Muere Hersha Parady, actriz de 'La casa de la pradera' a los 78 años

Hersha Parady, actriz que interpretó en a la profesora Alice y amiga de la familia Ingalls en la serie La casa de la pradera, falleció en Norfolk, Virginia, tras ser operada el mes pasado de un meningioma cerebral. Tenía 78 años.

Su muerte fue anunciada por su hijo, Jonathan Peverall, que había creado una página de GoFundMe para ayudar con los gastos médicos de su enfermedad. Su amiga y compañera de reparto en la serie, Alison Arngrim, escribió unas palabras sobre la pérdida en una publicación de Facebook en la que dijo: "Nuestra salvaje, indomable y talentosa Hersha nos ha dejado. Descansa en paz".

Hizo su primera aparición en la serie creada por Michael Landon en un episodio de la tercera temporada en 1976 como Eliza Ingalls, la cuñada del Charles Ingalls. En la cuarta temporada apareció como la profesora Alice Garvey, papel interpretó hasta la sexta entrega.

Su última aparición fue uno de los episodios más vistos de toda la serie. Titulado May We Make Them Proud, en este episodio de dos horas, Alice entra corriendo a la Escuela para Ciegos incendiada para salvar a los niños que se encuentran en el interior, entre ellos el hijo de Mary y Adam Ingalls. Alice encuentra al bebé e intenta entrar por la ventana del dormitorio de arriba para escapar, pero ambos acaban pereciendo en las llamas.

La escena en la que la Alice, con el bebé en brazos, intenta atravesar la ventana de la escuela daría lugar más tarde a una leyenda urbana televisiva según la cual el creador de la serie, Michael Landon, le gastó una broma a Parady sustituyendo el cristal falso y fácil de romper que se suele utilizar en este tipo de escenas por una ventana irrompible.

Eso hizo que Parady se esforzara más en su intento de huida, lo que dio lugar a la imagen de la maestra utilizando al niño como lo que muchos fans siguen llamando el "bebé ariete".

"No prepararon las ventanas para que se rompieran fácilmente y yo no soy, como Michael Landon señaló muchas veces, una mujer mansa y delicada, así que cuando intento reventar algo, normalmente, lo consigo", dijo Parady en una entrevista homenaje de la serie. "¡Estaba decidida a salir costase lo que costase!".

A pesar de su sombrío final en la serie, el cual no era habitual para los personajes principales en aquella época, Parady solía referirse a su último episodio como su favorito de La casa de la pradera. "A pesar de la inminente fatalidad que traería, al menos me fui con un rugido y no con un gemido", dijo en una entrevista.

"Era la primera vez que trabajaba con los técnicos de efectos especiales y los bomberos de Los Ángeles, y al estar rodeada de fuego "controlado" y extintores preparados, ¡estaba lista para actuar como una loca! Me encantó cada minuto", recordó emocionada.

Parady hizo apariciones en series de televisión como The Phoenix (1981), Misterios sin resolver (1996), Second Noah (1996) y Kenan & Kel (1997). También apareció en las películas Raw Courage (1984) y The Break (1995).

Según una página de GoFundMe iniciada por su hijo tras el diagnóstico del tumor, Parady se había trasladado de su casa en Van Nuys, California, a la casa de Peverall en Norfolk a medida que avanzaba su enfermedad. Aunque la operación de cerebro a principios de este verano pareció inicialmente un éxito, Parady desarrolló posteriormente una neumonía y fue conectada a un respirador artificial a medida que su estado se deterioraba.

