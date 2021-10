Jared Harris: "'Fundación' nos recuerda el respeto que le debemos a la ciencia, escuchemos a los científicos"

Ambientada 12.000 años en el futuro, la serie Fundación nos presenta a la humanidad bajo el control del emperador de la Dinastía Genética. La historia de esta obra seminal de la ciencia ficción comienza cuando el revolucionario Dr. Hari Seldon predice la inminente caída del Imperio, será entonces cuando él y un grupo de leales seguidores viajen a los últimos confines de la galaxia para establecer La Fundación, en un intento de reconstruir y preservar el futuro de la civilización.

Seldon, el brillante científico que ha desarrollado la psicohistoria, es uno de los personajes más importantes y admirados de la ciencia ficción, y son sus predicciones las que ponen en marcha una saga que abarca siglos, multitud de tramas y personajes. Jared Harris (Chernobyl, Mad Men) fue el elegido para interpretarlo, una decisión incuestionable por el gran talento, carisma y autoridad que transmite el actor británico. Durante la presentación de la serie de Apple TV+ a la prensa internacional, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con él sobre los retos de interpretar un personaje con tan enorme legado, lo que más le sorprendió de la adaptación de David S. Goyer y cómo dialoga la serie con la actualidad.

¿Cómo se preparó para interpretar un personaje tan importante en la historia de la ciencia ficción?

Leí todos los libros e hice mucha investigación sobre las vidas de científicos que han hecho descubrimientos clave en la historia para ver qué podía coger de ellos. Fue un reto muy importante porque el legado de Hari Seldon es enorme, pero disfruté mucho el proceso; no entendí realmente todo lo que representa hasta que empecé a interpretarlo.

Habiendo leído los libros de Isaac Asimov, ¿qué le sorprendió más de esta adaptación?

Gran parte de la acción en los libros ocurre fuera de plano y entre capítulos pasan decenas de años, podía ver que adaptarlos era una tarea muy difícil y entendía por qué no se había hecho hasta ahora. Lo que más me impresionó fue descubrir que David Goyer había encontrado la forma de solucionar esos problemas. En lo que respecta a mi personaje, me gustó descubrir que iba a interpretar una versión más joven de Hari Seldon, que en los libros es mucho mayor y está en silla de ruedas. Los libros son fascinantes y me llevaron de vuelta a mis años de instituto cuando estudié la civilización griega y leía La república de Platón, realmente me recordaron mucho aquella época.

"No sé si los espectadores verán los paralelismos con el cambio climático, pero espero que consigamos abrir algunas mentes".

¿Ha visto los episodios? ¿Qué es lo que más le gusta de la serie?

Si, he terminado hace unos días la temporada. Lo que más me impresionó fue su nivel de espectacularidad. Es un espectáculo realmente épico que no suele verse a menudo en la televisión, pero lo que más me llegó fue ver las interpretaciones. Le envié un mensaje a mis compañeros de reparto para decirles el impresionante trabajo que habían hecho con sus personajes, porque todos tenían esa complejidad de plasmar las grandes ideas que planteó Asimov. Me sentí muy afectado emocionalmente por la historia, conecté con los personajes y realmente tenía la necesidad de saber qué pasaba en el siguiente episodio cuando terminaba de ver cada uno.

¿Cuáles cree que son los temas sobre nuestro hoy de los que habla la serie?

Fundación nos recuerda el respeto que le debemos a la ciencia, escuchemos a los científicos porque tienen mucho que decir sobre nuestro futuro. La gente que está en el poder no les da la importancia ni el apoyo que se merecen y necesitamos; los ignoran y creo que eso está relacionado directamente con lo que estamos viviendo hoy. También el concepto de fe, porque Hari representa a alguien que hace que se tenga fe en la ciencia. Sé que la elección de palabras quizá no es la adecuada y suena contradictorio, porque la ciencia no es algo en lo que hay que creer, pero como sus seguidores no llegan a comprender la disciplina de la psicohistoria al nivel que él lo hace, tienen que tener fe en él. La temporada explora la cuestión de la fe, quienes creen en qué y por qué. Y, por supuesto, todas las conversaciones que estamos teniendo y las que estamos evitando sobre el cambio climático. Es interesante ver cómo hay personas que niegan este asunto y a las que les cuesta ver que si cambiáramos ciertos hábitos en nuestra vida podríamos tener un impacto. Fundación es una serie y es entretenimiento, pero la buena ciencia ficción tiene la capacidad de hablar del mundo en el que vivimos, no sé si los espectadores verán los paralelismos con el cambio climático, pero espero que consigamos abrir algunas mentes.

Los nuevos episodios de 'Fundación' se estrenan los viernes en Apple TV+.

