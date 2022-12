HBO Max y Netflix empatan en las nominaciones de televisión de los Globos de Oro 2023

Las nominaciones a los Globos de Oro han acabado en empate técnico para las guerras del streaming. Las candidaturas de la 80 edición de los premios que organiza cada año la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) han terminado en tablas entre Netflix y HBO Max. Las dos plataformas de streaming han recibido 14 menciones cada una en las categorías de televisión.

Curiosamente, la serie con más nominaciones este año no pertenece ni a una ni otra: Colegio Abbot, la comedia generalista de ABC que en España se ve en Disney+, recibió 5 candidaturas: Mejor serie de comedia o musical, Mejor actriz de serie de comedia o musical (Quinta Brunson), Mejor actriz secundaria de serie de comedia o musical (Sheryl Lee Ralph y Janelle James) y Mejor actor secundario de serie de comedia o musical (Tyler James Williams).

Las series que más candidaturas han reportado a Netflix son The Crown y Dahmer, con cuatro menciones cada una. Ozark y Miércoles, el último bombazo de la plataforma, también son finalistas en las categorías principales. Para HBO Max, su gran reclamo es The White Lotus y sus cuatro nominaciones. La marca de streaming de Warner Bros. Discovery aspira a repetir este año el Globo de Oro como la Mejor serie de comedia o musical con Hacks, finalista en tres categorías en esta edición.

Habrá que esperar a ver qué pasa el 10 enero, cuando se anuncien los ganadores. El año pasado HBO Max arrasó y se impuso en las tres categorías principales. Hace unos meses HBO Max volvía a aplastar a Netflix en las nominaciones de los Emmy. Después de que en 2021 los dos servicios de streaming solo estuvieran separados por una candidatura, este año HBO y HBO Max (140) superan en 35 nominaciones a su rival más directa. Es la cuarta vez en las últimas seis temporadas que la casa de Los Soprano y Juego de tronos manda en los premios más importantes de la industria de la televisión.

Tras la crisis de relaciones públicas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), el número de personas que deciden los nominados y ganadores de los Globos de Oro pasó de los 87 a los 199 periodistas. El cambio de la membresía despertó dudas sobre el resultado de las nominaciones. Finalmente, los grandes olvidados de la edición fueron El señor de los anillos: Los anillos de poder (la gran apuesta de Prime Video), Stranger Things, El cuento de la criada, La maravillosa Sra. Maisel y la temporada final de This is Us, entre otras. Nunca llueve al gusto de todos.

