George R.R. Martin carga contra las adaptaciones: "Quieren hacer suyas las historias y las empeoran"

George R.R. Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego y los libros del universo Juego de tronos, ha criticado las adaptaciones televisivas y cinematográficas actuales, afirmando que "no están a la altura del material original".

En una nueva entrada de su blog, el autor recuerda un panel con Neil Gaiman, el creador de la serie de cómics Sandman, que Netflix convirtió recientemente en una serie. Gaiman participó en el desarrollo de la serie de Netflix y, aunque Martin no hizo comentarios en concreto sobre esta adaptación, dijo que "muy poco ha cambiado en este sentido en los últimos años".

"En todo caso, las cosas han empeorado", continuó Martin. "Mires donde mires, hay más guionistas y productores ansiosos por coger grandes historias y hacerlas suyas. No parece importar si el material fuente fue escrito por Stan Lee, Charles Dickens, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, J.R.R. Tolkien, Mark Twain, Raymond Chandler o Jane Austen, ellos creen que pueden hacerlo mejor".

Según Martin, a los responsables de estos proyectos no les importa la talla de un autor o lo grandiosa que sea su obra, "siempre parece haber alguien a mano que piensa que puede hacerlo mejor, ansioso por coger la historia y 'mejorarla'", continuó. "'El libro es el libro, la película es la película', te dirán, como si estuvieran diciendo algo profundo".

"Dicen que hacen suya la historia, pero nunca la mejoran. 999 de cada mil veces, la empeoran", dijo.

'Shogun'

La excepción: 'Shogun'

Un ejemplo de esa única adaptación que sale airosa de cada mil intentos es, para Martin, la que hizo FX/Disney+ este año del libro de la novela de James Clavell, Shogun.

El autor de Fuego y sangre dijo que había leído el libro de 1975 de James Clavell cuando se publicó originalmente y que vio la miniserie de 1980 protagonizada por Richard Chamberlain, la cual "fue un hito", por lo que cuando se enteró de este nuevo proyecto no sintió que fuera necesaria una nueva adaptación.

"Sin embargo, me alegro de que lo hayan hecho. La nueva Shogun es soberbia", afirmó. "No sé si mejor que la versión de Chamberlain, porque no he vuelto a verla desde los 80, pero bueno, esa también era genial".

Para Martin, lo fascinante es que, "aunque las versiones antigua y nueva tienen algunas diferencias significativas, ambas son fieles a la novela de Clavell a su manera. Creo que el autor habría estado satisfecho. Tanto los guionistas antiguos como los nuevos hicieron honor al material original y nos ofrecieron adaptaciones magníficas, resistiendo el impulso de 'hacerlo suyo'".