Un estudio de un equipo de investigadores españoles afirma que Bruce Lee murió por beber demasiada agua

50 años después de la muerte de Bruce Lee, un equipo de investigadores españoles del departamento de Nefrología IIS-Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid ha decidido volver a estudiar su posible causa. Aunque la versión oficial la declaró como resultado de un edema cerebral, este nuevo estudio propone que "la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua mató a Bruce Lee".

Según afirman, Lee tenía múltiples factores de riesgo de hiponatremia por una elevada ingesta crónica de líquidos, debido a factores que aumentan la sed de forma aguda (el consumo de marihuana) y otros que disminuyen la capacidad de los riñones para excretar agua a través de la orina. Esto puede ocurrir por la secreción de la hormona antidiurética o por la interferencia de medicamentos recetados (diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos, antiepilépticos), el alcohol, la ingesta crónica de pocos solutos, un historial de lesión renal aguda y el ejercicio.

Desde su fallecimiento, el 20 de julio de 1973, a la edad de 32 años, han circulado varias teorías alternativas para explicar la misteriosa muerte del actor, entre ellas una antigua maldición familiar, el asesinato por parte de la mafia japonesa o como producto de un envenenamiento. También hubo quienes culparon a la aspirina que tomó para aliviar un dolor de cabeza poco antes de su muerte.

Según Variety, medio que se ha hecho eco de la noticia, el libro de 2018 Bruce Lee, A Life aseguró que su muerte se produjo debido a un golpe de calor causado por las altas temperaturas que hacían en Hong Kong en la fecha señalada.

El estudio titulado "Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis", que ha sido publicado en el último número del Clinical Kidney Journal plantea la hipótesis de que, aunque no hubiera consumido una enorme cantidad de agua, los riñones de Lee no tenían la capacidad de procesar incluso cantidades normales de líquido. A esto habría que añadir que había seguido una dieta casi líquida, compuesta principalmente por zumos.

La investigación concluye que esta disfunción renal puede conducir a "hiponatremia, edema cerebral y muerte en cuestión de horas si el exceso de ingesta de agua no se corresponde con la excreción de agua en la orina, lo que coincide con la cronología del fallecimiento de Lee".

La hiponatremia es una condición médica frecuente que puede producirse en el 40% de las personas hospitalizadas y puede causar la muerte por ingesta excesiva de agua, incluso en personas jóvenes y sanas. El hecho de que seamos un 60% de agua no nos protege de las consecuencias potencialmente letales de beber agua a un ritmo más rápido del que nuestros riñones pueden excretar.

La ironía de que el agua pudiera acabar con uno de los mitos del cine de acción no pasó desapercibida para los investigadores, tal como señalan en las conclusiones de su estudio: "Irónicamente, Lee hizo famosa la cita 'Be water my friend', pero el exceso de agua parece haberle matado en última instancia".

