Milena Smit, la actriz más cuestionada de 'La chica de nieve': el encendido debate en redes

La ficción La chica de nieve se ha convertido en todo un arrollador éxito en Netflix, y ya es la segunda serie más vista de la plataforma a nivel mundial. Después de convertirse en un fenómeno literario, las páginas escritas por Javier Castillo cobraron vida en pantalla y han logrado cautivar al gran público, batiendo, incluso, un récord y convirtiéndose en el mejor estreno de una serie española en Netflix.

Sin ánimo de hacer spoiler, la ficción versa sobre la desaparición de una niña, Amaya, en la noche más mágica del año, durante la cabalgata de los Reyes Magos. En ese momento, Miren -Milena Smit (26)-, una periodista en prácticas del diario Sur, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán -Aixa Villagrán (44)-, una indagación que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar.

Con la ayuda de su colega periodista Eduardo -José Coronado (65)-, Miren no parará hasta encontrar a la chica. Esta ficción, La chica de nieve, es el proyecto más importante para la incipiente pero fulgurante carrera de Milena Smit. No en vano, es su primer papel protagónico y, sin duda, cuenta con el respaldo de gran parte del público.

No cabe duda de que este es el gran momento de Smit y la serie, su apoteósico trampolín profesional. No obstante, pese a que la mayoría de los millonarios espectadores de la afamada serie aplauden y secundan el papel que interpreta Milena, lo cierto es que el trabajo de la actriz, natural de Elche, se ha convertido en el más cuestionado de la ficción.

Algunos de los usuarios que han visionado la serie hablan de "decepción" y, sobre todo, de que Milena "no altera su expresión" en ninguna escena de la miniserie, compuesta de seis capítulos. "No sé exactamente cuál es el motivo por el que gusta tanto La chica de nieve. Para mí es una absoluta decepción, además de que faltan mil cosas por cubrir. No la recomiendo", postea una espectadora.

En esa línea, otras personas apuntan, rotundos: "La pedazo de hostia que me he dado con la adaptación de La chica de nieve. Qué decepción, de verdad", "Malísima la actriz Milena Smit en La chica de nieve", "Muy buena La chica de nieve, salvando el elenco José Coronado y Loreto Mauleon (34), que no hacen nada mal. Milena Smit, como siempre, me parece una actriz horrible".

Frente a esta postura, existe un encendido debate, pues son mayoría quienes se muestran fascinados y encantados con la actriz: "La chica de nieve, terminada en una tarde. Apoteósica, magnífica. Cuánto suspense, emoción y nervios. Brava Milena Smit. Es una de las actrices con más carisma y talento de nuestro país. Le esperan muchas películas".

Una adaptación increíble de La chica de la nieve con una Milena Smit que se entrega por completo al papel y con un ritmo frenético. — Eli blunghi (@blumett89120579) January 28, 2023

La interpretación de Milena es la chica de nieve es TAN BRUTAL — manu (@manuvc2001) January 27, 2023

La chica de la nieve me tiene angustiada, que tremenda actuación la de milena smith, me conmueve tanto el dolor que representó. Me revuelve hasta la guata su escena de la playa — Constanza (@Constan25843244) February 1, 2023

Acabo de terminar La chica de nieve. Me ha encantado, enganchada desde la primera media hora de serie.

Todo lo q toca Coronado es 🔝, pero aquí cabe destacar a Milena Smit, y Loreto Mauleón, buenísimas en su papel. — Staraddict 🌟 (@Staraddict7) January 29, 2023

Acabo de terminar la chica de nieve y menuda decepción. — 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙞𝙚. (@yourworseburden) January 31, 2023

la pedazo de hostia que me he dado con la adaptacion de la chica de nieve q decepcion d verdad e — ainhoa (@iknowasweapons) August 4, 2022

Qué enchufe tiene Milena Smit para ser actriz? Estoy viendo La chica de nieve y me gusta la serie. Pero Milena???? Es la misma cara siempre sea esta serie o la peli de Almodovar! — Jorgelf (@Jorgelf) January 30, 2023

Estoy viendo "La chica de nieve" en Netflix y bueno, aunque creo que va a ser un final predecible, no me gusta nada Milena Smit. No me dice nada a pesar de que pone su mejor cara de angustia. — Maryjoe 🔴⚪️🔴 (@Maryhad1ovejita) January 30, 2023

La chica de nieve. Me gustó.

La pregunta es ¿por qué Milena Smit habiendo tantas actrices españolas talentosas?

Esa criatura es una patada en los dientes — Yendo (@YendoAlOeste) January 31, 2023

Estoy viendo La chica de nieve. No pinta mal a pesar de Coronado (gracias a Dios hace una interpretación aceptable y no tan sobreactuada como en Entrevías) y la malísima actriz Milena Smit, es sorprendentemente mala. — Busipiscinas ⚡️ (@BusiPiscinas) January 28, 2023

La inflexión de Smit

Milena Smit siente que puede ser "un punto de inflexión" en su carrera su papel protagonista. "Ha sido un lujo este personaje, además mi primer protagónico en una serie. Ha requerido una responsabilidad, un sacrificio y un reto, y, según lo que me ha costado a mí, creo que a nivel personal es un punto de inflexión, porque he aprendido mucho", ha afirmado Smit recientemente.

Explica, además, la intérprete -ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación- que le recomendaron no leer la novela para que no le "influenciara" en su trabajo. "Porque hay varias diferencias, aunque se parte de la esencia de la historia", ha puntualizado Smit, quien se sintió atraída por ese personaje que tiene "varias capas".

"Todas las personas somos un cúmulo de capas, como una cebolla", afirma Milena, que cree que "ha quedado una serie estupenda y muy fiel a la historia, y los espectadores se van a sorprender mucho, habiendo leído el libro o no".

