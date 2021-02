'Mare of Easttown', la nueva miniserie de Kate Winslet para HBO, se estrenará en abril

El 19 de abril llega a HBO España el primer proyecto televisivo de Kate Winslet desde Mildred Pierce, la aclamada serie limitada de Todd Haynes (Carol) que la actriz protagonizó para la misma cadena en su debut para la pequeña pantalla. La actriz será ahora el gran reclamo de Mare of Easttown, la serie limitada del creador y guionista Brad Ingelsby (The Way Back) y el director Craig Zobel (The Leftovers). A lo largo de siete episodios, la miniserie promete ser una exploración del lado oscuro de una comunidad unida y una revisión de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

Winslet interpretará a Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras la vida se desmorona a su alrededor. Julianne Nicholson (El visitante) como Lori Ross, la mejor amiga de la infancia de Mare; Jean Smart (Watchmen) como Helen, la madre de Mare; Angourie Rice (Dos buenos tipos) como Siobhan Sheehan, la hija adolescente de Mare y Evan Peters (American Horror Story) como el detective Colin Zabel, el detective del condado que ayudará con la investigación de Mare aparecerán también en papel destacados. En el décimo aniversario de Mildred Pierce, Guy Pearce volverá a coincidir con Winslet, esta vez dando vida a Richard Ryan, un profesor local de escritura creativa.

Kate Winslet y Guy Pearce se reunen en 'Mare of Easttown'. HBO

La actriz inglesa tiene pendiente de estreno en cines Ammonite, una película de Francis Lee (Tierra de dios) centrada en la célebre paleontóloga Mary Anning y en su relación con una mujer casada, Charlotte Murchinson, interpretada por Saoirse Ronan (Mujecitas). En navidades de 2022 se verá por fin su reunión con James Cameron en Avatar 2, su primera colaboración juntos 25 años después de Titanic.

'Mare of Easttown' se estrenará en HBO el 19 de abril.





También te puede interesar...

• 'Vitals', la serie documental de HBO España que muestra el lado humano de la crisis del coronavirus



• 'Allen v. Farrow': la serie documental más explosiva de 2021 tiene trailer y fecha de estreno en HBO España