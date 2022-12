Muere Brad William Henke, actor de 'Orange Is the New Black' y 'Justified', a los 56 años

Brad William Henke, ex jugador de la NFL y actor, conocido principalmente por su trabajo en series de televisión como Orange Is the New Black y Justified ha fallecido a los 56 años. Su familia informó a través de su representante que Henke murió el 29 de noviembre mientras dormía, pero no se ha indicado la causa.

Nacido el 10 de abril de 1966 en Columbus, Nebraska, Henke jugó al fútbol universitario en la Universidad de Arizona, donde fue capitán del equipo. En 1989 fue reclutado por los New York Giants en el Draft de la NFL de 1989, donde fue seleccionado por los Denver Broncos, equipo con el que jugó en la Super Bowl XXIV contra los San Francisco 49ers.

Las lesiones que sufrió requirieron seis operaciones de tobillo que le llevaron a retirarse del fútbol profesional en 1994. Ese año se trasladó a Los Ángeles con la intención de convertirse en entrenador, pero estando allí respondió a una convocatoria de casting abierta en la que buscaban a "hombres fornidos" y a partir de ese momento se dedicó a la actuación.

Empezó a trabajar como actor episódico en series como Urgencias, Sports Night y Chicago Hope. Su primer papel como personaje recurrente le llegó en el año 2000 en la serie Nikki, protagonizada por Nikki Cox, papel al que siguió su participación como protagonista junto a Sam Trammel en Going to California, una serie de Showtime.

Además de varias colaboraciones como actor invitado en series como CSI, Life on Mars, Crossing Jordan o Caso abierto, también pequeños papeles en varias películas como El asesinato de Richard Nixon, y Tú, yo y todos los demás, antes de ser contratado para aparecer en cuatro episodios de Dexter, donde interpretó a Tony Tucci, un sospechoso de asesinato que se convierte en víctima del protagonista.

Brad William Henke en 'Perdidos'.

En Perdidos, interpretó a Bram, un pasajero a bordo del vuelo 316 de Ajira Airways y un superviviente del accidente en la Isla Hidra, serie en la que apareció en seis episodios entre las dos últimas temporadas. A este papel le siguió su aparición en Justified, donde interpretó a Coover Bennet en la segunda temporada de la serie de FX.

Uno de los papeles por el que más le recordarán los espectadores será el de Desi Piscatella, el capitán de los guardias de la prisión de Litchfield en Orange is The New Black, que es presentado como el antagonista de la cuarta y quinta temporada, en las que sumó 26 episodios como actor secundario. Por este trabajo ganó junto a todo el elenco de la serie el premio a mejor reparto de una serie de comedia del Sindicato de guionistas en 2017.

Entre sus últimos trabajos está la segunda temporada de Manhunt: Unabomber, The Stand, Ley y Orden: SVU, y las películas de 2022, Block Party y Run & Gun. Descanse en paz.

