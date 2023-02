'Un lugar en el cielo', una serie emotiva para quienes echan de menos 'This is Us'

Es difícil determinar el punto exacto de inflexión, pero hubo un momento en el que se decidió que lo sentimental en la ficción audiovisual era un atributo negativo. Quizá tenga que ver con los lastres de una cultura heteropatriarcal que asocia la sensibilidad al género femenino y, por tanto, necesita marcar distancia, pero ese es un tema para otro día.

Series como This is Us han sido menospreciadas y calificadas de manipuladoras porque conmovían a sus espectadores. Quienes compartan ese pensamiento dirán lo mismo de Un lugar en el cielo, el estreno de Apple TV+, y seguirán su camino, pero quienes echen de menos la catarsis liberadora que se experimentaba con la familia Pearson habrán encontrado lo que necesitaban.

Basada en la novela homónima de Ann Napolitano, esta historia sigue a Edward (Colin O'Brien), un niño de 12 años que no se siente cómodo con los cambios. Cuando cree que lo peor que le puede pasar es tener que mudarse a Nueva York, y que su hermano mayor deje de estudiar con él en casa para entrar al instituto, el avión en el que viaja con toda su familia se estrella, dejándolo huérfano y como único superviviente de una gran tragedia.

Los familiares de los fallecidos en el accidente de avión de 'Un lugar en el cielo'

Mientras se recupera de sus heridas físicas y psicológicas, Edward se muda con sus tíos (Taylor Schilling y Carter Hudson) a las afueras de Nueva York. Su tía Lacey está de luto por la muerte de su hermana, un dolor que se suma al trauma de varios intentos de embarazo que han terminado en abortos. Como ella, los demás familiares de los fallecidos en el accidente (entre los que destacan Connie Britton y la poco conocida Anna Uzele) también estarán viviendo su propio duelo. Varios de ellos coincidirán en un grupo de terapia.

Edward, apodado por los medios como el "chico milagro", no comprende por qué todos piensan que es afortunado al haber sobrevivido cuando el siente todo lo contrario. Más adelante, se sentirá agobiado por el diluvio de cartas de desconocidos que le escriben para desahogarse y compartir su experiencia, cartas que siempre comienzan con un "Querido Edward", el título de la novela y la serie en inglés.

Connie Britton en 'Un lugar en el cielo'

Jason Katims parece la elección natural y perfecta para adaptar esta historia de supervivencia, gestión del duelo, resiliencia y conexión humana. Después de todo, ya era experto en conmover a los espectadores años antes de This is Us con series como Friday Night Lights y Parenthood.

Un lugar en el cielo no llega en esta temporada al nivel de calidad de ninguna de esas tres referencias, pero es un refugio emocional seguro, ese estímulo externo que es necesario para que afloren lágrimas liberadoras cuando la vida se hace cuesta arriba.

'Un lugar en el cielo' está disponible en Apple TV+.

