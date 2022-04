Crítica: 'Morbius', Marvel de rebajas en una película de serie B al servicio de un inerte Jared Leto

'Morbius' llega por a los cines tres años después de su rodaje. La espera no ha merecido la pena.

El camino de algunas películas a la pantalla es tan accidentado que cuando por fin llegan a las salas de cine la sensación es inevitable: ¿tantas vueltas para esto? Es el caso de la adaptación al cine de un cómic de Marvel protagonizado por un personaje que se quedó a las puertas de aparecer en la trilogía de Blade hace más de veinte años, poco antes de que Sony revolucionara la industria del cine con el Spider-Man de Sam Raimi. Tres años después de su rodaje, el director Daniel Espinosa y el actor Jared Leto estrenan por fin Morbius. Desgraciadamente, la espera no ha merecido la pena.

El estudio quieren seguir explotando la gallina de los huevos de oro encabezada por el Peter Parker de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy, pero esta Morbius no se merece el crossover que tanto ansía, como dejan en evidencia las dos escenas postcréditos de la primera gran decepción del blockbuster en 2022. No hay nada en los 100 minutos anteriores (al menos la película huye de las larguísimas duraciones de sus compañeras de género) que deje con ganas de revisitar un personaje que tenía potencial sobre el papel.

En su primer papel protagonista en más de una década, el ganador del Oscar Jared Leto (nadie debería restarle méritos de su extraordinaria interpretación en Dallas Buyers Club por sus cuestionables decisiones artísticas posteriores) se convierte en un científico que, para curar la extraña enfermedad que padece, crea un remedio que acaba transformándolo en un vampiro sediento de sangre. De sangre no recomendada para menores de 13 años, por supuesto. Para no renunciar al público más joven, la película de Espinosa renuncia a mostrar violencia en una película sobre un chupasangres. La decisión parece ignorar el arrollador éxito de propuestas más violentas y adultas como Logan y Deadpool.

El guion de Matt Sazama y Burk Sharpless se enreda en un tono que, sin caer en los aires de grandeza de Matt Reeves en The Batman, se toma demasiado en serio. Cuando se libera, no funciona. En uno de los guiños al universo Marvel de Sony el Doctor Michael Morbius (sí, ese es su nombre real en la película) intenta hacer un gag diciendo que es Venom, un momento risible y que nos deja claro que tanto la película como el propio Leto funcionarían mejor si hubieran seguido el camino de la absoluta desvergüenza y el carisma de Hardy en las desprejuiciadas y deliciosamente absurdas películas de Venom. Tampoco son gran cosa, pero su autoconsciencia las pone muy por delante de esta.

No hay rastro en Morbius del juguetón Daniel Espinosa que nos regaló con Life (Vida) el mejor remake inconfeso de un clásico eterno como Alien: el octavo pasajero. Curiosamente, algunos teorizaron en su estreno que esa película era un realidad una precuela de la película de Hardy que explicaba como el simbionte llegaba a la Tierra. En su estreno oficial en el cine de Marvel el director sueco no sabe exprimir el ajustado presupuesto de la producción (75 millones de dólares, menos de la mitad de lo que cuesta cualquier película de DC y el MCU) y la película no solo se inspira en códigos del cine de la serie B: también parece que es serie B sacada directamente de los primeros años del siglo XX.

Es un momento en el que los espectadores solo acuden a las salas para ver películas evento, es probable que Morbius llame la atención de los más despistados con sus vacías promesas de unirse al universo de Spider-Man y los villanos que le rodean. Sinceramente, después de ver la presentación del personaje, resulta difícil imaginarle compartiendo plano con Tom Holland. Individualmente tampoco hay mucho más que rascar en una película olvidable que por momentos comete el peor delito de todos: bordear el aburrimiento.

