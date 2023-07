'Guardianes de la Galaxia Vol 3', la segunda película más taquillera del año, llega a Disney+ este verano

Tras su paso por cines, donde se estrenó el 5 de mayo, Guardianes de la Galaxia Vol 3 se prepara para aterrizar en Disney+, plataforma en la que desde el 2 de agosto estará la trilogía completa para que los fans disfruten con sus aventuras este verano.

La película ha cumplido así con la ventana de exhibición cinematográfica de 90 días antes de incorporar el título en el catálogo para su visionado bajo demanda, un período de tiempo que está siendo similar para los últimos estrenos superheroicos de la compañía.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania tuvo una ventana de 89 días en los cines hasta su estreno en Disney+ el 17 de mayo, mientras que Black Panther: Wakanda Forever esperó 82 días tras su estreno en cines el 11 de noviembre de 2022 antes de llegar a Disney+ el 1 de febrero de este año.

Guardianes de la Galaxia 3, del ahora jefe de DC Studios James Gunn, es actualmente la segunda película más taquillera del año, con 842,4 millones de dólares de recaudación global, por detrás de Super Mario Bros Movie, de Universal/Illumination, que ha recaudado 1.340 millones de dólares. La tercera y última parte de las aventuras de los Guardianes aún está lejos de los 955,7 millones de dólares que recaudó el año pasado Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, el blockbuster veraniego de Marvel Studios y Disney.

El cierre de la trilogía está centrado en Rocket y se explora su pasado "cuando es pequeño e increíblemente inocente y el viaje que lo lleva a ser el personaje que conocemos, un mapache algo amargado. Lo vemos abrirse un poco y eso también está en el corazón de las tres películas de los Guardianes: la compasión", afirmó James Gunn en la rueda de prensa de presentación de la película el pasado mes de abril.

"La razón por la que volví para hacer esta película fue porque sentía la profunda necesidad de terminar la historia de Rocket", reconocía el director sobre su vuelta a Marvel de forma temporal. "Mi hermano Sean (el actor interpreta a Kraglin y le da voz a Rocket cuando es pequeño) le aportó muchas emociones a Rocket. No estoy desmereciendo el trabajo de Bradley Cooper, es una de mis personas favoritas, pero el trabajo de Sean también fue vital en esta película.

Gun no tuvo reparos en dar su opinión cuando le preguntaron por la saturación del cine de superhéroes: "Creo que hay muchas películas de superhéroes que se están volviendo aburridas, eso nunca lo discutiría", afirma. "Lo que me ofende es que digan que hay demasiadas o que no son cine. Hay westerns increíbles, películas de gángsters increíbles y películas basadas en cómics. Todo eso puede coexistir. Y todo eso es cine. Decir que un tipo de película por su temática o por sus personajes no es cine es ridículo".

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova.

La trilogía completa estará disponible desde el 2 de agosto exclusivamente en Disney+.

