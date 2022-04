‘Los Simpson’ cumplen 35 años de predicciones y capítulos míticos

Con 33 temporadas a sus espaldas y más de 700 capítulos, Los Simpson es más que merecedora de tener su propio Día Mundial, que se celebra hoy 19 de abril. Además, hoy hace 35 años de la primera aparición de los conocidos Homer, Marge o Lisa en un show estadounidense, hasta llegar hoy a nuestras pantallas a través de Disney+ donde se pueden ver todos los capítulos nuevos y antiguos.

Los Simpson son un gran referente de series de animación para adultos, aunque es sabido que también lo ven muchos niños. Su color de piel amarillo, sus personajes que representan muchas caras de las personas en su día a día o sus disparatadas aventuras, han hecho que el público eligiera ver a la familia de Springfield día tras día hasta convertirse en una de las series de animación más famosas del mundo.

Y es que hay diferentes temas que rodean al universo Simpson y que han resonado varias veces en los medios y en las mentes de muchos fans. Preguntas como: ¿esta será la última temporada? se han podido repetir en muchas ocasiones, pero lo cierto es que la serie sigue con vistas de futuro, ya que se comenta que habrá una temporada 34, siendo que se estrenó hace unos meses la 33. Con este dato Los Simpson se mantienen como la serie de animación y comedia más larga de EE. UU.

Sin restar importancia al humor ácido, las críticas a la sociedad e, incluso, alguna moraleja que otra, algo que ha destacado en la historia de Los Simpson son sus supuestas predicciones del futuro, que más de una vez se han viralizado en la redes sociales.

Algunas de las predicciones de Los Simpson más llamativas han sido:

-La fecha de los atentados del 11S: en un folleto que Bart le da a Homer para ir de viaje, se ven dos torres altas y delgadas, que parecen dibujar un 11 y se lee “9 $” que representaría el mes nueve, es decir, septiembre. Puede que sea una teoría muy retorcida, pero puede que sea la favorita de los amantes de las conspiraciones. Este episodio era de 1997 y los atentados ocurrieron en 2001.

-La candidatura y presidencia de Donald Trump: a través de una visión mental del futuro de Bart, se ve cómo Lisa es la presidenta de los Estados Unidos después de Trump, que le deja un panorama desolador a causa de la mala gestión de este anterior presidente. El capítulo se emitió 15 años antes de que Trump llegase a la Casa Blanca.

-La epidemia del Ébola: también en 1997, Marge le recomienda a Bart un libro que se titula “Curious George and the Ebola Virus” y que, en su portada, tiene dibujado un mono enfermo metido en una cama.

-El autocorrector del iPhone: durante un episodio de nada menos que el año 1994, se puede ver que un teléfono que usa uno de los ‘matones’ del colegio de Springfield es de color blanco y con un logo de una manzana con un gusano. Lo sorprendente llega cuando escribe las palabras "beat up Martin" y el móvil lo transforma a “eat up Martha”, lo que se entiende como una corrección automática, algo que en la época no se producía pero que desde hace unos años tenemos muy normalizado.

Como estas predicciones hay muchas más, algunas más claras y otras que hay que pararse a entender, pero lo cierto es que el nivel de precisión que Los Simpson ha mostrado y sigue mostrando sobre cómo es nuestra sociedad, no deja de sorprender y puede que este, entre muchos otros, sea el secreto de que lleven acompañándonos 35 años a través de la pantalla.

'Los Simpson' está disponible en Disney+.

