Brian Cox tiene nuevo proyecto tras su icónico Logan Roy en ‘Succession’

Brian Cox ya tiene nuevo proyecto tras de su exitoso paso por Succession. El actor escocés será uno de los protagonistas de Little Wing, una película de Paramount+ en la que compartirá pantalla con Kelly Reilly (Yellowstone) y Brooklynn Prince (The Florida Project).

La película está inspirada en un artículo homónimo del New Yorker escrito por Susan Orlean. Narra la historia de Kaitlyn (Prince), una niña de 13 años que, preocupada por el divorcio de sus padres y la inminente pérdida de su casa, entra en el mundo de las carreras de palomas mensajeras.

La niña espera resolver los problemas económicos de su familia robando un valioso pájaro para ganar las carreras, pero en lugar de eso, formará un vínculo con su propietario, un hombre que cultiva su amor por este deporte.

Cox, en un papel en el polo opuesto al Logan Roy de Succession, interpreta a Jaan, el entrenador de palomas. Reilly interpretará a Maddie, la madre de Kaitlyn, y Che Tafari (Me Time) a Adam, su compañero y amigo.

El proyecto ya está en producción en Oregón, a partir de un guion de John Gatins, nominado al Oscar en 2012 por Flight. Dean Israelite (Are You Afraid of The Dark?) se encargará de la dirección.

Israelite obtuvo dos de sus tres nominaciones a los premios DGA por su trabajo en la reposición de la serie antológica de terror para niños Are You Afraid of the Dark, de la que también fue productor ejecutivo. Anteriormente dirigió y fue productor ejecutivo del drama espacial The Astronauts, y también ha dirigido los largometrajes Project Almanac y Power Rangers.

Cox viene de ganar un Globo de Oro, un Emmy y cinco nominaciones a los premios SAG por su interpretación del patriarca magnate de los medios de comunicación Logan Roy en la serie de HBO. Próximamente aparecerá en el drama de Catherine Hardwicke Prisoner's Daughter, la película de los hermanos Russo The Electric State y la comedia de terror de New Line The Parenting, entre otras.

Nominada a los Critics' Choice Awards, Kelly Reilly es conocida por interpretar a Beth Dutton en Yellowstone, serie de Taylor Sheridan, que actualmente se encuentra en mitad de su quinta temporada en Paramount Network.

Prince protagonizó recientemente Cocaine Bear, de la directora Elizabeth Banks, que recaudó más de 85 millones de dólares en todo el mundo. Su debut en pantalla fue la película The Florida Project de Sean Baker para A24 y posteriormente protagonizó la serie de misterio de Apple TV+ Home Before Dark durante dos temporadas.

