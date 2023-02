Brett Goldstein: "'Terapia sin filtro' y 'Ted Lasso' se parecen, pero Jimmy parte de un lugar más oscuro"

Terapia sin filtro es una dramedia optimista que comparte algunos elementos y espíritu con Ted Lasso, la premiada serie de la plataforma. Brett Goldstein (creador junto a Bill Lawrence y Jason Segel), reconoce los puntos en común entre ambas series y entiende las posibles comparaciones, sin embargo, afirma que esa historia "parte de un lugar más oscuro".

El personaje principal es Jimmy (Segel), un terapeuta en duelo por la muerte de su esposa, a quien se le puede aplicar el refrán "en casa de herrero cuchillo de palo", porque en lugar de enfrentarse al sentimiento de pérdida se embarca en un viaje de autodestrucción, en medio del cual comienza a romper las reglas y a decirle a sus pacientes exactamente lo que piensa. Algo que aparentemente da buenos resultados, pero solo al principio.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con Goldstein, el dos veces ganador del Emmy a mejor secundario por su papel de Roy Kent, antes del estreno de esta nueva serie en Apple TV+. Una charla en la que abordó las similitudes entre las dos series de las que forma parte, cómo fue trabajar con Harrison Ford, y sobre la coincidencia de la incorporación de la terapia dentro de las tramas centrales de varias series recientes.

A primera vista es fácil comparar la serie con 'Ted Lasso', ¿crees que se parecen en algo? ¿Y en qué se diferencian?

Ambas series son optimistas, pero creo que Ted Lasso es más ambiciosa porque se plantea como una serie que apela a un público más global. Ted es un estadounidense que se va a vivir al Reino Unido y la parte de los partidos de fútbol es emocionante y a veces parece una epopeya. Terapia sin filtro en cambio se desarrolla en una comunidad mucho más pequeña, es una serie donde el protagonista se mueve en un círculo reducido de sus vecinos, compañeros de trabajo y familia.

Otra gran diferencia es que Ted Lasso es un eterno optimista que siempre está buscando el rayo de luz en la oscuridad y que quiere conectar con la gente. Jimmy en cambio, cuando lo conocemos es un hombre que quiere autodestruirse, así que podemos decir que ambas series se parecen, pero esta parte de un lugar más oscuro.

"Para ser responsables era necesario que las acciones de Jimmy tuvieran consecuencias"

Jimmy se mueve dentro de los grises éticamente en su forma de abordar la terapia, ¿cuál fue el principal reto de escribir sobre salud mental de forma responsable?

Siempre fue algo muy importante para nosotros. Es una comedia, pero nos tomamos este tema muy en serio. Todas las herramientas terapéuticas que aparecen en la serie son herramientas terapéuticas genuinas. Hablamos con muchos terapeutas y teníamos asesores en la sala de guionistas.

Todo el equipo tiene mucha consciencia sobre salud mental y tenemos respeto por los terapeutas, así que para poder crear este mundo y jugar con los límites de la ficción nos preguntamos hasta dónde podíamos cruzar ciertas líneas de forma responsable. Y lo que decidimos es que para ser responsables era necesario que las acciones de Jimmy tuvieran consecuencias.

"La terapia tiene potencial para ser explorada en cualquier género"

En los últimos dos años han coincidido series como la vuelta de 'En terapia', 'The Shrink Next Door', 'El paciente' y ahora la vuestra, ¿por qué crees que la terapia es un buen tema para la ficción?

Creo que es intrínsecamente dramático e interesante explorar la salud mental y los pensamientos de la gente. Además, pienso que la relación terapeuta-paciente es realmente fascinante, porque es algo increíblemente íntimo. Aunque, por supuesto es una relación profesional y hay límites, no deja de ser extraño que tu terapeuta sea la persona que probablemente te conozca más y mejor más que nadie en el mundo incluida tu familia o tu pareja.

Pero en el fondo, creo que lo más interesante es el viaje de autoconocimiento de los personajes, porque la terapia inherentemente es sobre las personas. Y que la terapia tiene mucho potencial para ser explorada en cualquier género, en comedia, en drama, o incluso el thriller o el terror, como vimos en la serie de Steve Carrell.

Harrison Ford y Lukita Maxwell en 'Terapia sin filtro'

Bill Lawrence nos dijo que no creía que Harrison Ford fuera a aceptar, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Era el casting soñado, pero ninguno de nosotros pensaba que fuera a aceptar. Había que intentarlo, pero lo hicimos esperando un "no" y creyendo que era una quimera conseguir a Harrison Ford porque hasta ahora nunca había hecho televisión.

Y aquí estamos y tengo que decir que es un actor extraordinario, como todos sabéis, pero sobre todo es una persona increíble. Es divertido y encantador con todo el equipo. A mí me envió mensajes diciendo lo mucho que le gustaba trabajar en la serie y aún no me lo puedo creer. Es genial. Y bueno, no puedes negar que no era genial tener en la misma serie a Han Solo, Luke (Tennie) y Lukita (Maxwell).

