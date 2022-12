Desvelamos la sorprendente cantidad de dinero que Jenna Ortega ha ganado tras el éxito de 'Miércoles'

El nombre de Jenna Ortega (20 años) ha dado la vuelta al mundo a raíz del estreno en Netflix de Wednesday -Miércoles en castellano-, la serie homónima, dirigida por Tim Burton (64), que sigue los pasos de la hija adolescente de Gomez y Morticia Addams.

La joven actriz, de ascendencia puertorriqueña y mexicana, es la auténtica protagonista de la serie que está arrasando en la mencionada plataforma. Qué duda cabe de que estar a la sombra de Christina Ricci como Miércoles Addams no ha sido una cuestión baladí.

No obstante, tras el estreno de la nueva serie de Tim Burton, el pasado 23 de noviembre, la mayor parte de las críticas sostienen que la protagonista ha superado el reto con creces. Más allá de las lógicas comparativas, Jenna Ortega ha salido reforzada con su último trabajo.

Jenna Ortega junto a dos personajes de la serie 'Miércoles', de Netflix.

Por tanto, la fama y la proyección internacional de Jenna Ortega se han disparado a cotas abisales. Con sólo 20 años, Ortega ya contaba con una trayectoria a sus espaldas, pero su trabajo con Tim Burton la ha catapultado al estrellato sin parangón. No sólo esto; también sus ganancias económicas se han visto altamente beneficiadas.

En las últimas horas, algunos medios de comunicación, como Life & Style y Celebrity Networth, han informado sobre la cantidad millonaria de dinero que Jenna Ortega se ha embolsado tras el éxito de Miércoles. Si bien el patrimonio de la afamada actriz varía según la fuente, se calcula un promedio de 3,5 millones de dólares.

Asimismo, se ha asegurado que Ortega recibió 35.000 dólares por cada episodio de la serie. Como toda la producción contó con un total de ocho capítulos, el cálculo arroja que sus ingresos ascendieron 280.000 dólares más, alcanzando un patrimonio de 3.280.000 dólares.

Hay que puntualizar que este millonario montante se deriva de varios trabajos en la gran pantalla, no solamente por Miércoles. Algunas de sus interpretaciones más emblemáticas son Jane the virgin, Iron Man 3, pasando por Scream. También existe otro trabajo marcado en rojo en su trayectoria vital: su papel en la segunda temporada de la serie You, como vecina de Joe.

Jenna Marie Ortega, su nombre real y completo, comenzó su carrera como actriz infantil gracias al papel de Jane Villanueva en la serie de comedia dramática Jane the Virgin, producida por The CW. Logró su gran avance actoral al protagonizar la serie de Disney Channel, Stuck in the Middle, en donde interpretó a Harley Diaz, personaje por el cual ganó un Imagen Award.

Otros de sus primeros trabajos reconocidos incluyen su interpretación como Ellie Alves en la segunda temporada de la serie de género thriller You, y en 2021 fue una de las protagonistas de la película familiar Yes Day, ambas producciones de la compañía Netflix.

