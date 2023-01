Muere Cindy Williams, actriz de 'Happy Days' y 'Laverne & Shirley', a los 75 años

Cindy Williams, conocida por interpretar a la alegre Shirley Feeney en la popular serie Happy Days y en su spin-off Laverne & Shirley ha fallecido a los 75 años. Fueron sus hijos Zak y Emily Hudson los que comunicaron la noticia a Associated Press, informando de que Williams murió en Los Ángeles el pasado 25 de enero después de una breve enfermedad.

"El fallecimiento de nuestra amable y divertida madre Cindy Williams nos ha traído una tristeza insuperable que nunca podría expresarse realmente", rezaba el comunicado. "Conocerla y amarla ha sido una gran alegría y privilegio. Era única, hermosa, generosa y poseía un brillante sentido del humor y un espíritu resplandeciente que todos adoraban”.

'Laverne & Shirley'

Nacida en Van Nuys, California, el 22 de agosto de 1947, Cindy Williams comenzó en el mundo de la actuación en la escuela secundaria de Birmingham y asistió a Los Angeles City College para especializarse en teatro. Después de participar en varios anuncios publicitarios, Williams se inició en el mundo de la televisión en los años 70, en producciones como Room 222, Barefoot in the Park, Nanny and the Professor y Love, American Style.

El primer gran éxito de Williams fue en la película de 1973 de George Lucas American Graffiti, cuya interpretación le valió una nominación al BAFTA a la Mejor actriz en un papel secundario. También obtuvo un papel en The Conversation (1974) de Francis Ford Coppola.

Posteriormente, Williams se hizo especialmente conocida en 1975, cuando ella y Penny Marshall fueron escogidas para protagonizar Happy Days, la serie de ABC. Interpretaban a Shirley y su mejor amiga Laverne DeFazio, que en la ficción tenían una cita doble con Richie (Ron Howard) y Fonzie (Henry Winkler).

[Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, será el encargado de interpretar al artista en su biopic]

La aparición especial de ambos personajes fue tan popular que las llevó a tener su propio spin-off Laverne & Shirley, que siguió su vida como compañeras de piso y de trabajo en Shotz Brewery. La serie tuvo ocho temporadas, que se emitió entre 1976 y 1983, convirtiéndose en la ficción televisiva más vista en su tercera temporada y acumulando hasta seis nominaciones a los Globos de Oro y una nominación al Emmy.

"Cindy ha sido mi amiga y compañera desde que la conocí en el set de Happy Days en 1975. No la he visto no ser amable y atenta jamás", dijo Winkler en un comunicado tras el fallecimiento de Williams. "El talento de Cindy era ilimitado. No había género que no pudiera conquistar. Estoy muy contenta de haberla conocido”.

Tras el éxito de Laverne & Shirley, Williams volvió a participar en otras sitcoms durante los años 90, tales como Normal Life y Getting By, de los mismos productores de Laverne & Shirley. Los otros créditos cinematográficos y televisivos de Williams incluyen películas como Bingo, Meet Wally Sparks, The Biggest Fan, Strip Mall, For Your Love, 7th Heaven, 8 Simple Rules y Girlfriends.

Además, según el productor y amigo Bruce Kimmel, Williams había estado trabajando en una nueva serie que se estrenará este año. "Cindy estaba ansiosa por promocionar su nuevo proyecto, la serie musical de formato corto Sami, que se estrenará en abril en Amazon Prime Video", dijo Kimmel en un comunicado a Variety.

Sigue los temas que te interesan