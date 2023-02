María del Puy Alvarado: "Puede parecer que hay más mujeres directoras, pero aún estamos lejos de la igualdad"

Dejando a un lado la timidez, Carlos Saura se atreve a sentarse a conversar sobre el arte delante de las cámaras. El documental Las paredes hablan acaba de estrenarse en cines, un viaje fascinante que recorre el nacimiento y la evolución del arte y la pintura, desde los orígenes de la humanidad hasta la expresión pura de los grafitis que cuelgan en los muros.

El artista urbano Suso33 contó cómo fue su participación en el largometraje y qué se lleva de sus conversaciones sobre el arte con un maestro como Saura, y Anna Saura y María del Puy Alvarado hablaron de los detalles del proceso de rodaje y lo que esconde esta odisea por los orígenes del arte y sus ciclos.

Tras recordar las fases por las que pasó Las paredes hablan antes de llegar a la gran pantalla, Anna Saura y María del Puy Alvarado también reflexionaron sobre su perspectiva como mujeres y productoras dentro de la industria del cine español. En un momento concreto donde el reconocimiento por fin comienza a llegar para las mujeres cineastas, todavía queda mucho por hacer antes de empezar a hablar de igualdad.

Más dinero no implica más emoción

Fotograma de 'Las paredes hablan'

Largometrajes como Las paredes hablan son capaces de emocionar desde el terreno de la no ficción, y también demuestran que "no hace falta tener una grandísima producción para emocionar" y que "el presupuesto no tiene que ver con la conexión emocional de la película con el público", tal y como sabe ver la productora María del Puy Alvarado.

Según ella "el dinero es importante y necesario para hacer las cosas cómodamente y para que haya un margen de desarrollo y promocionar bien", pero "lo importante es qué se cuenta en el guion". "No es lo mismo que puedas invertir 10.000 euros o 2 millones de euros, porque la manera en la que se promocione una peli puede hacer que la vea mucha más gente, pero lo importante es la reacción del espectador y lo que se cuenta".

Lazos familiares que a veces implican un esfuerzo doble

Carlos Saura con su hija Anna Saura, durante el rodaje de 'Las paredes hablan'

En esta labor de escoger lo que se cuenta en el documental también colabora Anna Saura como productora asociada e hija del cineasta Carlos Saura, algo que lleva siempre con orgullo. "He tenido la enorme suerte de criarme rodeada de ese contacto de mi padre y mi madre con todas esas películas, los festivales y eventos a los que han ido. He tenido acceso a algo que muy poca gente tiene y lo valoro ahora", explicaba en relación a cómo le influye que su padre sea uno de los grandes emblemas del cine español.

"Eso, lo creas o no tiene su lado bueno y su lado malo, malo entre comillas. Hay gente que me pregunta 'pero, ¿de verdad trabajas? ¿En serio?'", contaba. "Mi padre nos ha dado una educación a mí y a todos mis hermanos muy positiva, en el sentido de que cada uno ha hecho lo suyo, pero lo que ha hecho mi padre lo ha hecho él. Si queríamos hacer una carrera, pues teníamos que trabajar para ello. Creo que cada uno tiene que demostrar lo que vale, coger las oportunidades que se le dan y demostrarlo".

Más reconocimiento para las mujeres creadoras

Vanessa Marimbert, ganadora del Goya al Mejor montaje por 'El buen patrón'

Otro de los temas que se abordaron en la conversación con María del Puy Alvarado y Anna Saura fue el papel que ocupan actualmente las mujeres en la industria del cine. Del Puy Alvarado supo ver que "cada vez hay más mujeres en cargos de responsabilidad", pero también quiso recalcar la importancia que eso tiene, especialmente porque todavía existe un techo de cristal en el mundo del cine.

"Afortunadamente, cada vez las cifras se van igualando. Pero aunque pueda parecer que hay muchas más mujeres directoras, no es el caso. El informe anual de CIMA, el último que está publicado del año 2021, registra solo un 21% de mujeres directoras, frente a un 79% de hombres", recuerda.

"Es cierto que las mujeres ha tenido grandes éxitos nacionales e internacionales en estos últimos años, con películas como Cinco lobitos, Alcarràs, Cerdita o La maternal, y es maravilloso que estén triunfando y puede parecer que hay más mujeres de las que hay en realidad, pero las cifras dicen que estamos lejos todavía de la igualdad", continúa.

"Hemos avanzado mucho y se está avanzando mucho, lo cual es muy importante, especialmente para crear referentes para las nuevas generaciones, para las jóvenes que están hoy en la universidad y el instituto. Que ellas formen parte de esos porcentajes tan pequeños después suban a recoger un Goya hace que se conviertan en referentes", añadió, reconociendo en especial la labor de la montadora del documental Vanessa Marimbert, ganadora del Goya por El buen patrón.

"Más puntos de vista que nos aportan a todos"

"Tener nuevas miradas y nuevos puntos de vista es algo maravilloso. Y creo también que pueden convivir todas las perspectivas, porque es bueno para todos. Te gusten más o menos, nos aportan a todos", observaba Anna Saura.

María del Puy Alvarado también coincide en ese aspecto, dándose cuenta de que las distintas perspectivas se reflejan en los géneros que suelen escoger los hombres y las mujeres para dirigir. "Hasta ahora nos encontrábamos con mujeres directoras a nivel mundial, pero no solíamos verlas en el cine de terror o de acción, por ejemplo. Parece que se nos ha asignado por género una serie de géneros cinematográficos", comenta.

"Esto es algo que que va cambiando con el tiempo y creo que en los últimos años se ha tomado una conciencia sobre el tema. Cuando somos conscientes de que hay una desigualdad, empezamos a dar pasos para que exista la igualdad. Porque si en el mundo, aproximadamente 50% son mujeres y la otra mitad son hombres, tiene que haber lugar para todos, en todas las profesiones y en todos los sectores".

El derecho de las mujeres a poder equivocarse

'Cinco lobitos'

"Suele decirse que 'si hay mujeres, deben ser buenas'", enuncia María del Puy Alvarado, "y yo creo que deben poder ser buenas y malas, al igual que hay directores estupendos y otros que no lo son tanto. A las mujeres siempre se nos exige más y eso es algo que tiene que cambiar. Aunque lleve su tiempo".

Otro problema que vio María del Puy Alvarado es que "a las mujeres tampoco nos dejan equivocarnos, porque si lo hacemos, se nos señala" y dijo que "todos y todas debemos tener derecho a hacerlo". De ahí, insistió en la importancia de referentes como Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Carlota Pereda, Pilar Palomero e incluso Vanessa Marimbert, porque el hecho de que ellas hayan llegado ahí significa que otras podrán hacerlo de la misma manera después.

