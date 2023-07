Clip exclusivo detrás de las cámaras de 'Oppenheimer': la película de Christopher Nolan sobre la bomba atómica

El científico y doctor en física Robert Oppenheimer pasó de ser la persona más famosa y admirada del mundo a una de las más señaladas en menos de diez años. Así lo cuenta de forma detallada la esperadísima película Oppenheimer, un largometraje escrito, dirigido y producido por Christopher Nolan que se estrenará mundialmente en cines el 20 de julio.

Con motivo de su estreno en salas, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL adelanta un clip del largometraje en exclusiva, donde los actores protagonistas Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Josh Hartnett; y el director y la productora Emma Thomas hablan del proyecto Trinity que dio lugar al nacimiento de la bomba atómica y que cambió el rumbo de la historia.

El largometraje está basado en el libro ganador del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin y se define a sí mismo por sus creadores como "un thriller épico filmado en IMAX sobre la trepidante paradoja de un hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para poder salvarlo".

Más concretamente, cuenta la historia del famoso científico Oppenheimer, conocido por liderar el Proyecto Manhattan, que fue el que desarrolló la bomba atómica en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se convertiría en el presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, donde trabajó para competir contra la Unión Soviética en la carrera de la armamentística nuclear.

A pesar de servir a su país y cargar con la responsabilidad de idear la construcción de un arma de destrucción masiva, en 1954, Oppenheimer fue acusado de tener vínculos con el comunismo y aunque fue nominado en tres ocasiones al Premio Nobel de física entre 1946 y 1967, nunca llegó a ganarlo en vida.

"La prueba Trinity y la revelación a nivel mundial de la primera explosión atómica es uno de los momentos más importantes del siglo XX. Fue un proyecto masivo e increíble en el que estuvieron involucradas miles de personas. Implicaba al gobierno. A la ciencia. Tuvo numerosas ramificaciones para todo tipo de personas corrientes", relata la productora Emma Thomas.

Su testimonio se complementa con el de Robert Downey Jr., que dice que también fue "un intento de salvar a la Humanidad del fascismo". "Lo más interesante fue intentar entender lo que estas personas pensaban y las terribles decisiones que se vieron forzados a tomar", observa después Matt Damon, en relación a la espiral de complejidades morales que acaba engullendo al protagonista.

Cillian Murphy y Christopher Nolan en el rodaje de 'Oppenheimer'.

En el mismo clip, otros actores se animan también a conectar el pasado con el presente, recordando a la audiencia que a pesar de todo, gracias a este descubrimiento el mundo actual es tal y como lo conocemos. "Vivimos en este mundo debido a lo que sucedió en Los Álamos", opina Josh Hartnett.

Después, su compañera de reparto Emily Blunt añade que no se suele pensar en las consecuencias durante el proceso y que "a lo largo de toda la Historia, hemos sido cegados por la ambición, la búsqueda, sin tener en cuenta las ramificaciones".

"Por eso es tan extraño e increíble que Chris [Nolan] ruede ahora esta película. Vemos que hay paralelismos", señala Florence Pugh, estableciendo un vínculo entre la realidad del largometraje con la actual.

"Ver esta película es una experiencia profundamente arrolladora. No es una clase de Historia. No trata de decir al público 'Esta es la lección que debéis aprender'. Pero es evidente que es un reflejo de lo que sucede hoy en el mundo", dice también Cillian Murphy.

Fotograma de 'Oppenheimer'.

Emily Blunt también quiso preguntarse por la compleja decisión que debieron tomar. "Cuando le pregunté a Chris la razón por la que quería rodar esta película, me dijo que siempre le pareció muy interesante que durante la Prueba Trinity le preguntasen por la posibilidad de que saliera mal y destruyera el planeta entero. ¿Cómo es posible tomar la decisión de seguir adelante y hacerlo?", expresa la actriz.

Finalmente, Christopher Nolan optó por explicar la razón principal por la que hizo esta película. "Es un momento extraordinario de la historia de la Humanidad, y he querido llevar al público a esa sala y estar allí cuando se pulsó ese botón. Que el público experimente este momento histórico", agrega el cineasta.

'Oppenheimer' se estrena el 20 de junio en cines.

