Las series que tienes que ver este fin de semana: '22 de julio', ‘Years and Years’ y 'Master of None’

En plena resaca del temporal, con media España con amenaza de lluvias y una tercera ola del coronavirus que parece que no alcanza su pico, el mejor plan sigue siendo estar en casa disfrutando de todas las novedades que nos traen las plataformas y descubriendo joyas del catálogo que se nos habían quedado colgadas. Como cada viernes, y para que no tengáis que pensar y bucear entre toda esa oferta, os seleccionamos un título de estreno, una temporada para ver en maratón y una serie de catálogo por descubrir. Esperamos que las disfrutes.

El estreno que no te debes perder: ‘22 de julio’ (Filmin)

'22 de julio'.

De qué va:

En julio de 2011 un coche bomba explotó en Oslo matando a 8 personas y pocas horas más tarde, en la cercana isla de Utoya, un tiroteo dejó 69 muertos y un centenar de heridos. El perpetrador de este terrible atentado fue un simpatizante de la ultraderecha y fundamentalista cristiano de tan sólo 32 años. El suceso conmocionó al país y todavía hoy sigue proyectando su sombra sobre la sociedad. Esta es la historia de los médicos, policías y civiles que se vieron afectados por aquel ataque terrorista.

Por qué tienes que verla:

La matanza de Utoya conmocionó de tal manera al mundo que ya han sido varias ficciones las que se han acercado al suceso, pero ninguna con la precisión e inteligencia que lo hace esta serie creada por Sara Johnsen (Occupied) y su marido Pål Sletaune. Fue elegida mejor serie noruega del año pasado. Seis episodios vibrantes que no intentan recrear el asesinato, sino analizar qué falló en el sistema del país para que no pudieran anticipar el atentado, pero tampoco responder con la rapidez que un caso así hubiera necesitado. Algo que consigue desde las múltiples perspectivas y puntos de vista que ofrece el punto de vista elegido que da voz a periodistas, policías, profesionales médicos y civiles.

Perfecta para maratonear: ‘Years and Years’ (Movistar+)

Fotograma de Years and Years.

De qué va:

Manchester, 2019. Mientras en Reino Unido una desconocida política llamada Vivienne Rook gana popularidad como la nueva promesa de los británicos, la familia Lyon se reúne para recibir a un nuevo miembro del clan, el hijo de Rosie. Es el comienzo de una serie de seis episodios que cuenta la historia de esta familia en los siguientes 15 años a través de los acontecimientos que cambian al mundo y a su propio hogar. Política, inmigración, tecnología… todo cambia y nada será como ellos pensaban que sería su vida.

Por qué tienes que verla:

Hace poco, cuando el mundo quedó conmocionado por la toma del capitolio por los seguidores de extrema derecha de Donald Trump, muchos se acordaron de Years and Years. Y es normal, porque la serie creada por David T. Russell consiguió anticipar muchas de las cosas que hemos vivido en el último año, el más imprevisible de la historia reciente. Los políticos popilistas, la crisis de refugiados, el auge de la extrema derecha y del racismo, la tensión en las calles… todo está ahí, en una serie que se presentó como una distopía y que ha terminado ser más realista de lo que nadie pensaba. Su creador, autor de otras ficciones emblemáticas como Queer as folk, tiene en la recámara su nueva serie, It’s a sin, que llegará este mes a HBO.

Para descubrir: ‘Master of None’ (Netflix)

Un fotograma de Master of none.

De qué va:

Una comedia generacional que sigue la vida de Dev, un actor treintañero de origen indio que vive en Nueva York y que intenta sobrevivir en la gran ciudad y encontrar un trabajo. Sus amigos, sus citas, el sexo… todo contado con frescura y analizando aspectos de su vida como su experiencia como hijo de inmigrantes. Dos temporadas de esta ficción creada y protagonizada por el cómico Aziz Ansari y que se rumorea que tendrá tercera tanda de episodios dentro de poco.

Por qué tienes que verla:

Master of None es una de las mejores series de Netflix. Una comedia fresca, divertida, original y llena de hallazgos visuales y narrativos. Tiene capítulos brillantes y es una de las más premiadas. Una serie que ha definido a una generación y que no se queda centrado sólo en el gag, sino que plantea reflexiones y debates como la inmigración, los prejuicios, la masculinidad o las relaciones de pareja.

