La ceremonia de los Premios Emmy se pospone hasta nueva orden por la huelga de actores y guionistas

La ceremonia de los Premios Emmy no se celebrará en septiembre debido a la huelga de actores y guionistas. La gran noche televisiva de la 75 edición se pospone hasta una nueva fecha por decidir, que se anunciará durante el mes de agosto.

Fox, la cadena que tiene los derechos de emisión de la gala, y la Academia de Televisión han estado trabajando en posibles alternativas desde el 22 de junio, fecha en la que solo estaba en paro laboral el sindicato de guionistas y aún no se había convocado la huelga de actores, por lo que esta noticia era esperada.

Según ha informado Variety, la Academia ya ha notificado a los proveedores de la gala que la ceremonia no se celebrará en la fecha que estaba prevista y que queda cancelada por ahora.

Es la primera vez que se retrasan los Premios Emmy tras el 11-S de 2001, año en el que la ceremonia se pospuso hasta noviembre. La huelga de guionistas de 2007 no afectó a estos premios porque se convocó después de que se hubieran celebrado. Los Globos de Oro anunciaron a sus ganadores durante el paro laboral, pero lo hicieron con una rueda de prensa. Esta opción tan discreta no sería lo ideal este año en que los Emmy celebran su 75º aniversario, por lo que esperan conmemorar este hito con una gala especial.

Para conocer la fecha exacta de la nueva cita habrá que esperar unas semanas. Lo ideal sería realizarla, como tarde, en noviembre, pero para entonces no hay garantía de que los sindicatos hayan llegado a un acuerdo con la alianza de productores. Lo más probable es que se programe la nueva gala en enero de 2024, fecha más segura, pero en la que habrán pasado seis meses desde que se realizaron las votaciones, y año y medio desde que se abrió el período de elegibilidad (1 de junio de 2022).

Enero, además, situaría a los Emmy justo en medio de la temporada de premios cinematográficos, así como de los premios de los gremios que premian a programas con un marco temporal de elegibilidad diferente.

"Al igual que el resto de la industria, esperamos que se llegue a una solución equitativa y oportuna para todas las partes en las actuales negociaciones gremiales. Seguimos vigilando de cerca la situación con nuestros socios de Fox y avisaremos cuando haya novedades", dijo la Academia de Televisión la semana pasada en un comunicado.

Aún no se ha designado un presentador para los próximos Emmy, pero sí un productor: Jesse Collins Entertainment.

'Succession'

Series más nominadas

Con las nominaciones de Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong como protagonistas de drama, Succesion ha hecho historia en los premios Emmy, pues nunca antes ninguna otra serie había conseguido colocar a tres de sus actores en esta categoría. También es la serie más nominada de esta edición, con 27, seguida por The Last of Us con 24, y The White Lotus con 23, que con su segunda temporada este año también compite en drama.

Siguen en la lista The Marvelous Mrs. Maisel con 14 y The Bear, Bronca y Dahmer con 13 nominaciones cada una.

