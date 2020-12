4 de 10

Al regreso de Gossip Girl y el episodio especial de Friends (ambos pendientes de estreno) en HBO Max, se suma ahora este proyecto para traer de vuelta 'Sexo en Nueva York'. Por ahora no hay nada confirmado oficialmente, pero Sarah Jessica Parker lleva varios meses haciendo campaña en algunas entrevistas, en las que dice que sería interesante retomar las experiencias del grupo de amigas después del MeToo. Eso sí, al parecer, el grupo se reduciría a tres amigas, porque no contarían con Kim Catrall, la actriz que interpretó a Samantha, con la que Parker no mantiene buena relación.