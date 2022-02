Premios Goya 2022 en directo | Todos los nominados, ganadores y detalles de la gala

Almudena Amor en la alfombra roja de los Goya.

A sus 27 años, Almudena Amor es el último gran descubrimiento del cine español. La actriz madrileña presentó dos películas a competición en la última edición del Festival de San Sebastián. En La abuela, una película de terror de Paco Plaza, interpreta a una joven modelo que deja su vida en París para volver a España y cuidar de su abuela, que acaba de sufrir un derrame cerebral. En El buen patrón la actriz cambia de género y se pasa la comedia para interpretar a Liliana, la nueva amante y becaria del empresario que interpreta Javier Bardem. Los académicos pudieron elegir por qué película nominaban a la actriz, y se decantaron por la cinta de Fernando León de Aranoa.

“Si lo pienso desde fuera me entra vértigo, así que mejor vivirlo así, disfrutarlo y no preocuparme. Me he dicho: sé tú misma, di la verdad y disfruta este momento, porque esto no te lo puede quitar nadie. Y eso es lo que estoy haciendo, disfrutar el momento, aunque también hago mis cosas para relajar, para poner los pies en la tierra”, explicaba la actriz a EL ESPAÑOL sobre su gran momento profesional.