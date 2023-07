Así es 'Awareness', el nuevo 'Matrix' de Amazon, según su director y protagonistas: "Las ilusiones te harán creer"

Entre todos los títulos anunciados recientemente, una de las grandes apuestas cinematográficas de Amazon Prime Video es Awareness, su nueva película original, que se estrenará este mismo año en el catálogo.

Dirigida por Daniel Benmayor (Xtremo) y escrita por él junto a Iván Ledesma, cuenta la historia de Ian (Carlos Scholz), un adolescente rebelde que vive con su padre (Pedro Alonso) al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás.

Sin embargo, cuando pierde el control sobre sus poderes en público, dos bandos enfrentados empiezan a perseguirlo. En su huida, Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar esa guerra en la que se ha visto obligado a participar.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL visitó el rodaje de la película durante su paso por Madrid y también habló con los protagonistas del largometraje Pedro Alonso (La casa de papel), María Pedraza (Élite), Carlos Scholz (Toy Boy), Óscar Jaenada (Hernán) y Lela Loren; y el director Daniel Benmayor.

Intentando ser cautos a la hora de revelar información, contaron algo más sobre los protagonistas y los retos del rodaje.

Más allá de la sinopsis

"Ian es un chico que tiene 18 años y vive con su padre al margen de la sociedad en un barco. Y este chico tiene una capacidad que no todos los chicos tienen y de la que se vale para conseguir algunas cosas. El padre intenta retenerlo para que no exploten esa capacidad", comenzó a describir Carlos Scholz.

En concreto "tiene la habilidad de proyectar ilusiones y crear una realidad que no existe, haciendo creer a alguien que está viendo algo que no es real. Puede que tenga más habilidades aparte de esa, pero esa es la que conocemos al principio", adelantó el actor.

Después, María Pedraza habló del personaje al que interpreta. "Puedo decir que Esther es la otra cara de Ian, la cara más explosiva e impulsiva, la más cañera. Y también es la que le acompaña y ayuda a tomar decisiones", explicó.

"Antes de ser actriz, yo era científica. Estudié biología. Y hay mucho en esa perspectiva en el personaje de Adriana", contaba Lela Loren sobre su personaje, uno de los secundarios más intrigantes del filme.

"Era como recordar mucho esa visión y querer tanto entender como dominar lo que es misterioso. Adriana quiere entender cómo controlar todo eso. Y es una curiosidad sin límites. Ahí surgen una contradicción y una paradoja, en los momentos en los que ella se siente más orgullosa de sus logros, es también cuando siente una mayor soledad", siguió diciendo.

El cine como algo universal

"El cine tiene una naturaleza narrativa audiovisual y las palabras son importantes de cara a ciertas cosas, pero siempre hay una gramática y un lenguaje que es lo que la convierte en algo internacional. Cuando hacemos una película de este tipo es recurrir a conceptos narrativos y visuales muy comunes en este tipo de género, y así conseguimos que todos lo entiendan, aunque no entiendan el idioma perfectamente. Como la narrativa es universal, tiene esa capacidad de traspasar fronteras", describió Benmayor.

Lela Loren, Carlos Scholz, Pedro Alonso y María Pedraza en una escena de la película. Amazon Prime Video

"Hemos incorporado a esta película lo que nos gusta, yendo en la misma dirección, intentando hacer una película de acción, de entretenimiento o que tenga un carácter fuerte y que sea novedosa y original. Juntando ciencia ficción con personajes interesantes y a partir de ahí intentar darle un carácter internacional en español, para que sean películas que funcionen tanto aquí como que puedan viajar a otros lugares", añadió.

Por su parte, María José Rodríguez -directora de contenido original de Prime Video- agregó que "es una película de acción y también de ciencia ficción", diciendo también que desde la plataforma se quiere "apostar por la ambición y por proyectos que normalmente aquí en España no se han hecho".

Definiendo la película

Pedro Alonso en 'Awareness'. Amazon Prime Video

"Para mí, el gran tema de la película es el poder. El poder y todo lo que puede robar una palabra como 'poder'. Lo complicado que es asumir tu poder personal y lo envenenada que está la palabra o el concepto en la vida. Todo el sistema de manipulación en la ciencia ficción vale para hacer, para contar en el mundo lo complicado que es no convertir tu vida en una maquinaria manipuladora", describió Pedro Alonso.

También, para Óscar Jaenada, "es un thriller de ciencia ficción" y algo "difícil de defender y entender como actor". "Es de esas veces que tienes que leer varias veces el guion para situar bien este mundo fantástico en el que nos adentramos. Las ilusiones son lo que te hace creer. Se puede definir Awareness de muchas maneras, pero yo creo que es sobre hacernos creer cosas que no son".

Primeras impresiones y rodaje

"Yo he hecho la película claramente por el guion", reconoció Pedro Alonso. "Me encantó y es un guion válido para el entretenimiento y para el mainstream. Y al margen de esto, siempre tuve el capricho de hacer una película de ciencia ficción. Es como hacer mitología y yo tengo la obsesión de hacer cosas muy diferentes. Y así ha sido", expresó Pedro Alonso.

Después de recordar lo primero que se les vino a la cabeza antes de embarcarse en el proyecto, los actores hablaron del proceso de rodaje, que fue realmente complejo y exigente.

Una de las secuencias de acción de 'Awareness'. Amazon Prime Video

"Mi personaje tiene algo muy característico que es que sabe artes marciales y eso es algo que yo nunca había hecho ni había probado. Durante dos meses, hemos estado con un grupo de especialistas que me han enseñado a luchar y muchas coreografías, porque tiene que parecer que Ian sabe de artes marciales desde pequeño", relató Carlos Scholz.

"También me apunté a clases de boxeo y hemos tenido un periodo de ensayo previo al rodaje de la película que fue muy intenso. Ha sido una preparación muy intensa", pensó.

Óscar Jaenada en 'Awareness'. Amazon Prime Video

Por su parte, parece que Óscar Jaenada lo tuvo más fácil en ese aspecto. "Tengo varias titulaciones en artes marciales y hay una serie de cosas que compaginé bien con el director", opinó el actor. "En la primera película que hice con él llegamos a un muy buen entendimiento porque yo le pude ofrecer muchas cosas", recordó también sobre su anterior experiencia en Xtremo con Benmayor.

Surfear el éxito

Además de hablar sobre Awareness, los protagonistas también se animaron a contar algo más sobre el éxito y cómo este les ha influido como actores. "Ha cambiado el paradigma, lo ha cambiado todo", señaló Óscar Jaenada. "A mí no me gustan las plataformas, pero es que ahora mismo no hay otra opción, el trabajo es así".

"Cuando yo empecé en esto, hace un montón de años, había una discusión obvia que era que yo decía 'no, el cine del actor de cine no es el mismo que el del actor de televisión. No es el mismo ni se prepara para lo mismo, ni lo vive lo mismo'. Te estoy hablando de hace ya 20 años. Respeto a ese tipo que sale en la televisión, pero no es lo mismo que si tú quieres verme, salgas a la calle, hagas la cola y pagues una entrada para verme. Eso es distinto. El respeto es distinto. Y por eso yo siempre quise hacer cine", opinó Jaenada.

