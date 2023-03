Jennifer Aniston entiende las críticas a 'Friends': Cuál es la eterna polémica y qué debería haber sido diferente

A Jennifer Aniston le gustaría que en las comedias hubiera más libertad, en lugar de tener que vigilar cada palabra que se dice. "En los tiempos que corren hay que ser muy cuidadoso", lamentó la actriz durante una entrevista promocional de Criminales a la vista, la película de Netflix que protagoniza junto a Adam Sandler.

En sus declaraciones a la AFP de París, Aniston habló sobre el estado general de la comedia en Hollywood, la autocensura a la que responsabiliza que el género tenga cada vez menos presencia en las pantallas, y por qué las nuevas generaciones de espectadores de Friends encuentran ofensiva la mítica serie.

"La comedia ha evolucionado, las películas han evolucionado, pero ahora es más complicado porque hay que tener mucho cuidado". Según la actriz, esta necesidad de autoimponerse límites de forma preventiva para evitar polémicas hace el trabajo difícil, "porque la belleza de la comedia es que podamos reírnos de nosotros mismos, reírnos de la vida", dijo.

"Antes podías hacer bromas sobre un intolerante y reírte. Hacer eso era hilarante y se trataba de educar a la gente sobre lo ridículos que podían ser. Ahora no se nos permite hacer eso", afirmó la actriz, refiriéndose a que en ocasiones el espectador asume que si un personaje que aparece en pantalla es racista u homófobo la serie o película también lo es. "De hecho, mucha gente ya ni siquiera considera eso gracioso", añadió.

Se hacen menos comedias

Hollywood cada vez apuesta menos por las comedias. El descenso de producciones de este género es dramático, una decisión que no están tomando los estudios después de valorar el potencial comercial de una película, sino para evitar conflictos, lo cual, según Aniston, "es una tragedia, porque todo el mundo necesita humor ¡El mundo necesita humor! No podemos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. Especialmente en Estados Unidos, estamos demasiado divididos y polarizados", afirmó.

Jennifer Aniston ha sido un rostro reconocible para los fans del género durante tres décadas, lo que le da cierta autoridad para hablar con conocimiento de causa sobre la evolución de la comedia y los gustos del espectador en todo este tiempo. Como demuestran los jóvenes que están descubriendo Friends en los últimos años.

El clima social y cultural ha cambiado drásticamente desde el estreno de la exitosa comedia de NBC que marcó a toda una generación. Ahora, gracias al streaming, la serie de los seis amigos de Nueva York ha sido descubierta por una generación posterior "ven los episodios hoy y los encuentran ofensivos", lamenta la actriz que dio vida a Rachel Green.

"Entre las cosas que se critican hay algunas que nunca fueron intencionadas y otras... bueno, otras que podríamos haber pensado mejor... pero no creo que en aquel momento hubiera una sensibilidad como la que hay ahora", señala.

Las críticas a 'Friends'

Tras su estreno en 1994, durante mucho tiempo se criticó a Friends por ser la fantasía de seis veinteañeros que podían permitirse un apartamento en Manhattan con trabajos precarios. Con el paso del tiempo, y conforme los espectadores iban adquiriendo herramientas de análisis crítico acordes con los cambios sociales, las críticas se fueron dirigiendo a otras áreas de representación de la serie.

Desde su llegada al streaming a mediados de la década pasada, cada cierto tiempo surge una nueva ola de críticas que señalan a Friends de racista, porque todos sus protagonistas son blancos; y de machista, por los comportamientos controladores de Ross con Rachel.

También se ha tildado de homófoba, por las bromas de pánico gay que siempre hacen sus protagonistas masculinos; de tránsfoba, por la trama del personaje de Kathleen Turner; y de promover la gordofobia, por todas las bromas a cosa del físico de la Monica del pasado.

"Si volviera sería diferente"

Una de las primeras y más frecuentes críticas que ha recibido Friends es la de la falta de diversidad en su elenco. La única actriz no caucásica que tuvo un papel continuado fue Aisha Tyler, que interpretó a Charlie en nueve episodios de la novena temporada como interés romántico de Joey y Ross. Un personaje cuya representación no admite críticas en este sentido, porque era una mujer exitosa y no estaba definida por su raza.

Lisa Kudrow fue una de las primeras personas del equipo de la serie en hablar públicamente sobre el tema: "Si la serie volviera ahora su reparto no sería exclusivamente blanco, pero en aquel momento, David Crane y Marta Kauffman (los creadores) estaban hablando de la realidad que conocían", dijo la actriz que interpreta a Phoebe en una entrevista en The Daily Beast.

"Fue una serie creada por dos personas blancas que escribieron sobre sus vidas después de la universidad", dijo Kudrow. "En las series, especialmente cuando se trata de comedias basadas en personajes, escribes sobre lo que conoces. Ellos no tenían nada que hacer escribiendo historias sobre las experiencias de ser una persona de color, porque no lo eran".

Kauffman se ha manifestado en más de una ocasión sobre este asunto. En 2020, durante una charla virtual del ATX Festival, reconoció que en su momento no hizo lo suficiente por promover la diversidad delante y detrás de cámaras en la serie de NBC: "Ojalá hubiese sabido entonces lo que sé hoy. Habría tomado decisiones diferentes".

El año pasado confesó en otra entrevista que "Fue después de lo que le ocurrió a George Floyd cuando empecé a darme cuenta de que había participado en un racismo sistémico del que nunca había sido consciente", dijo Kauffman. "Ese fue realmente el momento en que empecé a examinar las formas en que había participado. Entonces supe que tenía que corregir el rumbo en el futuro".

Kauffman anunció el pasado mes de julio que estaba tan "avergonzada" y se sentía tan "culpable" por la falta de diversidad en Friends que donó 4 millones de dólares para crear la Cátedra Marta F. Kauffman '78 de Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad Brandeis, un programa que apoyará el estudio de los pueblos y culturas de África y la diáspora africana.

Aunque la falta de diversidad en la serie es una realidad innegable, el sentimiento de culpa de Kauffman es quizá un poco excesivo. La conciencia social que hay ahora no existía entonces, y aunque la brecha racial era innegable en la industria, no puede responsabilizarse por ello a una serie que fue pionera hablando de temas feministas, y que celebró una boda lésbica cuando aún faltaban 20 años para que se aprobara la ley del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

Además, no hay que olvidar que el panorama de la ficción televisiva de hace diez años, con contadas excepciones, seguía siendo tan blanco y heteronormativo como el de Friends en los 90.

En 2021, el director y productor ejecutivo Kevin Bright coincidió con las reflexiones de Kudrow y Kauffman: "Si hiciéramos Friends hoy, no me imagino a un reparto totalmente blanco", dijo en una entrevista en The Hollywood Reporter. Pero puntualizó: "Aunque el objetivo no es que fueran blancos por el hecho de serlo, habría sido un loco si no hubiera contratado a esos seis actores". El tiempo ha demostrado que esa realidad es indiscutible.

