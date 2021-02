Todas las películas y series que se estrenan esta semana en streaming y canales

La primera semana del mes de febrero volverá a incluir una variada oferta seriéfila para todos los públicos. Los más nostálgicos deberán aceptar que Mentes criminales, un clásico de la ficción procedimental, dirá adiós en AXN después de 15 años en antena. Esta semana además traerá una curiosa coincidencia: dos veteranos de Anatomía de Grey, Patrick Dempsey y Katherine Heigl, estrenarán nuevas series (Devils y El baile de las luciérnagas, respectivamente) lejos del hospital Grey - Sloan Memorial. Además, la aclamada antología de Steve McQueen Small Axe llega a su fin en Movistar+ con el estreno de su quinta y última entrega: Education.

Malcolm y Marie, la película para Netflix del creador (Sam Levinson) y la protagonista (Zendaya) de Euphoria, es la cinta más potente en una semana sin demasiados estrenos. Las miniseries documentales adelantan al cine gracias, sobre todo, a HBO: The Lady and the Dale (lunes) y Vitals (domingo) prometen gracias a su retrato a la historia de ambición y lucha de una empresaria transexual y la lucha contra el coronavirus en un hospital catalán, respectivamente.

Lunes 1 de febrero

‘The Lady and the Dale’ - Miniserie documental (HBO España)

La nueva serie documental de HBO contará a través de cuatro episodios la historia de Elizabeth Carmichael, una emprendedora de historia improbable que saltó a la fama durante la crisis del petróleo de la década de 1970 con su promoción de un automóvil de tres ruedas de bajo consumo conocido como The Dale. En un momento en que tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses dominaban el negocio de la carretera, Liz lanzó un vehículo futurista que prometía recorrer 40 kilómetros por litro de combustible.

‘Mentes criminales’ - Temporada 15 (AXN)

'Mentes criminales' dice adiós tras 15 años en antena. AXN

La serie procedimental sobre las investigaciones del equipo del FBI que estudia el perfil psicológico de los criminales más importantes de los Estados Unidos llega a su fin tras quince años en antena, una gesta hoy (casi) inalcanzable. La serie liderada por Joe Mantegna, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook o Paget Brewster dice adiós con su temporada más corta, 10 episodios que terminarán en un especial de doble duración para dejar satisfechos a los leales fans de la serie de CBS, vista en España a través de AXN.

‘Axios’ - Temporada 4 (HBO España)

La serie documental de noticias Axios regresa a la plataforma con su cuarta temporada, con veinte programas que se emitirán a lo largo de 2021. Calificada como un imprescindible de la televisión por sus entrevistas reveladoras e innovadoras con los principales líderes, el formato cuenta con la innovadora compañía de medios análisis característico de "Smart Brevity", informes exclusivos de estilo documental y conversaciones en profundidad sobre los temas y tendencias que dan forma a nuestro futuro.

‘Death Note’ - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

Light es un estudiante brillante con grandes perspectivas, pero está muy aburrido. Su vida cambia cuando encuentra la Libreta de la Muerte, un cuaderno perdido por un Dios de la Muerte. Cualquier ser humano cuyo nombre esté escrito en ese cuaderno morirá, y ahora Light ha decidido utilizar ese poder para librar el mundo de mal. Pero cuando los criminales comienzan a morir de forma masiva, las autoridades envían al legendario detective L en busca del asesino.

‘Ataque a los Titanes’- Temporadas 1 y 2 (Amazon Prime Video)

Amazon estrena las dos primeras temporadas (de un total de cuatro) de Ataque a los Titanes, la adaptación del manga del mismo nombre dirigida por Tetsuro Araki y centrada en un grupo de residentes de una ciudad rodeada de murallas. El objetivo es proteger a la población de los ataques de gigantes caníbales.

‘Assassination Classroom’ - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

Prime Video seguirá apostando por el anime con esta adaptación del manga de Yūsei Matsui. Una criatura ha destruido el 70% de la Luna, dejándola en una fase creciente perpetua, además, este ser anuncia a los seres humanos que, en un año, la Tierra correrá la misma suerte a menos que los estudiantes de la clase 3-E del instituto Kunugigaoka, donde da lecciones sobre asesinato, consigan matarlo, una hazaña que tendría, además, una recompensa del gobierno japonés de diez mil millones de yenes.

Martes 2 de febrero

‘La infamia’ - Miniserie (Filmin)

'La infamia' está basada en hechos reales. Filmin

La nueva miniserie de Filmin está basada en la historia de tres chicas jóvenes que fueron abusadas sexualmente y traficadas por hombres pakistaníes británicos en Rochdale, y del posterior fracaso de las autoridades para hacer algo al respecto. Philippa Lowthorpe (una directora que acaba de estrenar en Movistar+ la película Rompiendo las normas) está detrás de la adaptación de un caso especialmente controvertido por la inoperancia policial y la sospecha de que las autoridades no actuaron a tiempo por temor a ser tachadas de racistas, ya que la banda de pederastas estaba integrada por hombres de origen pakistaní. Durante la investigación policial se identificaron 47 niñas como víctimas de explotación sexual infantil, todas ellas blancas y pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social.



‘911’ - Temporada 4 (Fox Life)

Cuando se rompe la presa del embalse de Hollywood, Bobby y el 118 entran en acción para salvar a los pasajeros de un autobús urbano que se ha estrellado contra un edificio. Maddie debe localizar y rescatar a un ciclista atrapado, y Athena ayuda a una mujer agorafóbica a evacuar su casa. Mientras, el equipo se adapta a la vida como agente de primera línea durante la pandemia. Así empieza la cuarta temporada de 911, una de las producciones de Ryan Murphy de las que menos se habla y, al mismo tiempo, una de las más disfrutables. Angela Bassett (American Horror Story), Peter Krause (A dos metros bajo tierra) y Jennifer Lowe Hewitt (The Client List) seguirán al frente de la serie un año más.

Miércoles 3 de febrero

‘Fake Famous’ - Documental (HBO España)

El nuevo documental de HBO indaga en las entrañas de las redes sociales. Seguidores, likes, comentarios: estas son la moneda de cambio de la fama hoy. Pero, ¿pueden considerarse famosos los 140 millones de usuarios de Instagram que cuentan con más de 100.000 seguidores? Para responder a esta pregunta, el periodista Nick Bilton (Vanity Fair, The New York Time) y un equipo de expertos en redes sociales, agentes de casting y estilistas reclutan a tres chicos con estrella de Los Ángeles para participar en un experimento social diseñado para convertir a la gente común con pocos seguidores en sus perfiles en influencers "famosos".

‘Devils’ - Temporada 1 (Movistar+)

Londres, 2011. Massimo Ruggero es el jefe de operaciones de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Los éxitos de Massimo le han permitido ganar cientos de millones de dólares para sus jefes, y con ello, un ascenso casi seguro a subdirector general. Sin embargo, un escándalo que involucra a su esposa, una "escort" adicta a las drogas, pone freno a las ambiciones de Massimo. Su mentor y director del banco se ve obligado a retirarle su apoyo para evitar que el escándalo le salpique y el vínculo entre ambos comienza a resquebrajarse cuando Massimo se ve inmerso en una guerra financiera intercontinental provocada por los intereses ocultos de su jefe. Patrick Dempsey (Anatomía de Grey), Alessandro Borghi (Roma criminal) y la española Laia Costa (Foodie Love) lideran esta adaptación de la novela I Diavoli, de Guido Maria Brera. Devils ya ha sido renovada por una segunda temporada.

‘El baile de las luciérnagas’ - Temporada 1 (Netflix)

'El baile de las luciérnagas' es la nueva serie de Katherine Heigl. Netflix

Katherine Heigl (la icónica Izzie Stevens de Anatomía de Grey) y Sarah Chalke (Scrubs) protagonizan la adaptación televisiva del best seller de Kristin Hannah. Durante 30 años dos amigas se ayudan mutuamente para mantenerse a flote esquivando las tormentas que amenazan su relación: celos, enfados, dolor, resentimiento... Y creerán que han sobrevivido a todo hasta que una traición las separe y ponga a prueba su valor y su amistad a la prueba más dura.

Jueves 4 de febrero

‘Small Axe: Education’ (Movistar+)

La antología de películas sobre el racismo en Reino Unido de Steve McQueen llega a su fin con su quinta y última entrega. En Education, Kingsley es un adolescente de 12 años con una insaciable fascinación por los astronautas y los cohetes espaciales. Cuando es sacado de clase y llamado al despacho del director por su mal comportamiento, descubre que van a enviarlo a una escuela para “necesidades especiales”. Sus padres, sumergidos en sus respectivos trabajos para salir adelante, no son del todo conscientes de las políticas de segregación que están evitando que muchos niños disfruten de la educación que merecen. Hasta que un grupo de mujeres deciden tomarse el asunto en serio. Coescrito por Steven McQueen y Alastair Siddons, está protagonizado por Naomi Ackie (End of the F***ing World) y el debutante Kenyah Sandy.

‘Miss Fisher’s Modern Murder Mysteries’ - Temporada 1 (Fox Life)

En 1964, Peregrine Fisher, pasa de tener una vida solitaria e insatisfactoria en una pequeña ciudad, a una intrépida carrera como investigadora, apoyada por un grupo de mujeres notables que la ayudan a seguir los pasos de su famosa tía Phryne. La nueva apuesta de Fox Life es un spin off de la serie australiana Miss Fisher's Murder Mysteries, adaptación de la serie de novelas de detectives Phryne Fisher, del autor Kerry Greenwood. La serie, cuya primera temporada tiene solo cuatro episodios, ya ha sido renovada.

‘Magnum’ - Temporada 3 (Calle 13)

El detective hawaiano (Jay Hernández) se enfrentará a nuevos casos en la tercera temporada del reboot de la serie que lanzó a la fama a Tom Selleck. En los nuevos capítulos conoceremos a un nuevo personaje, Ethan, que amenazará el acercamiento romántico de Higgins y Magnum. La policía, que no ha estado con nadie desde la muerte de su prometido, chocará más de la cuenta con Magnum, que no está acostumbrado a que ella le deje en un segundo plano.

Viernes 5 de febrero

‘Malcolm y Marie’ - Película (Netflix)

'Malcolm y Marie' | Tráiler oficial | Netflix

Sam Levinson y Zendaya, el creador y la estrella de Euphoria, colaboran con John David Washington (Tenet) en un proyecto rodado durante la cuarentena. Un director de cine y su novia vuelven a casa tras asistir a la premiere de una película que él cree que será un gran éxito de crítica y público. De repente, entonces afloran ciertas revelaciones sobre su relación que ponen a prueba la solidez de su amor, y de pronto la noche cambia por completo. Junto al director de fotografía Marcell Rev y a partir de un vistoso look en blanco y negro, Levinson crea una película muy singular, una oda a los grandes idilios de Hollywood y una reflexión sobre la industria del cine y los medios de comunicación.

‘Ciudad invisible’ - Temporada 1 (Netflix)

En la primera serie de acción real de Carlos Saldanha, una estrella de la animación en Hollywood después de dirigir varias películas de las saga Ice Age y Rio, un agente de policía medioambiental descubre un mundo oculto habitado por criaturas de la mitología brasileña cuando encuentra un vínculo entre la misteriosa aparición de un delfín de río muerto en una playa de Río de Janeiro y la muerte de su amada esposa. La primera temporada de esta serie sobrenatural estará compuesta por siete episodios.



‘Hache’ - Temporada 2 (Netflix)

Hache se enfrenta a una nueva vida en la segunda temporada de la serie de Netflix. El personaje interpretado por Adriana Ugarte deberá convencer a un gángster de que ella puede encargarse del negocio de la heroína de Barcelona y demostrar a todo el mundo, empezando por ella misma, que es capaz de tomar las decisiones que se esperan de un jefe. Helena sabe que corre peligro, y esta vez tiene miedo a lo que pueda pasar: antes no tenía nada que perder.

‘Pequeñas coincidencias’ - Temporada 3 (Amazon Prime Video)

La comedia romántica protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga, también pareja en la vida real, se despedirá para siempre con diez episodios que cerrarán la historia de Marta y Javi. Según avanzan desde la plataforma, en la tercera temporada habrá “más enredos, más equívocos, más personajes desquiciados y angustiados, y por lo tanto más comedia”. Las buenas y las malas coincidencias seguirán enredando a todos los protagonistas en una temporada que volverá a hablar de la paternidad y la maternidad.

‘Confinados’ - Película (HBO España)

'Confinados' I Tráiler I HBO España

Justo cuando toman la decisión de separarse, Linda y Paxton descubren que la vida tiene otros planes dejándolos atrapados en casa en un confinamiento obligatorio. La convivencia promete ser un desafío, pero acompañada de poesía e ingentes cantidades de vino, parece acercarles de una forma sorprendente. Doug Liman (Sr. y Sra. Smith) dirige a Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor y un largo grupo de secundarios en una película escrita, rodada y montada durante la cuarentena.

Domingo 7 de febrero

‘Vitals’ - Miniserie documental (HBO España)

El nuevo proyecto de producción propia de HBO España promete ser un intenso, conmovedor y esperanzador retrato de la vida en un hospital de Barcelona durante los momentos más duros de la pandemia provocada por el Covid-19. La impactante serie de tres episodios explora los retos físicos y emocionales a los que se enfrentaron pacientes y sanitarios no solo en sus trabajos, sino también en casa con sus familiares. Con este retrato de historias íntimas, el director Fèlix Colomer nos recuerda la excepcional capacidad del ser humano para el amor y la generosidad cuando se enfrenta a la peor de las circunstancias.

También te puede interesar...

• ‘Los Bridgerton’ arrasa con todo y ya es la serie más vista de la historia de Netflix



• ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’: HBO estrenará la película en España el 18 de marzo