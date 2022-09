Jamie Lee Curtis: "Siempre me he sentido bien pagada, pero es que nunca he hecho esto por dinero"

Jamie Lee Curtis forma parte de la realeza de Hollywood. Tras más de cuarenta años en la industria del entretenimiento, la hija de Tony Curtis y Janet Leigh se sabe todas las reglas del juego y conoce a la perfección cuál es su efecto en sus interlocutores cada vez que entra en una habitación. 44 años después de convertirse en la reina del grito original con el estreno de la seminal La noche de Halloween, el clásico de John Carpenter, la actriz está en Madrid para promocionar Halloween: El final, su despedida en teoría de su personaje más famoso, el que ha interpretado hasta en siete ocasiones.

Laurie Strode no es el único personaje de Curtis que ha dado que hablar en 2022. La protagonista de Mentiras arriesgadas aparecía este año en Todo a la vez en todas partes, un clásico de culto instantáneo que ahora amenaza con llegar a las nominaciones a los Oscar después de convertirse en el mayor éxito financiero en la historia de la productora independiente A24.

Mientras esperamos a que la cámara empiece a grabar, SERIES & MÁS pregunta a la actriz si ya ha visto que The Hollywood Reporter acaba de incluirla entre las favoritas para conseguir la candidatura al Oscar, la primera de su carrera, por su trabajo en la película dirigida a cuatro manos por Dan Kwan y Daniel Scheinert, conocidos en la industria como Daniels. “Empieza a grabar”, dice en broma al técnico. “¿Cómo dices? ¿Puedes repetirlo? Estoy de broma. Lo he visto. ¿Me vacilas? Por supuesto que lo he visto”, admite risueña. El tema volverá a aparecer al final de la entrevista.

La saga de Halloween siempre ha sido pionera. La película de John Carpenter puso de moda el slasher y la nueva trilogía ha vuelto a iniciar otra moda que han seguido Scream o El exorcista. ¿Crees que se le da el respeto a la saga que merece?

Me temo que el terror siempre será visto como un subgénero, un género menor. Creo que fue Rodney Dangerfield quien dijo "bueno, parece que nunca me respetarán". Creo que las películas de terror reciben cierto respeto cuando tienen éxito en la taquilla. La industria del cine es, ante todo, un negocio. Es lo que más les importa. Creo que mientras las películas de terror funcionen, recibirán atención. Lo que me cuesta más es imaginar que en algún momento vaya a haber un respeto real. No recuerdo la última vez que una película de terror fue nominada al Oscar. Dentro de ese reino de hipocresía que decide lo que es legítimo o ilegítimo, creo que aún nos queda un largo camino por recorrer. Al final creo que, mientras hagamos dinero, habrá cine de terror.

Halloween: El final cierra la trilogía de David Gordon Green. ¿Cuál crees que será su legado en la franquicia?

Mucho. Creo que David y Danny [McBride, el coguionista de Gordon Green] fueron proféticos. Consiguieron adelantarse al movimiento feminista con su versión de La noche de Halloween. Hicieron una película sobre el empoderamiento femenino y una mujer que decía "no voy a soportarlo más" antes de que el movimiento de mujeres comenzara a decir #MeToo. También se adelantaron a la violencia en las calles. Fueron de los primeros en ver que los pueblos sentían que el sistema estaba roto y que tenían que recuperar el poder. En Halloween: El final hablan de que el pueblo es casi tan monstruoso como el propio Michael Myers. Creo que en realidad tiene mucho que ver con las redes sociales y la forma en que todos nos hemos convertido en monstruos a nuestra manera. La palabra trol es realmente otra forma de decir monstruo.

Neve Campbell anunció este año que no haría Scream 6 porque no se sentía valorada y bien pagada. Tú has trabajado 50 años en una industria sexista y discriminatoria. ¿Te has sentido siempre justamente recompensada cuando trabajabas en la saga Halloween?

(La actriz reflexiona en silencio durante siete largos segundos) Sí, sí. La verdad es que no sé lo que cobraban otros actores, pero los actores están muy bien pagados. Neve Campbell es una persona maravillosa y respeto su decisión. Cuando hicimos La noche de Halloween en 2018 me pagaron un sueldo a escala [Jamie Lee Curtis cobró el mínimo que establece el Sindicato de Actores a cambio de recibir un porcentaje de los beneficios en taquilla de la película, si es que los hay: en ese caso fueron enormes, pero no todas las películas de la franquicia habían ganado dinero]. Ese es el acuerdo al que llegamos. Para mí esto no va sobre dinero, nunca he hecho esto por dinero. Jamás.

En esta película vemos cómo Laurie se enfrenta a su vida y a sus fantasmas y escribe un libro sobre su vida. Con una vida y una carrera tan impactantes, ¿te ves escribiendo tus memorias?

No. Nunca haría unas memorias. Es algo muy personal. Traicionas a la gente al contar tus historias. Traicionas a tus amantes. Traiciones a tus amigos. Traicionas a tus familiares. No lo haría.

Halloween: El final cierra en teoría la saga, pero nada acaba de verdad en Hollywood. ¿Ves un camino posible para volver a interpretar a Laurie Strode?

Yo había terminado mi relación con ella en 2002 [Laurie Strode llegó a morir en pantalla en la película Halloween: Resurrection, pero David Gordon Green y Danny McBride decidieron ignorar todas las secuelas y que sus películas fueran una continuación directa de las dos primeras películas de John Carpenter] cuando David me conquistó con esta idea para esta trilogía. No me imagino un escenario en el que vuelvo a hacer otra película de Hollywood, pero nunca digas nunca. Aunque no me imagino cómo volveríamos.

Te quedaste a las puertas de la nominación con Un pez llamado Wanda y, sobre todo, Mentiras arriesgadas. Ahora estás en la conversación de la temporada de premios gracias a Todo a la vez en todas partes. ¿Cómo estás viviendo lo que está pasando con esta película?

¿Sabes una cosa? Es curioso. La conversación en torno a la temporada de premios es como una carrera de caballos. Alguien compartió conmigo ayer eso que decías antes. Hay una cita, aparentemente de Wayne Gretzyky, que una amiga mía muy joven me dijo cuando le estaba contando que me había interesado en una película y que habían querido contar conmigo. “Tienes un 100% de probabilidades de fallar si no lo intentas”.

Lo que siento cuando pienso en los Oscar y en nuestra pequeña película que hicimos por muy poco dinero, durante 38 días en Simi Valley hace dos años y medio, una historia sobre el amor, la bondad y la reunificación de una familia asiática... Que algo así tenga la posibilidad de ganar y recibir más atención gracias a los Oscar, o lo que sea, mi reacción es decir: “¡vamos!”.

Jamie Lee Curtis es una peculiar funcionaria en 'Todo a la vez en todas partes'.

Nadie ha celebrado más esta película que yo. Si me nominan a mí, si nominan a alguien de esta película, seré la primera persona gritando por todo lo que representa Todo a la vez en todas partes. Para mí ha sido como una mezcla de arte y alquimia. Esta película llegó cuando el mundo estaba sufriendo todavía en una pandemia y seguía destrozado por ella. Y de repente llega una película que te vuela la cabeza, que además tiene al amor en el centro de su historia. Formar parte de algo así y hacer un papel tan genial en una película donde nadie esperaba nada, más allá del arte, es algo emocionante para mí. Simplemente emocionante.

