Las mejores series de diciembre: De 'El paciente' a 'Fácil' y 'Little America'

Diciembre es mes de turrones, regalos y cenas familiares. También de las listas de lo mejor del año y en SERIES & MÁS no queremos que se nos quede ninguna en el tintero. Ya hemos publicado las mejores series internacionales, las mejores españolas y también estamos repasando las más destacadas de cada plataforma, pero como nos gusta respetar las tradiciones, no podíamos olvidar esta: los estrenos más destacados del mes.

De las cinco que incluimos en esta selección, cuatro han estado en las listas anuales: dos entre las 25 mejores que han llegado de fuera y dos en el top de la ficción nacional. La única novedad de este listado es una inspiradora antología de Apple TV+ que no consiguió colarse en lo mejor del año, pero que no queremos que pase desapercibida, porque por su tono es, además, una buena opción para ver en estas fechas.

'El paciente' (Disney+)

Técnicamente se estrenó en noviembre, pero el día 30, por lo que no llegamos a incluirla en la lista del mes anterior. Este thriller psicológico de episodios de media hora de los creadores de The Americans ha sido una revelación en Estados Unidos. Un atractivo cóctel que combina el drama y las sesiones de En terapia y con la tensión y el terror de Misery, en el que Steve Carell interpreta a Alan, un psiquiatra que es secuestrado por un asesino en serie (Domhnall Gleeson), que le pide que frene sus impulsos homicidas.

Tanto Alan como los espectadores pronto aceptarán que únicamente hay tres opciones posibles: encontrar el tratamiento adecuado para que Sam lo libere, matar a Sam y escapar o convertirse en otra de sus múltiples víctimas. Solo necesitaréis cinco horas para descubrir la respuesta.

• Crítica: Un asesino en serie secuestra a su psicólogo para que le cure en la sorprendente 'El paciente'

'Miércoles' (Netflix)



Miércoles también se estrenó en los últimos días de noviembre y no pudimos verla a tiempo para incluirla entre lo mejor del mes pasado. Su llegada al catálogo marcó un récord de audiencia como el mejor estreno en toda la historia de la plataforma, superando al de la temporada 4 de Stranger Things. Ese fue solo el comienzo de un fenómeno que ha seguido sumando espectadores, superando las 1.000 millones de horas reproducidas, lo que la sitúa como la tercera serie más vista de la plataforma hasta ahora en solo cuatro semanas en el catálogo.

Un exquisito diseño de producción, la dirección de Tim Burton y, sobre todo, la presencia magnética de Jenna Ortega (actriz que parece haber nacido destinada a interpretar a este icónico personaje de La Familia Addams), han sido algunas de las claves del éxito de esta serie que ha conseguido conquistar a un público amplio mientras se convertía en la última sensación viral de 2022.

• Más: Las mejores fotos detrás de las cámaras de 'Miércoles'

'No me gusta conducir' (TNT)

La última rezagada es la primera serie de Borja Cobeaga, uno de los nombres más importantes de la comedia española de la última década, que se estrena con una historia inspirada en su accidentada experiencia intentando sacarse el carné de conducir pasados los cuarenta. Juan Diego Botto cambia de registro y se convierte en el alter ego del guionista y director en su comedia más sentimental y reconocible, una de esas obras que recuerdan al espectador la importancia de algo tan intangible pero esencial en el arte de contar historias: el tono.

A partir de una premisa sencilla, la última propuesta de TNT es una historia tan reconocible como citable. La culpa la tiene el memorable profesor de autoescuela que interpreta un fantástico David Lorente, el heredero espiritual de Juancarlitros, el memorable gañán que interpretó Julián López en No controles, otra de las comedias de Cobeaga. No me gusta conducir es una de las sorpresas del 2022.

• Entrevista: Borja Cobeaga: "La comedia en la tele se ha convertido en algo más autoral, el cine ahora tira más de fórmula"

'Fácil' (Movistar Plus+)

'Fácil' | Tráiler | Movistar Plus+

Que los árboles no nos impidan ver el bosque. El polémico cruce de declaraciones entre Anna R. Costa (responsable de la serie de Movistar Plus+) y Cristina Morales (autora de la novela Lectura fácil) hace un flaco favor a esta historia sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que ansían la libertad desde su piso tutelado de Barcelona, porque Fácil es una de las mejores series españolas del 2022.

En su salto a la pantalla cambia el formato y el tono, mucho más luminoso, reconocible y cercano a la comedia. El carácter antisistema de Morales deja paso a una interpretación más esperanzada y accesible del relato. Las mejores aliadas de Costa son sus actrices, desde la refrescante revelación de Coria Castillo a la interpretación kamikaze de una visceral Natalia de Molina, un impactante trabajo que ha causado tanta o más división que la propia adaptación del aclamado texto de Morales.

• Crítica: 'Fácil', la estupenda vida (im)perfecta de unas mujeres que quieren ser libres

'Little America' - Temporada 2 (Apple TV+)

Little America | Tráiler | Apple TV+

¿Qué significa la idea de "sueño americano" para los inmigrantes? Little America intenta responder esa pregunta mientras da voz a aquellos que no suelen ser protagonistas, en una colección de historias evocadoras, inspiradoras, tiernas y emotivas.

Cada episodio está ambientado en distintas ciudades, épocas y culturas, y cuenta con un equipo de personas delante y detrás de cámaras que pertenecen a la comunidad que representa cada historia. Y podéis contar con que estas siempre acaban en un punto positivo, además de una actualización de cómo le va a la persona que inspira cada historia en la vida real. Una propuesta perfecta para ver en estas fechas.

