Es un veterano actor de televisión, cine y teatro. En televisión, sus trabajos incluyen Testigo mudo (BBC), The Missing: Baptiste(BBC), The Honourable Woman (BBC), Poirot (ITV), y Roma (HBO / BBC). También se le puede ver en películas como Timadoras compulsivas, Paddington 2, La chica danesa, Skyfall, y La solución final.

Sus trabajos teatrales más recientes incluyen Los dos papas, El Duque de norfolk en The Mirror and The Light, El alcalde en The Visit, Papa Francisco en The Pope, Mr. Kidd en The Room, y Willy en Death of a Salesman.