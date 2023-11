Jeremy Renner habla de la difícil recuperación tras su accidente: "He explorado todo tipo de terapias"

Jeremy Renner dice que ha "explorado todo tipo de terapias" en su largo camino de recuperación tras el peligroso accidente que vivó en Año Nuevo cuando fue atropellado por una máquina quitanieves de siete toneladas.

El actor de Marvel, conocido por interpretar a Ojo de Halcón en la franquicia Vengadores, ha compartido con sus seguidores una publicación en su cuenta de Instagram en la que habla de cómo ha sido el proceso y dónde ha encontrado fuerzas para seguir adelante.

"He estado explorando todo tipo de terapias desde el 14 de enero", escribió el lunes. "Todos los días con incontables horas de fisioterapia, inyecciones de péptidos, goteos y empujes intravenosos, células madre y exosomas, terapia de luz roja / IR, cámara hiperbárica 2,0 atmósferas, inmersión en frío... Y la lista continúa".

Aunque ha utilizado casi todas las herramientas a su disposición para fortalecer su cuerpo mientras trabaja en su recuperación, Renner dijo que en última instancia su "mayor terapia ha sido mi mente y la voluntad de estar aquí para recuperarme y ser mejor... y ser excepcional".

"Siento que es mi deber hacerlo", continuó. "No para malgastar la vida que se me ha perdonado, sino para devolvérsela a mi familia, a mis amigos y a todos vosotros, que me habéis dado fuerzas para aguantar".

Desde enero, Renner ha compartido con sus seguidores actualizaciones periódicas sobre su recuperación. El actor ha vuelto a caminar después de que su caja torácica fuera reconstruida con metal, y de que se le implantaran placas de metal en la cara para apoyar la cuenca del ojo, junto con barras de titanio en una de sus piernas. En abril, el actor declaró a Diane Sawyer, de ABC News, que su mandíbula se mantenía unida con gomas elásticas y tornillos.

En abril, Renner hizo su primera aparición pública desde el accidente para promocionar su programa de construcción de casas de Disney+ Rennervations. Por aquel entonces señaló que prepararse para el estreno era una "gran parte de mi recuperación".

"El cuerpo es milagroso", escribió en el pie de foto de un vídeo de Instagram del 5 de mayo. "Aunque me siento como el Hombre de Hojalata y necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc. ) estoy animado a seguir adelante".

El 1 de enero de 2023, Renner se rompió más de 30 huesos cuando fue aplastado por un tractor quitanieves que pesa siete toneladas. Fue atropellado por el vehículo tras intentar apartar a su sobrino de su trayectoria. Según un informe del Departamento del Sheriff del Condado de Washoe, el freno de emergencia de la máquina quitanieves no se había accionado correctamente cuando Renner salió del vehículo, lo que provocó su movimiento.

