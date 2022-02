China vuelve a censurar 'Friends': borra la trama lésbica de Carol y todo lo relacionado con sexo.

La primera temporada de Friends, la comedia más popular de la televisión, ha vuelto a los servicios de streaming de China, pero en una versión distinta a la del resto del mundo. Siguiendo con la campaña de censura promovida por el gobierno del país asiático, los espectadores de la serie han descubierto que en los subtítulos se han hecho cambios para que no haya ninguna alusión a cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad, pero también, y más preocupante, se han eliminado por completo las escenas en las que se hace referencia a la orientación sexual del personaje de Carol, la exesposa de Rose, y su relación con su novia, Susan.

Aunque la popular comedia de NBC ha sido blanco de algunas críticas por los nuevos espectadores que la han visto por primera vez en los últimos cinco años, Friends fue revolucionaria en su estreno por la representación positiva de la relación entre Carol y Susan. Aunque no pudieron darse un beso en pantalla, se casaron en la segunda temporada, 20 años antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera reconocido por la ley en Estados Unidos (2015), por lo que la censura de esta parte tan importante de la serie no ha pasado desapercibida.

'Friends: The Reunion'

Friends: The Reunion, episodio especial de reencuentro estrenado el año pasado, llegó a la televisión china hace unos meses también con recortes. En ese caso se editaron las apariciones del grupo de K-Pop BTS (por contribuir a las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur), de Justin Bieber (criticado por visitar el santuario de la guerra de Sasukuni en Tokio) y de Lady Gaga (declarada en 2016 persona 'non grata' tras su visita al Dalai Lama). También se eliminaron las intervenciones de fans del colectivo LGBTI.

El hashtag #FriendsDeleted, en el que los usuarios de la red social Weibo comentaron esta censura fue visto más de 54 millones de veces durante el fin de semana, pero para el lunes había desaparecido de la red, tal como informó CNN. Por ahora, la primera temporada de Friends es la única que se puede ver de forma oficial en los servicios de streaming de China, por lo que se espera más noticias como está conforme los futuros episodios vayan estando disponibles.

Otras producciones censuradas en China recientemente

Esta no es una guerra particular contra Friends sino una campaña de reescritura de toda obra de ficción occidental que no se ajuste a los roles de género tradicionales o la ideología del partido comunista. En la versión china de la película Bohemian Rhapsody, el biopic de Queen, fue cortada del montaje final la escena en la que Freddie Mercury dice que es gay.

El icónico plano final de El club de la lucha, con los personajes mirando la destrucción de la ciudad por la ventana, también fue mutilado en la última versión de la película de David Fincher que puede verse oficialmente en China. Los censores lo reemplazaron por una cartela que decía que la policía había impedido que se materializaran sus planes.

También te puede interesar...

• ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ muestra por fin su primer tráiler

• Así es 'KIMI', el thriller corporativo de Steven Soderbergh con Zoë Kravitz que estrena HBO Max

• HBO Max confirma la segunda temporada de ‘30 Monedas’, que comienza su rodaje y se estrenará en 2023

Sigue los temas que te interesan