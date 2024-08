Qué fue de los actores de 'Perdidos': así viven 20 años después del estreno de la serie

2004 fue un año excepcional en la ficción televisiva de Estados Unidos. En otoño de este año se celebrará el 20 aniversario del estreno de series tan icónicas como Mujeres desesperadas, El séquito, Battlestar Galactica, House, Deadwood y el emblemático título que motiva este artículo: Perdidos, que dos décadas después, a pesar de que muchas lo han intentado, sigue sin haber encontrado una heredera para su legado.

El 22 de septiembre de ese año se estrelló en ABC el vuelo 815 de Oceanic Airlines y la televisión cambió para siempre. El piloto firmado por Jeffrey Lieber, J. J. Abrams y Damon Lindelof, y, dirigido por Abrams se rodó en la isla de Oahu, Hawái, y marcó un hito en la época por ser, con un coste de 14 millones de dólares, el episodio más caro de la historia de la televisión en el momento de su estreno, algo totalmente impensable en aquel momento.

Perdidos cambió la forma de escribir y de ver televisión, apostando por fomentar (y confiar en) la fidelidad de los espectadores, abrazando definitivamente la ficción serializada en favor de los episodios autoconclusivos, más populares en la época.

También fue una de las primeras series en aprovechar el poder de Internet para atraer a los fans, que crearon comunidades en las que discutían teorías, compartían puntos de vista y analizaban episodios en cuanto se emitían. A partir de ese momento nada fue ya igual.

La vida después de 'Perdidos'

Los protagonistas de la primera temporada, la mayoría desconocidos para el gran público hace dos décadas, se convirtieron desde sus primeras apariciones en pantalla en absolutas estrellas. Tras el final de la serie en 2010, algunos de ellos han tenido continuidad como protagonistas en otros proyectos y otros han hecho apariciones esporádicas.

Así viven 20 años después.

Matthew Fox (Jack Shephard)

El papel del líder del grupo y hombre de ciencia en la serie supuso su regreso a la televisión tras interpretar a Charlie Salinger en Cinco en familia.

Tras el final de la serie, apareció en películas como En la mente de un asesino (2012) y Guerra Mundial Z (2013), Extinction (2015) y Bone Tomahawk.

En 2012 fue acusado de agredir a una conductora de autobús en Oregón, pero la denuncia no prosperó. Ese mismo año fue detenido por la policía por conducir en estado de embriaguez.

En 2022 volvió a los platós para protagonizar una serie de Peacock llamada La última luz y un año después formó parte del elenco principal de la comedia australiana C*A*U*G*H*T.

Está casado con Margherita Ronchi y tienen dos hijos, Kyle y Byron.

Evangeline Lilly (Kate Austen)

Cuando fichó por la serie, Lilly carecía de experiencia y nunca había interpretado un personaje más allá de figuraciones en un episodio. Perdidos la convirtió en una estrella y combinó el rodaje en Hawái con su participación en películas como The Hurt Locker.

Después, interpretó a Tauriel en la serie de películas de El Hobbit, y también formó parte de los Vengadores, donde interpreta a Hope van Dyne, también conocida como La Avispa, en la franquicia Ant-Man de Marvel.

En junio de este año anunció que se retira, al menos temporalmente, del mundo de la interpretación.

En 2020, fue objeto de polémicas cuando se negó a hacer cuarentena durante la pandemia de COVID-19, diciendo que era "lo de siempre" en Instagram y afirmó que valora "la libertad por encima de vida".

El 27 de enero de 2022, publicó una foto en Instagram en la que mostraba que había participado en una marcha contra el mandato de la vacuna COVID-19 en Washington D. C. y afirmaba que "nadie debería verse obligado a inyectarse nada en contra de su voluntad".

Tiene dos hijos con su pareja, Norman Kali.

Jorge García (Hugo "Hurley" Reyes)

Jorge García era el favorito de los fans Hugo "Hurley" Reyes, cuyos números de lotería malditos se convertirían en uno de los mayores misterios de la serie. Aunque había trabajado principalmente en anuncios, fue el primer actor en ser contratado para Perdidos después de que los productores lo vieran en un pequeño papel en El Show de Larry David justo la noche antes de que empezaran las pruebas de casting.

Tras el final de la serie, García apareció en varias series de televisión, entre ellas Alcatraz, Cómo conocí a vuestra madre, Hawaii Five-0 y MacGyver. También tuvo un cameo en la comedia de Netflix de David Spade The Wrong Missy como el "tipo del avión", en un claro guiño a Perdidos. Actualmente participa en Bookie, la nueva serie de Chuck Lorre.

García se casó con la actriz Rebecca Birdsall en junio de 2019 en Irlanda, y la pareja dio la bienvenida a una niña en 2021.

Josh Holloway (James "Sawyer" Ford)

Holloway empezó como modelo en los 90, e incluso apareció en el vídeo musical de Aerosmith, Cryin.

Antes de Perdidos hizo episódicos en series como Angel, CSI o NCIS, y tras su final protagonizó las series Intelligence y Colony.

También actuó junto a Tom Cruise en Misión Imposible: Protocolo Fantasm y en 2020 fichó por la serie más vista en Estados Unidos, Yellowstone, donde interpretó a Roarke Carter.

Tiene dos hijos con su esposa, Yessica Kumala.

Yunjin Kim (Sun-Hwa Kwon)

Después de Perdidos, Kim protagonizó junto a Alyssa Milano la serie Mistresses durante cuatro temporadas. Desde entonces ha aparecido en varias películas y series coreanas como La casa de Papel: Korea, Confession o Dog Days. En mayo de 2024, participó en dos episodios de la temporada final de Estación 19.

Se casó con su antiguo representante, Jeong Hyeok Park, en 2010 en Hawai.

Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon)

Tras finalizar Perdidos, Daniel Dae se quedó en Hawái para protagonizar Hawái Five-0 durante siete temporadas, de 2010 a 2017.

También apareció en New Amsterdam y ha tenido papeles en la franquicia cinematográfica Divergente, en Hellboy y protagonizó las películas Always Be My Maybe y Joy Ride. Su último crédito ha sido en la serie de Netflix Avatar: The Last Airbender.

El actor ha hablado sobre los ataques a la comunidad AAPI ("Asian American (and) Pacific Islander) a raíz de la pandemia de COVID-19 y fue nombrado miembro del Grupo de Trabajo de Visibilidad AAPI de la Casa Blanca.

Él y su esposa, Mia Haeyoung Rhee, han estado casados desde 1993 y comparten dos hijos.

Terry O'Quinn (John Locke)

Ya tenía una larga experiencia cuando fichó por Perdidos y tras la serie no ha dejado de trabajar en televisión, apareciendo en series como 666 Park Avenue, Hawaii Five-0 (junto a Daniel Dae), Emergence, Resident Alien, FBI, Castle Rock o Pieces of Her. Su último crédito es en la serie The Walking Dead: The Ones Who Live

Tiene dos hijos con su exmujer Lori O'Quinn, de la que se divorció en 2010.

Naveen Andrews (Sayid Jarrah)

Tras el final de Perdidos, siguió trabajando en varias series, como Sense8, Instinct, Ley y Orden, The Dropout y The Cleaning Lady.

Tiene dos hijos de relaciones anteriores.

Dominic Monaghan (Charlie Pace)

Tras protagonizar la franquicia de El señor de los anillos, Dominic Monaghan se convirtió en el roquero adicto Charlie Pace en Perdidos.

Después apareció en otras películas y series, como Flashforward, otra serie sobre saltos en el tiempo, y el drama policíaco 100 Code. Monaghan también presentó su propia serie de naturaleza de la BBC, Wild Things with Dominic Monaghan.

En 2019 se reunió con el cocreador de Perdidos, Abrams, para interpretar a Beaumont Kin en la película de 2019 Star Wars: Episodio IX: The Rise of Skywalker.

Emilie de Ravin (Claire Littleton)

En 2010, actuó junto a Robert Pattinson en el drama romántico Remember Me antes de interpretar a Belle en la serie Once Upon a Time y más recientemente en la miniserie australiana True Colours (2022).

Desde 2016 está comprometida con el director Eric Bilitch, con quien tiene dos hijos.

Harold Perrineau (Michael Dawson)

Perrineau ha tenido varios papeles en televisión desde entonces, en series como Sons of Anarchy, Criminal Minds, Wedding Band, Constantine, Claws, Star o The Rookie.

También ha aparecido en películas como Zero Dark Thirty (2012) y Dumplin' (2018).

Actualmente protagoniza la serie From, que para muchos es la heredera de Perdidos.

Tiene tres hijos con su esposa Brittany Robinson.

Malcolm David Kelley (Waaalt)

El actor que interpretó al único niño superviviente del vuelo 815 ha seguido actuando, en películas como Detroit y en series como Blindspot, Bones, The Closer o Insecure.

También es la mitad del dúo de pop-rap MKTO con su antiguo compañero de Gigantic Tony Oller.