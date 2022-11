Premios Goya 2023: Primeras apuestas en el mejor año que se recuerda para el cine español

La temporada de premios española ya está en marcha. 165 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 lucharán entre sí por copar las nominaciones a los Goya en su 37 edición. Un año después del previsible triunfo de El buen patrón, la carrera parece estar mucho más abierta en un 2022 histórico para nuestro cine gracias al Oso de Oro de Alcarràs y el extraordinario paso de los directores españoles por el circuito festivales internacional desde que Carlota Pereda abriera fuego este año con su presencia en Sundance con Cerdita.

El pasado 8 de noviembre la Academia de Cine hizo públicas las candidaturas oficiales para este año. El comunicado reveló algunas de las decisiones más sorprendentes de las productoras, las responsables de elegir en qué categoría compiten los actores de sus películas.

Oriol Pla ha sido propuesto como protagonista a pesar de aparecer únicamente en el primer acto de Girasoles silvestres. Solo se entiende esta apuesta si el equipo de Jaime Rosales prefería no dividir el voto entre sus tres actores, pero esta jugada perjudica, precisamente, al que estaba mejor posicionado para lograr la nominación como secundario. También ha sorprendido la presencia de Jaime Lorente como secundario por 42 segundos, cuando tanto él como Álvaro Cervantes son los protagonistas del drama deportivo basado en una de las gestas más memorables de Barcelona '92.

Alcarràs ha decidido dividir su elenco no profesional entre las categorías de reparto y revelación, mientras que Penélope Cruz ha decidido presentarse como secundaria por En los márgenes y como protagonista por Competencia oficial. A pesar de la dificultad de recibir dos nominaciones en una categoría protagonista, tanto Miguel Herrán como Javier Gutiérrez intentarán representar a Modelo 77 entre los actores.

El 7 de noviembre los Forqué fueron los primeros en anunciar sus nominaciones, confirmando la sensación de que las películas que van a dominar la carrera a los Goya son Alcarràs de Carla Simón, As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, Cinco lobitos de la debutante Alauda Ruiz de Azúa y Modelo 77 de Alberto Rodríguez, el único que sabe lo que es recibir el "cabezón" como la mejor película española del año por La isla mínima.

La batalla en las categorías interpretativas está mucho más abierta, especiamente después de que la Academia decidiera por primera vez en su historia ampliar a 5 el número de nominados en todas las categorías.

Las nominaciones a los Goya se anunciarán el próximo 1 de diciembre. Estas son las apuestas de SERIES & MÁS a dos semanas de la primera gran cita de los premios del cine español que coronarán lo mejor de 2022.

Mejor película

'Alcarràs', 'Cinco lobitos' y 'As Bestas' están en lo más alto de las apuestas para los Goya.

Con los primeros cuatro puestos del quinteto prácticamente sentenciados desde el anuncio de las nominaciones de los premios Forqué, hay dos grandes preguntas en la categoría de mejor película: ¿quién ganará el "cabezón" y quién se llevará la presumible quinta plaza de la categoría? A pesar de la selección de Alcarràs para los Oscar, es dificíl olvidar que Carla Simón ya perdió con Verano 1993 ante La librería, una rival más endeble que As Bestas. La última candidata de la categoría saldrá, seguramente, de los festivales de clase A. La reciente victoria de Las niñas y el estreno justo durante el plazo de votaciones decanta la balanza en favor de La maternal, pero puede pasar cualquier cosa.

1. As Bestas

2. Alcarràs

3. Cinco lobitos

4. Modelo 77

5. La maternal

Alternativas: Un año una noche, En los márgenes, Cerdita, Pacifiction y Mantícora

Mejor Dirección

Carla Simón y el equipo de 'Alcarràs' recogen el Oso de Oro de la Berlinale.

Carla Simón y Rodrigo Sorogoyen reeditarán la pelea del Goya a Mejor película. Ambos han ganado ya anterior, como director novel por Verano 1993 y como director por El reino, respectivamente. Alberto Rodríguez recibirá su quinta candidatura como director. Las dudas empiezan, de nuevo, a partir de ahí. Las constantes críticas de Albert Serra al cine español dificultan su nominación por mucho que sea un favorito del Festival de Cannes. Mantícora, una incertidumbre, se estrenará una semana después del anuncio de las candidaturas. Pilar Palomero e Isaki Lacuesta parecen los mejores posicionados para completar el quinteto.

1. Carla Simón por Alcarràs

2. Rodrigo Sorogoyen por As Bestas

3. Alberto Rodríguez por Modelo 77

4. Pilar Palomero por La maternal

5. Isaki Lacuesta por Un año una noche

Alternativas: Albert Serra por Pacifiction, Carlos Vermut por Mantícora, Jaime Rosales por Girasoles silvestres, Fernando Franco por La consagración de la primavera y Oriol Paulo por Los renglones torcidos de Dios

Mejor actor protagonista

Javier Gutiérrez y Miguel Herrán comparten categoría en 'Modelo 77'.

La categoría de Mejor actor es la más abierta de los últimos años, sobre todo después de la telegrafiada victoria de Javier Bardem el pasado año. No es habitual que haya dos actores protagonistas nominados por la película, pero la interpretación de Miguel Herrán y el estatus del siempre excelente Javier Gutiérrez deberían ser suficiente. El amor por As Bestas debería hacer que los votantes olviden que Denis Ménochet es francés. Apostar por la interpretación kamikaze de Nacho Sánchez antes que por un veterano como Antonio Banderas es arriesgado, pero quien haya visto Mantícora, seguramente votará al actor de Diecisiete. Un último recordatorio: nunca hay que apostar de los veteranos como Luis Tosar.

1. Miguel Herran por Modelo 77

2. Luis Tosar por En los márgenes

3. Denis Ménochet por As bestas

4. Javier Gutiérrez por Modelo 77

5. Nacho Sánchez por Mantícora



Alternativas: Antonio Banderas por Competencia Oficial, Nahuel Pérez Biscayart por Un año, una noche, Pol López por Suro y Álvaro Cervantes por 42 segundos

Mejor actriz protagonista

Oriol Pla y Anna Castillo en 'Girasoles silvestres'.

1. Laia Costa por Cinco lobitos

2. Anna Castillo por Girasoles silvestres

3. Marina Foïs por As bestas

4. Bárbara Lennie por Los renglones torcidos de Dios

5. Penélope Cruz por Competencia oficial



Alternativas: Ángela Molina por La piedad, Noemie Merlant por Un año, una noche y Vicky Luengo por Suro

Mejor actor de reparto

'As Bestas' puede acabar con dos nominaciones en la categoría de actor de reparto.

Luis Zahera es el rival a batir y el gran favorito para recibir su segundo "cabezón" por As bestas. Tras años quedándose a las puertas, parece que Cinco lobitos será por fin la primera nominación de un veterano incombustible como Ramón Barea. Modelo 77 y As bestas tienen opciones de doblar nominación si los actores prefieren relegar a las categorías revelación a los intérpretes no profesionales de Alcarràs (al menos el espectacular trabajo de Josep Abad merece la candidatura).

1. Luis Zahera por As Bestas

2. Ramón Barea por Cinco lobitos

3. Jesús Carroza por Modelo 77

4. Fernando Tejero por Modelo 77

5. Diego Anido por As bestas



Alternativas: Josep Abad por Alcarràs, Eduard Fernández por Los renglones torcidos de Dios y Jaime Lorente por 42 segundos

Mejor actriz de reparto

Penélope Cruz compite como secundaria por 'Entre los márgenes'.

Susi Sánchez va a conseguir su segundo Goya por Cinco lobitos, el primero como actriz secundaria. A pesar de lucirse más en la comedia hispanoargentina, Penélope Cruz está mejor situada en la carrera por la sufridora madre de En los márgenes. Ángela Cervantes, ya nominada el año pasado como revelación por Chavalas, debería beneficiarse de la ausencia -por no tener la edad suficiente- de su arrolladora compañera de reparto en La maternal, Carla Quilez. Adelfa Calvo, ganadora en esta categoría por El autor, se adelantaría en principio a veteranas -también premiadas- como Bárbara Lennie y Emma Suárez.

1. Susi Sánchez por Cinco Lobitos

2. Penélope Cruz por En los márgenes

3. Ángela Cervantes por La maternal

4. Carmen Machi por Cerdita

5. Adelfa Calvo por En los márgenes



Alternativas: Emma Suárez por La consagración de la primavera, Bárbara Lennie por El agua, Nieve de Medina por El agua, Loreto Mauleón por Los renglones torcidos de Dios y Marie Colomb por As Bestas

Mejor dirección novel

Alauda Ruiz de Azúa, con la Biznaga de Oro por 'Cinco lobitos'. EFE

Es un año desafortunado para las películas pequeñas pero reivindicables. El quinteto de Mejor dirección novel va a llenarse de debutantes que han conseguido enseñar sus primeros trabajos en los festivales de cine más importantes del mundo. Salvo sorpresa mayúscula, será el sexto premio consecutivo para una mujer en la categoría.

1. Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos

2. Juan Diego Botto por En los márgenes

3. Carlota Pereda por Cerdita

4. Elena López Riera por El agua

5. Mikel Gurrea por Suro



Alternativas: Avelina Prat por Vasil, Ernesto Sevilla por Camera Café. La película, Luc Knowles por Libélulas y Carlota González-Adrio por La casa entre los cactus

Mejor actor revelación

'La consagración de la primavera' suena con fuerza en las categorías revelación.

Tras varias ediciones en los que había que rebuscar y rebuscar para encontrar suficientes actores revelación, este año la situación da un giro de 180 grados y se quedarán fuera interpretaciones más que prometedoras. La gran pregunta es si los actores de la Academia reconocerán el trabajo de los intérpretes no profesionales de Alcarràs y si habrá suficientes votantes que hayan visto el sensacional trabajo de Manel Llull en La piedad. En un año de fantásticas revelaciones, la suya no debería pasar desapercibida.

1. Jordi Pujol Dolcet por Alcarràs

2. Telmo Irureta por La consagración de la primavera

3. Albert Bosch por Alcarràs

4. Mikel Bustamante por Cinco Lobitos

5. Cristian Checa por En los márgenes



Alternativas: Manel Llunell por La piedad, Lluís Marquès por Girasoles silvestres, C. Tangana por Un año, una noche y David Lorente por Voy a pasármelo bien

Mejor actriz revelación

Laura Galán ya ha sino nominada a los Forqué por su interpretación en 'Cerdita'.

La saturación de candidatos noveles se repite entre las actrices. Laura Galán está ligeramente mejor situada tras su nominación en los Forqué por Cerdita, pero todo puede ser en la categoría.

1. Laura Galán por Cerdita

2. Luna Pamiés por El agua

3. Valeria Sorolla por La consagración de la primavera

4. Anna Otin por Alcarràs

5. Catalina Sopelana por Modelo 77



Alternativas: Zoe Stein por Mantícora, Olivia Baglivi por Libélulas, Raphaëlle Pérez por Mi vacío y yo y Dora por Rainbow

