Apple TV+ busca su propio 'El juego del calamar' con 'Dr. Brain', su primera serie coreana.

La ficción surcoreana está de moda en todo el mundo. El histórico Oscar a la mejor película para Parásitos de Bong Joon-ho (la primera producción rodada en otro idioma ajeno al inglés que se lleva el premio gordo de la Academia) y el imparable fenómeno de El juego del calamar en Netflix (con más de 140 millones de cuentas es el mejor estreno en la historia de la plataforma) lo demuestran. Apple TV+ estrenará el 4 de noviembre Dr. Brain, la primera producción coreana de su catálogo.

Kim Jee-woon, el aclamado cineasta de películas como Encontré al diablo y Dos hermanas, dirige, escribe y produce la adaptación del popular cómic coreano creado por Hongjacga. El encargado de interpretar al personaje protagonista es un viejo conocido: Lee Sun-kyun, el actor que daba vida el padre de la familia rica de Parásitos. La serie de ciencia ficción contará con seis episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 10 de diciembre.

'Dr. Brain' | Tráiler | Apple TV+

Dr. Brain retrata las vivencias de un experto en neurociencias obsesionado por descubrir nuevas tecnologías para acceder a la conciencia y los recuerdos almacenados en el cerebro. Su vida da un vuelco cuando su familia es víctima de un misterioso accidente. Mediante sus habilidades, accede a los recuerdos del cerebro de su esposa para descifrar el misterio de lo que le ocurrió a su familia y el porqué.

Este proyecto continúa la apuesta de Apple TV+ por diversificar su catálogo más allá de sus productos rodados en inglés. Las israelís Teherán y Perdiendo a Alice fueron sus primeras series internacionales. Now and then, una producción de Bambú protagonizada por Maribel Verdú, será su primer trabajo rodado en español. Liasion, con Eva Green y Vincent Cassel, es su primera producción francesa.

'Dr. Brain' se estrena en Apple TV+ el 4 de noviembre.

También te puede interesar...

• Las claves de HBO Max antes de su desembarco: DC, producción propia, cine clásico y contenido familiar

• Abril Zamora: “Hay que frivolizar con las cosas, porque eso ayuda a normalizarlas”

• 'The Bite', una sátira de la pandemia con el sello de los King

Sigue los temas que te interesan