Estrenos de películas y series que puedes ver esta semana en streaming y canales

La última semana de enero estará marcada por el regreso a la televisión de Albert Espinosa diez años después del estreno de Pulseras rojas con Los espabilados en Movistar+, además de la llegada a Netflix de la temporada final de una de las series que puso en el mapa a la plataforma: Orange is the new black. Los amantes del cine tienen dos citas clave antes de que acabe la semana: Bajocero, un thriller con Javier Gutiérrez, y Palm Springs, una comedia que recuerda a Atrapado en el tiempo. Hay mucho más: este es el repaso a lo que está por venir en HBO, TVE, AXN, Filmin y el resto de plataformas y canales de pago de nuestro país.

Lunes 25 de enero

‘Embrujadas’ - Temporada 3 (HBO España)

HBO abre la semana con nuevos episodios del reboot del clásico noventero sobre tres hermanas de una ciudad universitaria que descubren que son brujas. Entre vencer demonios sobrenaturales, derribar el patriarcado y mantener lazos familiares, el trabajo de una bruja nunca termina. Sarah Jeffery, Madeleine Mantock y Melonie Diaz son sus protagonistas y herederas de las Halliwell.

‘Dos vidas’- Temporada 1 (La 1)

Laura Ledesma y Amparo Piñero lideran el reparto de una producción ambientada a medio camino de la España actual y la colonia de Guinea Española de mediados del siglo XX. Julia es una mujer de 30 años que, en la actualidad, vive una vida que su madre y su futuro marido han planificado para ella y justo cuando está a punto de casarse descubre un gran secreto familiar que le cambiará para siempre. Al borde de un ataque de nervios decide separarse de ellos. En el pasado, su abuela, Carmen es una joven de 21 años que abandona las comodidades de la metrópoli para reunirse con su padre en la exótica colonia de la Guinea Española a mediados del siglo pasado. Carmen descubre que África guarda una cara mucho más dura y salvaje de la que jamás imaginó, y su vida queda removida desde los cimientos. Se enfrentará a una difícil disyuntiva: acatar las injustas reglas establecidas o seguir a su propio corazón.

‘Coyote’ - Temporada 1 (AXN)

Michael Chiklis regresa a la TV con 'Coyote'.

Michael Chiklis, ganador del Globo de Oro por The Shield, es Ben Clemens, un hombre que después de 32 años trabajando como agente de patrulla en la frontera con México se ve obligado a colaborar en el lado opuesto, los mismos a quienes trató de mantener fuera de territorio estadounidense. Ahora, inmerso en la vida del lado mexicano del muro, Ben comienza a cuestionarse su visión del mundo, sus ideas y también sus lealtades. El creador de Coyote es David Graziano, curtido en producciones como Jack Ryan o American Gods, aunque quizás el mayor reclamo detrás de las cámaras sea el nombre de la directora Michelle McLaren, directora de varios episodios de Breaking Bad y Juego de tronos.

Martes 26 de enero

‘La última base’ - Miniserie (Filmin)

Peter Moffat (Espías de Cambridge) es el creador de esta serie de BBC sobre la vida de la policía militar de la realeza británica desplazada a la Federación de Arabia del Sur durante el estado de emergencia declarado en el Protectorado de Adén (actual Yemen) en diciembre de 1963. La insurrección por parte de grupos nacionalistas árabes acabó con la evacuación británica de Adén a finales de noviembre de 1967, antes de lo que había planeado el Primer Ministro británico Harold Wilson y sin un acuerdo para el traspaso de poderes, lo que facilitó que el Frente Nacional de Liberación se hiciese con el control de la zona.

‘Snowpiercer: Rompenieves’ - Temporada 2 (Netflix)

Ambientada siete años después de que el planeta Tierra se haya convertido en un páramo helado, Snowpiercer sigue a los restos de la humanidad, que habitan en un tren de grandes dimensiones en continuo movimiento. Clases sociales, justicia social y juegos políticos se dan dentro de lo que para la humanidad es su único hogar. Netflix estrena la adaptación de la novela gráfica homónima, que ya fue llevada al cine por Bong Joon-ho en 2013. En los nuevos episodios veremos lo que pasa cuando, después de una revolución exitosa, Melanie (Jennifer Connelly) transfiere el control de Snowpiercer a Layton (Daveed Diggs), que aspira a gobernar de manera democrática.

Miércoles 27 de enero

‘50 m²’ - Temporada 1 (Netflix)

Netflix también quiere su propia serie turca.

Conseguir una segunda oportunidad es fácil, pero aprovecharla ya es más complicado de lo que parece. Gölge hace el trabajo sucio de Servet Nadir, quien lo crió. Él, que no recuerda nada de su infancia, busca la fotografía que lo ata al pasado. Gölge huye con los secretos de Servet Nadir y se refugia en una sastrería de 50 m²; en un barrio de Güzelce. Los vecinos creen que es Adem, hijo de Adil, el sastre que acaba de morir. Por muchas dificultades que le ofrezca el barrio, Gölge lo cambiará, y el barrio lo cambiará a él. Burak Aksak dirige y escribe la última apuesta turca de Netflix.

‘Orange is The New Black’ - Temporada 7 (Netflix)

El final de uno de los primeros fenómenos de Netflix llega a la plataforma después de que la ventana de exclusividad de Movistar+ haya expirado un año y medio después de su estreno. La séptima y última temporada de la comedia dramática nos mostrará la vida de Piper fuera de la cárcel y cómo tendrá que adaptarse a la vida lejos de Litchfield. La exconvicta sufrirá en carne propia el estigma de haber estado en prisión, demostrando que reinsertarse no es tan sencillo como parece. Tasytee, por su parte, espera sentencia mientras su amistad con Cindy se enfrenta a un nuevo reto. La historia creada por Jenji Kohan a partir de las experiencias de Piper Kerman llega a su fin con 13 emocionantes episodios que recuperan el mejor nivel de una serie revolucionaria.

‘Bonding’ - Temporada 2 (Netflix)

La plataforma estrena nuevos capítulos de su comedia ambientada en el mundo del sadomasoquismo. ¡Cadenas, látigos y ocurrencias delirantes! Para Tiff (Zoe Levin), una estudiante de posgrado/dominatrix, y Pete (Brendan Scannell), su mejor amigo gay, que siempre anda corto de dinero, el sadomaso es un negocio, no un placer. Bueno, tal vez sí que haya un poquito de placer. La relación profesional que entablan redefinirá su amistad, y lo que es más importante: los ayudará a encontrarse a sí mismos.

Jueves 28 de enero

'Small Axe: Alex Wheatle' - Miniserie (Movistar+)

'Alex Wheatle' es el cuarto episodio de 'Small Axe'.

Nuevo episodio de la antología de Steve McQueen, centrado esta vez en la vida y trayectoria del premiado escritor Alex Wheatle, desde sus años de adolescencia hasta sus primeros años como adulto. Habiendo pasado su infancia en un centro institucional para blancos, sin el amor y el cariño de una familia, Alex encuentra en Brixton por primera vez no sólo un sentimiento de comunidad, también su propia identidad y la oportunidad de dar rienda suelta a su pasión por la música. Cuando es arrestado durante el levantamiento de Brixton de 1981, Alex se enfrenta a su pasado y vislumbra un camino de reparación. Coescrito por Steve McQueen y Alastair Siddons, está protagonizado por los jóvenes debutantes Sheyi Cole y Jonathan Jules.

‘El descubrimiento de las brujas’ - Temporada 2 (Movistar+)

En la segunda temporada de La desaparición de las brujas, Matthew Goode (Downton Abbey) y Teresa Palmer (Memorias de un zombi adolescente) siguen al frente de la adaptación televisiva de la trilogía de novelas escrita por Deborah Harkness. En este fantástico universo hay espacio para otros tipos de criaturas: vampiros y demonios también conviven con los humanos en secreto en esta fantasía moderna llena de suspense, magia y tensión sexual. Una bruja y un científico se enfrentan a la Congregación, un comité de criaturas sobrenaturales creado al principio de los tiempos con el objetivo de definir el territorio de cada grupo.

Viernes 29 de enero

‘Palm Springs’ - Película (Movistar+)

'Palm Springs' arrasó en el Festival de Sundance.

El despreocupado Nyles y la reticente dama de honor (y oveja negra de la familia) Sarah se encuentran casualmente en una boda en Palm Springs. Allí descubrirán que no solo no pueden escapar del lugar, sino que tampoco podrán huir de sí mismos en lo que parece ser un bucle fuera de toda lógica... La actualización milenial a todo un clásico de la comedia romántica con toques existencialistas como Atrapado en el tiempo es una de las joyas que nos robó el coronavirus en cines en 2020. Movistar+ rescata una película protagonizada por Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Cristin Milioti (Cómo conocí a vuestra madre) y J. K. Simmons (ganador del Oscar por Whiplash) y por la que Hulu pagó en el Festival de Sundance la cantidad récord de 17,5 millones de dólares.

‘Bajocero’ - Película (Netflix)

Invierno. Noche cerrada. Bajo cero. En una carretera despoblada, un furgón de traslado de presos es brutalmente asaltado. Martín, el policía que lo conduce, consigue sobrevivir y atrincherarse dentro del cubículo. En el interior, los presos buscan la manera de acabar con él y escapar. En el exterior, alguien acecha. Quiere a uno de los reclusos y no parará hasta que se lo entreguen. Javier Gutierrez vuelve a protagonizar una película para Netflix después de estrenarse en 2020 con Hogar. Àlex Monner, Patrick Criado, Karra Elejalde, Luis Callejo e Isak Férriz aparecen también en este thriller dirigido por Lluís Quílez.

‘Palmer’ - Película (Apple TV+)

Eddie Palmer pasó de ser un héroe local gracias a su condición de estrella del equipo de fútbol americano a un convicto, pasando doce años en la cárcel. Al salir, regresa a su hogar en Luisiana, donde se muda con la abuela que lo crió. Mientras intenta pasar desapercibido y reconstruir su vida, Palmer es perseguido por los recuerdos de sus días de gloria y los ojos críticos de su pueblo. Todo se complica cuando una vecina desaparece tras una juerga y deja a cargo de Eddie a su precoz hijo de 7 años. Palmer es la primera película como actor de Justin Timberlake desde Wonder Wheel, de Woody Allen. June Squibb (Nebraska), Juno Temple (la robaescenas de Ted Lasso) y el niño Ryder Temple completan el reparto del drama dirigido por Fisher Stevens.

‘La excavación’ - Película (Netflix)

Mientras la sombra de la Segunda Guerra Mundial asoma por el horizonte, una viuda adinerada contrata a un arqueólogo aficionado para que excave los túmulos de su propiedad. Después de hacer un descubrimiento histórico, los ecos del pasado de Gran Bretaña resuenan ante la inminencia de un futuro incierto para la nación. Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James y Johnny Flynn soin los protagonistas de una película basada en hechos reales.

EXCLUSIVO: Las claves de 'Los espabilados' según el equipo y los protagonistas de la serie | Movistar+

‘Los espabilados’ - Temporada 1 (Movistar+)

Albert Espinosa vuelve a la televisión con una adaptación de su propia novela, Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Su primera serie desde Pulseras rojas cuenta la historia de un grupo de jóvenes que escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. A pesar de sus diagnósticos clínicos, estos chicos se enfrentan a la vida con humor y valentía porque en su interior tienen claro que es la sociedad la que está enferma y no ellos. Los espabilados emprenderán un viaje por Europa para encontrar al hermano de uno de ellos, mientras se van enfrentando a sus condiciones médicas diarias. Movistar+ lanzará ese día tres de los siete episodios que componen la primera temporada de la serie.

