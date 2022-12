3 series de estreno para ver el fin de semana en Netflix, Movistar Plus+ y Filmin

3 series de estrenos para ver en Netflix, Movistar Plus+ y Filmin

En Series & Más ya hemos publicado algunas listas con lo mejor que nos han dado las series internacionales y españolas en 2022, unas guías que os serán muy útiles para recuperar esos títulos imprescindibles que se os escaparon durante su emisión. Pero la maquinaria de lanzamientos no se detiene, y como muestra, aquí tenéis nuestra propuesta de series de estreno para ver el fin de semana del 16 al 18 de diciembre.

Para comenzar, en Netflix podéis pasar una entretenida jornada con una historia de espías de la CIA protagonizada por Noah Centineo. Si os gustan los planes de sofá, manta y un té caliente, la opción perfecta está en Filmin con la nueva temporada de una serie que ya es un clásico de estas fechas.

Por último, aunque técnicamente no es un estreno, no podemos dejar de recomendar una de las mejores series británicas de todos los tiempos, que vuelve a estar disponible en streaming justo antes de su temporada final, que llegará a Movistar Plus+ el 3 de enero.

['Las Villamizar', las espías colombianas de la Reconquista que llegan para revolucionar Netflix]

'El nuevo empleado' (Netflix)

De qué va

Owen Hendricks, abogado novato de la CIA se ve envuelto en una peligrosa lucha de poderes políticos internacionales cuando una antigua agente amenaza con divulgar los detalles de su larga relación con la agencia a menos que la exoneren de un grave crimen.

Por qué hay que verla

Alexi Hawley, responsable de series como Castle y Rookie, firma este thriller de espionaje con espíritu de entretenimiento que protagoniza Noah Centineo, que ofrece aquí un registro diferente al que nos tenía acostumbrado con títulos como A todos los chicos de los que me enamoré y sus secuelas.

A Centineo le acompaña como coprotagonista Laura Haddock (White Lines), que interpreta a Max Meladze, una intrigante y brillante agente rusa. Fivel Stewart, Colton Dunn, Aarti Mann, Daniel Quincy Annoh, Kristian Bruun, Byron Mann, Angel Parker, Kaylah Zander y Vondie Curtis-Hall completan el reparto de aliados, antagonistas, intereses románticos de Owen.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' - Temporada 3 (Filmin)

De qué va

Considerada sucesora directa de Los Durrell, la serie adapta los célebres libros del veterinario y escritor James Herriot, que sigue las entrañables aventuras de un veterinario en la campiña inglesa.



Por qué hay que verla

La tercera temporada de esta serie que ya es un clásico navideño comienza en la primavera de 1939, cuando James y Helen se preparan para pasar por el altar. Helen también se enfrenta a otros retos, entre ellos dejar atrás su antigua vida. Tristan, tras aprobar por fin sus exámenes, debe enfrentarse al mundo como veterinario titulado.

Por otro lado, la Sra. Hall puede estar preparada para abrirse a los afectos más allá de su familia laboral... y al críquet. Mientras la guerra con Alemania se vislumbra en el horizonte, Siegfried se enfrenta a los dolorosos recuerdos de sus propias experiencias durante la Primera Guerra Mundial.

[Es hora de ver 'Happy Valley', la aclamada precursora de 'Mare of Easttown' ha vuelto al streaming]

'Happy Valley' (Movistar Plus+)

'Happy Valley' | Tráiler T1 | Movistar+

De qué va

Catherine Cawood es policía local de un pueblo de Yorkshire, está divorciada, vive con su hermana y está criando a su nieto. Es una mujer rota que ha decidido esconder su sufrimiento bajo un duro caparazón de fortaleza y cinismo. Su escudo se rompe al descubrir que Tommy Lee Royce, el hombre al que culpa de una tragedia familiar, ha salido de prisión.

Por qué hay que verla

Precursora de la exitosa Mare of Easttown de HBO en el tono, su enfoque de los casos, la idea de comunidad, de la familia y el perfil de su protagonista, esta serie creada por Sally Wainwright (Gentleman Jack, Último tango en Haiifax) sorprendió a los espectadores en su estreno en 2014 y se consolidó con segunda entrega, como una de las imprescindibles de lo que llevamos de las últimas décadas.

Ahora que ha vuelto a estar disponible en streaming tras años de ausencia, es momento de descubrir al inolvidable personaje interpretado por Sarah Lancashire en uno de los mejores dramas policiales de este siglo, para poder ver su desenlace en la tercera temporada que se estrenará en enero en Movistar Plus+.

Sigue los temas que te interesan