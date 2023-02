3 series de estreno para ver el fin de semana en Netflix, Movistar Plus+ y Apple TV+

Ver una película en el cine siempre será una buena opción para los días de descanso, sobre todo con las buenas opciones que hay en cartelera, pero si sois más de plan casero, podéis disfrutar tranquilamente en el sofá de la oferta de las plataformas de streaming viendo una o las tres series de estreno que os traemos para el fin de semana del 3 al 5 de febrero.

Si lo vuestro son los maratones, en Netflix tenéis una divertida serie musical inédita en España sobre una girlband de los 90 que intenta volver al estrellato. Para los fans del thriller psicológico, Movistar Plus+ ha traído una serie de uno de los guionistas de Gangs of London, en la que Aidan Turner interpreta aun psicologo que se convierte en el principal sospechoso del caso en el que ayuda a la policia.

Y si lo vuestro es el drama, y aún echáis de menos This is Us, Apple TV+ ha estrenado los primeros episodios de uno de los reyes del género, Jason Katims, el creador de Friday Night Lights y Parenthood.

'Girls5Eva' (Netflix)

De qué va:

Un grupo musical de la década de los 90 formado por chicas de la década que solo logró tener un éxito tiene una oportunidad inesperada de regresar al estrellato cuando su canción es sampleada por un rapero.

Por qué verla:

Por fin llega a España esta serie producida por Tina Fey y creada por Meredith Scardino, que había trabajado para ella en ficciones como Unbreakable Kimmy Schmidt. Peacock emitió dos temporadas, y para la tercera se convertirá en un original de Netflix, que ahora lanza los episodios disponibles antes del estreno de la nueva entrega.

Protagonizada por Busy Phillips, Paula Pell, Sara Bareilles y Renee Elise Goldsberry (Hamilton), esta alocada comedia es una sinfonía de momentos paródicos y metarefenciales al mundo del espectáculo a través de unas canciones tan ridículas como pegadizas.

[Los estrenos de Netflix en febrero (2023): todas las series, películas y documentales]

'Un lugar en el cielo' (Apple TV+)

De qué va:

Edward, un niño de 12 años, es el único superviviente de un devastador accidente aéreo en el que pierde a toda su familia. Él pequeño y otras personas alrededor del mundo que se ven afectadas por la tragedia tratan de dar sentido a la vida después del accidente.

Por qué verla:

Jason Katims, el creador de dramas familiares como Friday Night Ligths y Parenthood, regresa con esta adaptación de la novela homónima de Ann Napolitano (en inglés, Dear Edward), una historia desgarradora que celebra la vida y habla de supervivencia, resiliencia y conexión, a la vez que se pregunta qué es lo que nos hace humanos.

El elenco del reparto coral de la serie está encabezado por la nominada al Emmy Connie Britton (The White Lotus) y Taylor Schilling (Orange is the New Black) con Colin O'Brien en el papel de Edward.

[De 'You' a 'La chica invisible' y 'Todas las veces que nos enamoramos': las series más esperadas de febrero]

'Sospechoso' (Movistar Plus+)

'Sospechoso' | Tráiler | Movistar Plus+

De qué va:

El veterano policía Vince Ruiz y su compañera Riya Devi investigan la extraña muerte de una joven. Como autor de éxito, la opinión del psicólogo Joe O'Loughlin es muy solicitada y, cuando se encuentra con la sargento Devi, se muestra dispuesto a ofrecer su ayuda. Sin embargo, a medida que avanza la investigación se demuestra que Joe tal vez conozca a la víctima mucho mejor de lo que dice, lo que provoca que todas las sospechas recaigan sobre él.

Por qué verla:

Este thriller lleno de giros inesperados está protagonizado por Aidan Turner (Poldark), que interpreta a un eminente psicólogo que parece tener la vida perfecta. Junto a Turner completan el reparto Shaun Parkes (Small Axe), Anjli Mohindra (Vigil), Adam James (Doctora Foster) y Sian Clifford (Fleabag).

Basada en Sospechoso, el bestseller del escritor australiano Michael Robotham, el guion corre a cargo de Peter Berry (Gangs of London) y está dirigida por James Strong (Vigil, Liar, Broadchurch) y Camilla Strøm Henriksen (Occupied).

Sigue los temas que te interesan