al cantautor cubano Pablo Milanés, fallecido recientemente.

Durante la entrega de galardones, los Forqué rendirán tributo a la familia cuyo apellido portan: el aniversario del fallecimiento de Verónica Forqué será la misma semana que el día de la gala, motivo por el que los premios homenajearán a la actriz española que tan vinculada ha estado a los Premios José María Forqué, tanto en lo profesional como en lo familiar.

['Cinco lobitos', 'Rapa' y 'Apagón' lideran las nominaciones a los premios Forqué]

Después de un año histórico para el cine español, la carrera promete ser apasionante aunque en los Forqué las nominadas en la categoría de Mejor película han sido precisamente las películas que más han dominado la conversación en los últimos meses: Alcarràs, de Carla Simón; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez.

En la categoría de Mejor actor en cine los nominados son Miguel Herrán por Modelo 77, Luis Tosar por En los márgenes, el francés Dennis Ménochet por As Bestas y Nacho Sánchez por Mantícora. La gran sorpresa de las candidaturas ha llegado con la extraordinaria interpretación de este último como un monstruo cotidiano que intenta huir de su propia naturaleza en la nueva película de Carlos Vermut, aún pendiente de estreno tras su paso por festivales como San Sebastián y Toronto. 'As bestas', una de las favoritas en los Forqué.

Entre las actrices el duelo parece que estará entre las protagonistas de Cinco lobitos, Laia Costa y Susi Sánchez. Intentará darles un disgusto Anna Castillo, un espectáculo naturalista en Girasoles silvestres. Cierra el cuarteto por sorpresa Laura Galán, la protagonista del radical debut de Carlota Pereda, Cerdita.

Movistar Plus+ ha arrasado en las categorías de televisión, con la segunda entrega de la antología Historias para no dormir, de Amazon Prime Video, como única alternativa a la factoría de ficción liderada por Domingo Corral. La estupenda segunda temporada de La unidad, el estreno de Rapa y Apagón, la esperada adaptación del pódcast El gran apagón, son las finalistas. La única apuesta que repite candidatura respecto al pasado año es el remake de la serie antológica de Chicho Ibáñez Serrador. Lamentablemente, no hay rastro de comedias en la categoría, como en los premios de cine.

Javier Cámara y Mónica López en 'Rapa'.

Los actores de serie nominados son el ya habitual Javier Cámara por Rapa (ganador el año pasado en esta categoría por Venga Juan), Luis Zahera por el fenómeno de Telecinco Entrevías y dos actores de Apagón: Luis Callejo y Jesús Carroza.

Fácil tiene dos protagonistas nominadas en la categoría de Mejor actriz: Natalia de Molina y Anna Castillo, la única nominada por partida doble este año. Itziar Ituño ha sido la actriz destacada del fantástico reparto femenino de Intimidad, con la estupenda Mónica López completando las nominaciones por Rapa.

