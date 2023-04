Esta es la serie más vista de 2023 en España, por ahora

The Last of Us es el título más visto de lo que llevamos de año. Así lo ha confirmado el estudio más reciente del medidor de audiencias Kantar, donde se han recopilado los datos del mercado de vídeo bajo demanda entre los meses de enero y marzo de 2023.

El estudio Entertainment on Demand de Kantar Worldpanel en España ha publicado los datos de las diferentes plataformas de streaming, revelando que SkyShowtime ha tenido un buen recibimiento en España -atrayendo a uno de cada tres nuevos suscriptores- y que, aunque el acceso a las plataformas haya disminuido en 292 mil espectadores, el 4% de los hogares se suscribió a alguna de ellas.

También se destaca entre los titulares del informe el éxito que ha tenido la serie postapocalíptica creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, siendo el título más visto en el primer trimestre. Le sigue la serie española La chica de nieve, todo un fenómeno de Netflix que adapta la novela superventas de Javier Castillo.

‘The Last of Us'.

El fenómeno 'The Last of Us'

Recientemente se anunció que The Last of Us había superado a La casa del dragón, convirtiéndose en la serie más vista en HBO Max en Europa. De hecho, Warner Bros. Discovery confirmaron que la primera temporada de la adaptación del popular videojuego pulverizó los índices de audiencia de cualquier serie estrenada en la plataforma hasta el momento.

También ha logrado ser el programa más visto de HBO Max en Latinoamérica, y llegó a alcanzar los 8.2 millones de espectadores con la emisión del final de temporada en HBO Max y en las emisiones lineales de HBO, el canal por cable.

Esta cifra, es una combinación de los datos de Nielsen y los de Warner Bros. Discovery, y tiene en cuenta al público que sintonizó la emisión del domingo por la noche en el canal por cable de HBO -que era cuando se estrenaba en Estados Unidos-, y también las retransmisiones en HBO Max a lo largo de la noche.

Según HBO, los seis primeros episodios de la serie ya acumulan una media de 30,4 millones de espectadores en EE. UU., y el primero de ellos ya se acerca a los 40 millones de espectadores fuera de EE. UU.

La adaptación de Craig Mazin y Neil Druckman ya marcó todo un récord con el estreno de su primer episodio, con el que superó a La casa del dragón, y se convirtió en el segundo estreno de HBO más visto en más de una década, con 4,7 millones de espectadores.

El segundo episodio marcó el mayor aumento de la historia de HBO entre el primer y el segundo episodio de cualquier serie, con 5,7 millones de espectadores.

Informe de Kantar que compara 'The Last of Us' y 'You'.

Comparándola con otro fenómeno

Kantar también ha publicado un gráfico en el que compara en cifras el fenómeno The Last of Us, equiparando los números que ha hecho con los de You, uno de los mayores éxitos de Netflix.

En la imagen se observa cómo los usuarios sitúan en el primer puesto a la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, considerándola como el contenido que más han disfrutado, mientras que la que lidera Penn Badgley ocuparía el tercer puesto.

En segundo lugar, se analiza la capacidad de cada serie de atraer a nuevos suscriptores a sus respectivas plataformas, siendo de nuevo The Last of Us la que lidera con un porcentaje del 9% de nuevos clientes que llegaron a HBO Max movidos por el estreno de sus episodios.

Después, Kantar analiza el tipo de audiencia que tiene cada serie. El 38% del público de The Last of Us entran en el rango de edad de menos de 35 años y también parece alcanzar a un porcentaje menor de espectadoras, con un 39% de audiencia femenina. You, en cambio, cuenta con un 68% de mujeres entre su público.

