'Zepotha', la película de terror de culto ochentera que se ha viralizado en TikTok (y en realidad no existe)

Qué es 'Zepotha', la película de terror de culto de los años 80 que ha viralizado TikTok (y que no existe)

Ni Barbie ni Oppenheimer, el último éxito que ha revolucionado TikTok es Zethopa, una película de terror de los años 80, que una nueva generación ha convertido en una obra de culto.

Ya ha salido el tráiler de la secuela que se estrenará en 2024, pero mientas tanto, los usuarios de la red no dejan de compartir publicaciones en las que recuerdan las escenas más impactantes de la película original y se visten como sus protagonistas, entre ellos, Jane, de la que Netflix ha dicho "¿No os recuerda a Eleven de Stranger Things?".

Si el título Zethopa o la comentada escena gore del bosque no os suenan, es totalmente normal, porque dicha película no es real: es un invent.

Pero ¿entonces por qué hay tanta gente hablando de ella? La responsable es Emily Jeffri, una compositora británica a quien le decían que su música parecía "sacada de una película de terror de los 80", por lo que se le ocurrió una idea para promocionar su próximo álbum, titulado precisamente Soundtrack for an 80's Horror Movie.

La campaña de una artista independiente

El 12 agosto, Jeffri publicó un vídeo en TikTok acompañado por una canción del nuevo álbum titulada Do you remember me?, en el que le dijo a sus seguidores: "Vale, una nueva idea: ¿Qué pasaría si creamos una película de terror de los 80 falsa llamada Zepotha y empezamos a comentar '¡OMG, luces EXACTAMENTE como X de Zepotha!' en cada publicación que vemos?"

El vídeo continuaba diciendo: "Seremos testigos del desarrollo de un nuevo lore, surgirán personajes principales y podremos convencer a miles de personas de que esta película de terror de los 80 de título raro existe de verdad".

Y así fue. El vídeo no tardó en hacerse viral y miles de usuarios se subieron al tren para seguir el juego. Hay varios vídeos hablando de Danny, Rita, Jane, Maxine, Michael, Alex o Eileen, todos personajes falsos. Incluso TikTok creó un filtro que te dice qué personaje de Zethopa eres. Y en YouTube pueden verse el tráiler de la supuesta película de 1987 y otro de su secuela, protagonizado por Haley Kalil y Max Goodrich, con fecha de estreno en 2024.



Por qué está recibiendo críticas

Después de que su falsa película se hiciera viral, la creadora original, publicó otro TikTok informando a sus seguidores de que planea "organizar" y "restaurar el orden" en la historia de Zepotha creando un concurso de cortometrajes.

"Es hora de que vosotros, los VERDADEROS genios creativos detrás de todo esto, deis vida a Zepotha en vuestros propios cortometrajes", continuó. "¡El ganador de este concurso recibirá 500 libras de mi parte y su película se convertirá en canon en el universo Zepotha!".

Algunos usuarios no tardaron en criticar la idea, calificando de "robo" 500 libras por "meses" de duro trabajo. En respuesta a todas las reacciones, Emily Jeffri publicó otro vídeo en TikTok explicando que un premio de 500 libras es todo lo que puede permitirse "como joven artista independiente".

La película falsa de Scorsese

Otros usuarios acusaron a la artista de robar el concepto. El año pasado ocurrió algo similar en Tumblr cuando unos usuarios "rescataron" la olvidada (e inexistente) película de Martin Scorsese, Goncharov, supuestamente estrenada en 1973, de la que dijeron que era "la mejor película de mafiosos jamás rodada".

Goncharov suscitó un fandom del que salieron carteles, el falso argumento, una guía de personajes y hasta una canción. Incluso Martin Scorsese participó en la broma, diciendo en un texto publicado en TikTok por su hija Francesca: "Sí, hice esa película hace años".

Comparando Zepotha con el fenómeno Goncharov, un usuario comentó en el vídeo de Emily Jeffri que la falsa película de Scorsese estaba fundada en el sentido de comunidad de Tumblr y en el genuino disfrute creativo, "Zepotha es una superficial estratagema de marketing".

Sobre la polémica de su oferta para rodar un cortometraje, Emily Jeffri añadió en TikTok: "Si me fichan u ocurre algo parecido con este proyecto, por supuesto que subiría el importe del premio, ya que podría permitírmelo y me encantaría".

"Sería imposible para mí haber previsto la viralidad de Zepotha, nada de esto se ha hecho con mala intención. Realmente es tan simple como una pequeña competición divertida de la que sólo pretendo ganar un poco de promoción musical".

