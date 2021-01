La precuela de 'Juego de Tronos', 'Cuentos de Dunk y Egg', también será una serie de HBO

HBO seguirá exprimiendo el fenómeno Juego de Tronos. Material hay de sobra, y ahora es la serie de tres novelas, Cuentos de Dunk y Egg, la que tiene luz verde por parte de la plataforma para convertirse en una nueva ficción con la que intentarán mantener a los fans de la saga en la plataforma. Así lo ha informado Variety, que informa de que será una serie con episodios de una hora de duración para la que, de momento, no hay director ni guionistas vinculados.

La serie de tres novelas cortas (El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso) también fueron creadas por George R.R. Martin, y se desarrollan 90 años antes de los eventos de la saga Canción de hielo y fuego, las historias que vimos en las temporadas ya emitidas y que se convirtieron en uno de los mayores fenómenos de la historia de la televisión. Una saga que sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y de su escudero Egg, que no es otro que un viejo conocido de los fans, Aegon Targaryen.

Aunque tampoco hay reparto confirmado, desde el medio especializado apuntan a que esta serie se ha convertido en na de las prioridades de HBO para intentar repetir el éxito de Juego de Tronos. Ahora habrá que ver si es de las historias del universo de Poniente que llega a buen puerto o no, ya que ya hubo otra serie en desarrollo que tenía un piloto rodad con Naomi Watts como protagonista y escrito por Jane Goldman y que fue cancelado por la compañía en 2019.

No será la primera serie de Juego de Tronos que llegue a HBO, ya que la cadena también tiene en desarrollo House of the dragon, que se centrará en lo que se conoce en las novelas como la Danza de Dragones, uno de los mayores eventos de la historia de Poniente. Una guerra civil entre los Targaryen, que combatieron con dragones en cada bando y que puede dar lugar a una serie visualmente espectacular. Según las previsiones, esta tendría que llegar en 2022.

