Qué pasó con Sage, el hijo de Sylvester Stallone, cuya muerte no se aborda en el documental 'Sly' de Netflix

Sylvester Stallone sufrió una pérdida devastadora en 2012 cuando murió su hijo Sage, que había hecho su debut cinematográfico junto a él en 1990 en la película Rocky V. Su fallecimiento se menciona ahora brevemente en Sly, el documental centrado en la figura del actor que ha estrenado Netflix.

La película sigue cinco décadas de carrera de Stallone, una historia de superación y de lucha personal que inauguró con Rocky, una saga de éxito con cuatro secuelas, dirigidas todas por el propio Stallone excepto la última.

Tras años como figurante o secundario, Stallone escribió su propia leyenda como protagonista y guionista de la película que dirigió John G. Avildsen en 1976. Un año después, se convirtió en el tercer actor de cine nominado a dos premios de la Academia, al mejor guion original y al mejor actor.

Sage Stallone en el documental

En Rocky V, Sage Stallone interpretaba a Robert, el hijo de Rocky Balboa en la pantalla, y Stallone reconoce que la historia de ese hombre que ignoraba a su familia por trabajo estaba "desgraciadamente" basada en su propia vida.

"Es lo que me gustaría haber hecho en la vida real, pero no pude", reconoce el actor. "Así que a menudo lo hago de forma teatral, mágica... Mucho de eso es cierto. Desgraciadamente, antepones las cosas a tu familia. Y las repercusiones son bastante radicales y devastadoras".

Junto a esas declaraciones, el documental reproduce secuencias del estreno de Rocky V en 1990, en las que puede verse a Stallone junto hijo en la alfombra roja. "Hay una frase en la película: 'Me alegro de que haya nacido porque ahora puedo vivir a través de tus ojos'. Creo que eso es lo que los padres buscan en sus hijos", dice. "Los hijos son una extensión de la inmortalidad. Mientras esté vivo, tu memoria siempre estará viva, que hiciste algo bien. Eso es lo que esperas".

El documental honra la muerte de Sage Stallone con una tarjeta conmemorativa en la que se señala que vivió desde 1976 hasta 2012, pero no da más detalles.

Sylvester y Sage Stallone en 'Rocky V'.

Qué pasó con el hijo de Sylvester Stallone

Después de debutar como actor a los 14 años en la quinta entrega de Rocky, Sage apareció en las películas The Evil Inside Me y Daylight. En 2006, no retomó su papel en Rocky porque estaba trabajando en su propia película, Vic, su debut como director y guionista, con la que ganó el premio al Mejor cineasta novel en el Festival de Cine de Boston de 2006.

Sus últimos proyectos fueron apariciones en las dos últimas películas de Vincent Gallo, Promises Written in Water y The Agent. Ambas películas se proyectaron en la competición principal del Festival de Venecia de 2010 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Sage Stallone en 'Vic'(2006)

Hijo de Sylvester Stallone con Sasha Czack, su primera esposa, falleció el 13 de julio de 2012 a la edad de 36 años. Sage Stallone fue encontrado inconsciente su casa de Los Ángeles tras cuatro días sin tener noticias de su paradero. Según un informe de People, la policía dijo que habían encontrado "botellas vacías de medicamentos con receta" en su casa.

Sylvester Stallone hizo un llamamiento público a los medios de comunicación para que pusieran fin a "las especulaciones y los informes cuestionables" sobre la causa de la muerte de su hijo, "Porque cuando un padre pierde a un hijo no hay dolor más grande", dijo a CNN.

"Estoy implorando a la gente que respete la memoria de mi maravillosamente talentoso hijo y sienta compasión por su amorosa madre, Sasha, porque esta agonizante pérdida se sentirá por el resto de nuestras vidas", continuó. "Sage fue nuestro primer hijo y el centro de nuestro universo, y ruego humildemente a todos que dejen en paz la memoria y el alma de mi hijo".

Un mes después de su fallecimiento, un portavoz del forense del condado de Los Ángeles anunció que la causa de la muerte de Sage fue una "enfermedad de las arterias coronarias causada por aterosclerosis" y no una sobredosis. Los análisis toxicológicos mostraron que Sage no tenía drogas en su organismo en el momento de su muerte, salvo un pequeño nivel "subterapéutico" de hidrocodona, comúnmente vendida bajo la marca Vicodin.

La ateroesclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias. Es la forma más común de arteriosclerosis y una de las principales causas de enfermedades cardíacas.

