George RR Martin ha visto la serie 'Shogun' y le ha encantado: "Es magnífica, al autor le habría gustado"

Después de haber visto las innumerables comparaciones que se han hecho con Juego de tronos, era cuestión de tiempo que George R.R. Martin acabase viendo Shogun. El autor de la saga de fantasía se ha animado no sólo a echarle un vistazo a la ficción basada en la novela de 1975 de James Clavell, sino que además ha querido compartir su opinión sobre ella.

Martin ha hablado de la adaptación previa a la miniserie de FX que se hizo en 1980 y, en el apartado Not A Blog de su página web, ha escrito una extensa publicación elogiando la ficción estrenada recientemente. Después de expresar su opinión general sobre las adaptaciones de obras literarias a películas y series de televisión, el autor elogió Shogun, diciendo de ella que es "una adaptación magnífica de la novela de Clavell" y comparándola de manera favorable con la miniserie de 1980 protagonizada por Richard Chamberlain.

"Mires donde mires, hay cada vez más guionistas y productores deseosos de coger grandes historias y 'hacerlas suyas'. No parece importar si el material original fue escrito por Stan Lee, Charles Dickens, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, JRR Tolkien, Mark Twain, Raymond Chandler, Jane Austen o… bueno, cualquiera. No importa cuán importante sea el escritor, no importa cuán bueno sea el libro, siempre parece haber alguien disponible que piensa que puede hacerlo mejor, ansioso por tomar la historia y 'mejorarla'", comienza diciendo Martin.

"Te dirán que 'el libro es el libro y la película es la película', como si estuvieran diciendo algo profundo. Después harán suya la historia, aunque sin ser capaces de mejorarla. De cada mil veces que lo intentan, lo empeoran novecientas noventa y nueve veces".

"Sin embargo, de vez en cuando obtenemos una adaptación muy buena de un libro realmente bueno, y cuando eso sucede, merece un aplauso. Yo me he encontrado con uno de esos casos recientemente, cuando vi la nueva versión FX de Shogun", admitió.

'Shogun', la adaptación que protagonizó Richard Chamberlain

"Debo confesar que tenía dudas cuando escuché por primera vez que estaban haciendo otra versión de la novela de Clavell. Ha pasado mucho tiempo, pero leí el libro cuando apareció por primera vez a finales de los años 70 y quedé muy impresionado. (Realmente necesito releerlo un día de estos, pero hay tantos libros, tan poco tiempo). La miniserie de 1980 protagonizada por Richard Chamberlain como Anjin fue un hito en la televisión junto con Raíces. ¿Por qué hacerlo de nuevo, cuando esa versión era tan buena?", se preguntó.

"Pero me alegro de que lo hayan hecho. La nueva Shogun es magnífica. ¿Mejor que la versión de Chamberlain? No lo sé. No he visto la miniserie de 1980 desde, bueno, 1980, y esa también fue genial. Lo fascinante es que, si bien las versiones antigua y nueva tienen algunas diferencias significativas (los subtítulos que hacen que el diálogo japonés sea inteligible para los espectadores de habla inglesa son la más importante), ambas son fieles a la novela de Clavell a su manera. Creo que al autor le habría gustado. Tanto los guionistas antiguos como los de ahora han sabido honrar el material original y nos han brindado adaptaciones fantásticas, resistiendo el impulso de 'hacerlas suyas'".

"Pero no confiéis en mi palabra. Vedla vosotros mismos. Actuación, dirección, escenografía, vestuario… aquí todo es espléndido. Junto con la escritura de guion. Y si Shogun es un éxito lo suficientemente grande, tal vez el mismo equipo adapte algunas de las otras novelas de Clavell", sugirió finalmente.