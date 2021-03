'A Very British Scandal': Claire Foy y Paul Bettany serán los duques de Argyll en la serie de BBC

Después del éxito de A Very English Scandal, la serie de BBC y Amazon Prime Video protagonizada por Hugh Grant y Ben Wishaw en 2018, sus responsables ya se preparan para rodar la segunda temporada de esta particular antología. Titulada A Very British Scandal, en esta ocasión se basa en otro conocido suceso de la historia británica reciente, el divorcio de los duques de Argyll, que estarán interpretados por Claire Foy (The Crown) y Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión).

Sarah Phelps, la guionista de The Pale Horse y Dublin Murders firmará los guiones de los tres episodios de esta entrega, en la que Foy se pondrá en la piel de Margaret, la duquesa de Argyll, una mujer que en la década de los 60 protagonizó todas las portadas con noticias sobre su divorcio del duque, un caso en el que se habló de su sexualidad, de robos, falsificación de documentos, violencia y consumo de drogas.

"Escribir la historia de la vida de Margaret ha sido un proyecto muy personal para mí desde 1993, la primera vez que escuché su nombre y empecé a leer sobre ella. Estoy convencida de que fue penalizada por ser mujer, por ser visible, por negarse a ser una chica buena, echarse atrás y marcharse en silencio". Sarah Phelps

Como ya ocurrió con el caso de Jeremy Thorpe, en el que se centró la primera temporada, con A Very British Scandal también se explorará el clima político y social del momento. La mirada estará dirigida en particular a la actitud hacia las mujeres, para responder a la pregunta de si en aquel momento se había generalizado una misoginia institucional, contra la que Margaret luchó por mantenerse con la cabeza alta ante las constantes acusaciones de la opinión pública, la prensa y el proceso judicial que estaba en marcha.

A Very British Scandal estará dirigida por Anne Sewitsky (Castle Rock, Black Mirror) y producida por Chris Ballantyne. Los episodios tendrán una duración de 60 minutos aproximadamente y el rodaje tiene previsto su inicio a finales de este año.

